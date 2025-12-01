Stabilitätspakt: Doch sechs Monate Pflegebonus in Salzburg

Salzburg - Die Salzburger Landesregierung verschiebt die umstrittene Streichung des Pflegebonus um ein halbes Jahr. "Wir haben uns entschlossen, den Bonus bis inklusive Juni 2026 auszuzahlen", sagte Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) bei einem Pressegespräch am Montagnachmittag. Möglich mache das der am Freitag neu ausverhandelte Stabilitätspakt. Er erlaube es dem Land Salzburg, rund zehn Millionen Euro mehr neue Schulden zu machen als ursprünglich kalkuliert.

Mehr als 350 Tote durch Zyklon "Ditwah" in Sri Lanka

Colombo - Die verheerenden Erdrutsche und Überschwemmungen nach starken Regenfällen in Sri Lanka in den vergangenen Tagen haben mindestens 355 Menschenleben gekostet. Weitere 366 Personen werden noch vermisst. Das teilte der staatliche Katastrophenschutz auf Basis aktualisierter Zahlen mit. Einen Tag zuvor am Sonntag hatten die Behörden rund 190 Todesopfer bestätigt.

Zahl der Arbeitslosen stieg im November erneut

Wien - Auch der November hat keine Entspannung der Lage am Arbeitsmarkt gebracht. Ende des Monats waren 399.199 Personen arbeitslos oder befanden sich in Schulung, um 4,0 Prozent bzw. um 15.236 Personen mehr als im Vorjahr, teilte das Arbeitsmarktservice (AMS) am Montag in einer Aussendung mit. Damit stieg die Zahl der Arbeitslosen das 32. Mal in Serie - seit April 2023 gab es keinen Rückgang mehr. Die Arbeitslosenquote kletterte im November um 0,3 Prozentpunkte auf 7,5 Prozent.

Westliche Unterstützer beraten Friedensplan mit Selenskyj

Paris - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und sein ukrainischer Kollege Wolodymyr Selenskyj haben bei ihrem Treffen in Paris ein Telefonat mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff und dem ukrainischen Unterhändler Rustem Umerow geführt. Sie hätten außerdem nacheinander mehrere europäische Staats- und Regierungschefs angerufen, unter ihnen der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, teilte das französische Präsidialamt am Montag in Paris mit.

EU-Chefdiplomatin erwartet "entscheidende Woche" für Ukraine

Brüssel - Die Gespräche von Verhandlern der USA und der Ukraine am Wochenende und die Nutzung der eingefrorenen russischen Vermögen bestimmten das Treffen der EU-Verteidigungsministerinnen und -minister am Montag in Brüssel. Es könnte eine entscheidende Woche für die Diplomatie werden, betonte EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas in der Pressekonferenz. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) erklärte, sie habe Hoffnung, "dass wir dem Frieden ein Stück näher kommen".

Airbus: Softwareprobleme bei 6.000 Jets weitgehend behoben

Paris/Toulouse - Der Flugzeugbauer Airbus hat die Softwareprobleme bei rund 6.000 betroffenen Flugzeugen seiner A320-Familie weitgehend behoben. Die überwiegende Mehrheit der Maschinen habe inzwischen die erforderlichen Modifikationen erhalten, teilte Airbus am Montag mit. Dafür hat sich beim Flugzeugbauer eine weitere Baustelle aufgetan: So kämpft der Flugzeugbauer in der Produktion mit Qualitätsmängeln.

Kampfsportler als Drogenhändler in Wien vor Gericht

Wien - Ein in Wiener Kampfsportkreisen nicht ganz unbekannter Sportler hatte am Montag einen von medialem Interesse begleiteten Auftritt - allerdings nicht im Ring, sondern vor einem Schöffensenat am Wiener Landesgericht. Gegen den früheren mehrfachen österreichischen Meister im Ringen und in Mixed Martial Arts (MMA) wurde im Grauen Haus wegen Drogenhandels, krimineller Organisation und schweren Raubes verhandelt. Der gebürtige Tschetschene war zu den Drogendelikten geständig.

Unfall deckte Nötigung auf: Sechsjährige zeigte SOS-Zeichen

Wien - Ein harmloser Verkehrsunfall vor einem Einkaufszentrum am Neubaugürtel hat am Sonntag in Wien eine Familientragödie ans Licht gebracht. Ein 39-jähriger Iraker konnte nach dem Unfall keinen Führerschein vorweisen, die Polizei fand bei näherer Kontrolle eine verängstigte Frau und zwei kleine Kinder auf der Rückbank des Autos. Ein sechsjähriges Mädchen zeigte den Beamten das SOS-Handzeichen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann wurde in eine Justizanstalt gebracht.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red