Weltweite Waffenumsätze so stark wie nie angestiegen

Stockholm/Wien - Die Einnahmen aus dem Verkauf von Waffen und militärischen Dienstleistungen durch die 100 größten Waffenproduzenten stiegen im Vorjahr um 5,9 Prozent. Sie erreichten einen Rekordwert von 679 Milliarden US-Dollar (586,05 Mrd. Euro), geht aus neuen Daten des Stockholmer Instituts für Internationale Friedensforschung (SIPRI) hervor, die am Montag veröffentlicht wurden. Im Jahrzehnt 2015-24 wuchsen sie um 26 Prozent. 49 Prozent der Umsätze machten Unternehmen in Nordamerika.

Trump-Kandidat führt bei Präsidentschaftswahl in Honduras

Tegucigalpa - Bei der Präsidentschaftswahl in Honduras liegt der von US-Präsident Donald Trump unterstützte rechtsgerichtete Kandidat Nasry Asfura den offiziellen vorläufigen Ergebnisse nach knapp in Führung. Der 67-jährige kam nach Auszählung von rund einem Drittel der Wahlzettel auf 40,6 Prozent der Stimmen, wie die Wahlkommission des mittelamerikanischen Landes am Sonntagabend (Ortszeit) mitteilte. Trump hatte in den Tagen vor der Wahl mehrmals zur Stimmabgabe für ihn aufgerufen.

Schweizer stimmen gegen Bürgerdienst und Erbschaftssteuer

Bern - Bei einer Volksabstimmung haben die Schweizer Wähler ein deutliches Nein zur Einführung eines allgemeinen Bürgerdienstes und einer Erbschaftssteuer für Reiche gesagt. Laut dem offiziellen Endergebnis lehnten am Sonntag 84,2 Prozent den Bürgerdienst ab. 78,3 Prozent stimmten gegen den Vorschlag der Jungsozialisten (Juso), eine Steuer von 50 Prozent auf Erbschaften ab 50 Millionen Franken (53,66 Mio. Euro) zu erheben.

EU-Minister beraten über Gesundheit am Arbeitsplatz

Brüssel - Die Sozialminister der EU beraten am Montag in Brüssel unter anderem über Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. Gearbeitet wird auch an einer über das Arbeitsleben hinausgehenden Gleichbehandlungsrichtlinie. Ebenso auf der Agenda steht das leistbare Wohnen, dem die EU verstärkt Augenmerk schenkt. Österreich ist durch Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) vertreten.

Leo XIV. im Libanon - Große Erwartungen an "Friedenspapst"

Istanbul/Beirut - Papst Leo XIV. hat im Libanon zu neuem Engagement für Frieden und Versöhnung in dem von Krieg und Krisen gebeutelten Land aufgerufen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche besucht das Land im Rahmen seiner ersten Auslandsreise seit seiner Wahl vor gut einem halben Jahr. Er traf am Sonntag in Beirut ein, zuvor hatte er die Türkei bereist. Leo kündigte bereits vor der Libanon-Visite an, dort die "Friedensbotschaft im Nahen Osten erneut verkünden" zu wollen.

Thomas Gottschalk: "Ich habe Krebs"

Kitzbühel - Moderator Thomas Gottschalk (75) hat eine Krebserkrankung öffentlich gemacht. "Ich glaube, es wird Zeit, dass wir die Karten auf den Tisch legen. Ich habe Krebs", sagte er in einem "Bild"-Interview, das er gemeinsam mit seiner Ehefrau Karina gab.

