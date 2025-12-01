Macron berät mit Selenskyj über US-Plan

Paris - Vor dem Hintergrund intensiver diplomatischer Anstrengungen hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Montag den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Paris empfangen. Die beiden Politiker zogen sich anschließend in den Elys�e-Palast zurück, wo sie über den US-Plan über ein Ende der Kämpfe in der Ukraine beraten wollten. Das Treffen folgt auf Beratungen der USA und der Ukraine am Wochenende in Florida, bei dem es Fortschritte gegeben haben soll.

Weltweite Waffenumsätze so stark wie nie angestiegen

Stockholm/Wien - Die Einnahmen aus dem Verkauf von Waffen und militärischen Dienstleistungen durch die 100 größten Waffenproduzenten stiegen im Vorjahr um 5,9 Prozent. Sie erreichten einen Rekordwert von 679 Milliarden US-Dollar (586,05 Mrd. Euro), geht aus neuen Daten des Stockholmer Instituts für Internationale Friedensforschung (SIPRI) hervor, die am Montag veröffentlicht wurden. Im Jahrzehnt 2015-24 wuchsen sie um 26 Prozent. 49 Prozent der Umsätze machten Unternehmen in Nordamerika.

Zahl der Arbeitslosen stieg im November erneut

Wien - Auch der November hat keine Entspannung der Lage am Arbeitsmarkt gebracht. Ende des Monats waren 399.199 Personen arbeitslos oder befanden sich in Schulung, um 4,0 Prozent bzw. um 15.236 Personen mehr als im Vorjahr, teilte das Arbeitsmarktservice (AMS) am Montag in einer Aussendung mit. Damit stieg die Zahl der Arbeitslosen das 32. Mal in Serie - seit April 2023 gab es keinen Rückgang mehr. Die Arbeitslosenquote kletterte im November um 0,3 Prozentpunkte auf 7,5 Prozent.

November 2025 war sehr sonnig

Wien - Der November 2025 ist in Österreich sehr sonnig verlaufen. "Über die gesamte Fläche Österreichs gemittelt gab es 33 Prozent mehr Sonnenstunden als in einem durchschnittlichen November", sagte Klimatologe Alexander Orlik von der Geosphere Austria. "Damit war er einer der 15 sonnigsten November der Messgeschichte." Die Temperatur lag im Vergleich zur jüngeren Vergangenheit im Tiefland etwas unter dem Durchschnitt, auf den Bergen etwas über dem Durchschnitt.

In der Sozialwirtschaft wird ab Dienstag gestreikt

Wien - In der Sozialwirtschaft wird von Dienstag bis Donnerstag an zahlreichen Standorten für einige Stunden gestreikt. Bisher wurden von rund 120 Standorten Streikbeschlüsse eingemeldet, hieß es seitens der Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA) am Montag gegenüber der APA. Laufend würden weitere Beschlüsse aus den Betrieben hinzukommen, sagte GPA-Sprecher Daniel Gürtler. Die Arbeitnehmer wollen damit ihren Forderungen nach vier Prozent Lohnerhöhung Nachdruck verleihen.

Airbus: Softwareprobleme bei 6.000 Jets weitgehend behoben

Paris/Toulouse - Der Flugzeugbauer Airbus hat die Softwareprobleme bei rund 6.000 betroffenen Flugzeugen seiner A320-Familie weitgehend behoben. Die überwiegende Mehrheit der Maschinen habe inzwischen die erforderlichen Modifikationen erhalten, teilte Airbus am Montag mit. "Wir arbeiten mit unseren Airline-Kunden zusammen, um die Modifizierung der weniger als 100 verbleibenden Flugzeuge zu unterstützen und sicherzustellen, dass sie wieder in Betrieb genommen werden können."

Leo XIV. besucht christliche Stätten im Libanon

Beirut - Papst Leo XIV. hat den zweiten Tag seines Besuchs im Libanon mit einem Friedensgebet für das Land und die Region begonnen. Er besichtigte am Montag den christlichen Wallfahrtsort Annaya, wo die Grabstätte des libanesischen Nationalheiligen Charbel Makhlouf liegt. Leo war am Sonntag im Libanon eingetroffen. Zuvor hatte er die Türkei besucht. Die Reise in beide Länder ist die erste Auslandsreise des Papstes seit seiner Wahl im Mai.

Trump-Kandidat führt bei Präsidentschaftswahl in Honduras

Tegucigalpa - Bei der Präsidentschaftswahl in Honduras liegt der von US-Präsident Donald Trump unterstützte rechtsgerichtete Kandidat Nasry Asfura vorläufigen Ergebnissen zufolge in Führung. Der 67-Jährige lag am Montag nach Auszählung von knapp der Hälfte der Stimmen knapp vor seinem wichtigsten Herausforderer, der ebenfalls dem rechten Lage angehört. Trump hatte in den Tagen vor der Wahl mehrmals zur Stimmabgabe für ihn aufgerufen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red