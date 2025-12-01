Weltweite Waffenumsätze so stark wie nie angestiegen

Stockholm/Wien - Die Einnahmen aus dem Verkauf von Waffen und militärischen Dienstleistungen durch die 100 größten Waffenproduzenten stiegen im Vorjahr um 5,9 Prozent. Sie erreichten einen Rekordwert von 679 Milliarden US-Dollar (586,05 Mrd. Euro), geht aus neuen Daten des Stockholmer Instituts für Internationale Friedensforschung (SIPRI) hervor, die am Montag veröffentlicht wurden. Im Jahrzehnt 2015-24 wuchsen sie um 26 Prozent. 49 Prozent der Umsätze machten Unternehmen in Nordamerika.

Verfahren um tödlichen Schusswaffeneinsatz in NÖ eingestellt

St. Aegyd am Neuwalde - Nach einem tödlichen Schusswaffengebrauch am 4. Juni in St. Aegyd am Neuwalde (Bezirk Lilienfeld) ist das Ermittlungsverfahren gegen einen Polizisten eingestellt worden. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten, Thomas Korntheuer, bestätigte am Montag auf APA-Anfrage einen Bericht der "Kronen Zeitung". Demnach sei laut fachlicher Beurteilung ein lebensgefährdender Waffengebrauch durch den Angreifer, der ein Messer bei sich hatte, vorgelegen.

Zweiter Tag des Papst-Besuchs im Libanon beginnt

Beirut - Religiöse Treffen mit Christen und Vertretern anderer Religionen stehen im Mittelpunkt des zweiten Tags der ersten Auslandsreise des Papstes in den Libanon. Zunächst besucht Leo XIV. Montagfrüh das Kloster des libanesischen Nationalheiligen, des Mönchs Charbel, der auch von Gläubigen anderer Religionen verehrt wird, meldete Kathpress. Danach gibt es ein Treffen mit Priestern, Ordensleuten und Seelsorgemitarbeitenden der katholischen Ortskirche im Wallfahrtsort Harissa.

Airbus: Softwareprobleme bei 6.000 Jets weitgehend behoben

Paris/Toulouse - Der Flugzeugbauer Airbus hat die Softwareprobleme bei rund 6.000 betroffenen Flugzeugen seiner A320-Familie weitgehend behoben. Die überwiegende Mehrheit der Maschinen habe inzwischen die erforderlichen Modifikationen erhalten, teilte Airbus am Montag mit. "Wir arbeiten mit unseren Airline-Kunden zusammen, um die Modifizierung der weniger als 100 verbleibenden Flugzeuge zu unterstützen und sicherzustellen, dass sie wieder in Betrieb genommen werden können."

Trump-Kandidat führt bei Präsidentschaftswahl in Honduras

Tegucigalpa - Bei der Präsidentschaftswahl in Honduras liegt der von US-Präsident Donald Trump unterstützte rechtsgerichtete Kandidat Nasry Asfura den offiziellen vorläufigen Ergebnisse nach knapp in Führung. Der 67-jährige kam nach Auszählung von rund einem Drittel der Wahlzettel auf 40,6 Prozent der Stimmen, wie die Wahlkommission des mittelamerikanischen Landes am Sonntagabend (Ortszeit) mitteilte. Trump hatte in den Tagen vor der Wahl mehrmals zur Stimmabgabe für ihn aufgerufen.

Trump will Asylverfahren für "lange Zeit" aussetzen

Washington - Der nach dem Schusswaffenangriff auf zwei Nationalgardisten in Washington von der US-Regierung verhängte vorläufige Stopp sämtlicher Asylverfahren wird nach Angaben von US-Präsident Donald Trump für "eine lange Zeit" bestehen bleiben. Für die Aussetzung gebe es "kein Zeitlimit", sagte Trump am Sonntag an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One zu Journalisten. "Wir wollen diese Leute nicht", fügte er hinzu.

Skurille Rede bei AfD-Jugendkongress sorgt für Aufsehen

Gießen - In sozialen Netzwerken und bei der AfD wird gerätselt: Wer ist Alexander Eichwald, der beim Jugendkongress der Alternative für Deutschland in Gießen mit einer Rede für Aufregung sorgte, die an NS-Reichskanzler Adolf Hitler erinnerte? Auch der frisch gewählte Chef des AfD-Nachwuchses Generation Deutschland, Jean-Pascal Hohm, hatte am Tag nach dem Kongress noch keine Antwort auf die Frage.

EU-Minister beraten über Gesundheit am Arbeitsplatz

Brüssel - Die Sozialminister der EU beraten am Montag in Brüssel unter anderem über Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. Gearbeitet wird auch an einer über das Arbeitsleben hinausgehenden Gleichbehandlungsrichtlinie. Ebenso auf der Agenda steht das leistbare Wohnen, dem die EU verstärkt Augenmerk schenkt. Österreich ist durch Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) vertreten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red