Stabilitätspakt: Doch sechs Monate Pflegebonus in Salzburg

Salzburg - Die Salzburger Landesregierung verschiebt die umstrittene Streichung des Pflegebonus um ein halbes Jahr. "Wir haben uns entschlossen, den Bonus bis inklusive Juni 2026 auszuzahlen", sagte Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) bei einem Pressegespräch am Montagnachmittag. Möglich mache das der am Freitag neu ausverhandelte Stabilitätspakt. Er erlaube es dem Land Salzburg, rund zehn Millionen Euro mehr neue Schulden zu machen als ursprünglich kalkuliert.

Westliche Unterstützer beraten Friedensplan mit Selenskyj

Paris - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und sein ukrainischer Kollege Wolodymyr Selenskyj haben am Montag bei ihrem Treffen in Paris ein Telefonat mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff und dem ukrainischen Unterhändler Rustem Umerow geführt, die derzeit in Florida über den US-Plan für die Ukraine beraten. Anschließend hätten sie mit mehreren europäischen Staats- und Regierungschefs telefoniert, teilte das französische Präsidialamt in Paris mit.

EU-Chefdiplomatin erwartet "entscheidende Woche" für Ukraine

Brüssel - Die Gespräche von Verhandlern der USA und der Ukraine am Wochenende und die Nutzung der eingefrorenen russischen Vermögen bestimmten das Treffen der EU-Verteidigungsministerinnen und -minister am Montag in Brüssel. Es könnte eine entscheidende Woche für die Diplomatie werden, betonte EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas in der Pressekonferenz. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) erklärte, sie habe Hoffnung, "dass wir dem Frieden ein Stück näher kommen".

Mehr als 350 Tote durch Zyklon "Ditwah" in Sri Lanka

Colombo - Die verheerenden Erdrutsche und Überschwemmungen nach starken Regenfällen in Sri Lanka in den vergangenen Tagen haben mindestens 355 Menschenleben gekostet. Weitere 366 Personen werden noch vermisst. Das teilte der staatliche Katastrophenschutz auf Basis aktualisierter Zahlen mit. Einen Tag zuvor am Sonntag hatten die Behörden rund 190 Todesopfer bestätigt.

Zahl der Arbeitslosen stieg im November erneut

Wien - Auch der November hat keine Entspannung der Lage am Arbeitsmarkt gebracht. Ende des Monats waren 399.199 Personen arbeitslos oder befanden sich in Schulung, um 4,0 Prozent bzw. um 15.236 Personen mehr als im Vorjahr, teilte das Arbeitsmarktservice (AMS) am Montag in einer Aussendung mit. Damit stieg die Zahl der Arbeitslosen das 32. Mal in Serie - seit April 2023 gab es keinen Rückgang mehr. Die Arbeitslosenquote kletterte im November um 0,3 Prozentpunkte auf 7,5 Prozent.

Signa Prime: Aufarbeitung läuft an vielen Fronten

Wien - Die Aufarbeitung der Insolvenz von Rene Benkos Flaggschiffunternehmen Signa Prime läuft auf Hochtouren. Insolvenzverwalter Norbert Abel hat den dritten Zwischenbericht vorgelegt. Demnach summieren sich die Forderungen der Gläubiger auf 12,35 Mrd. Euro. Davon wurden mit 5,56 Mrd. Euro weniger als die Hälfte vom Insolvenzverwalter anerkannt, lediglich knapp 6 Mio. Euro sind noch ungeprüft. Dazu ist im März 2026 eine Prüfungstagsatzung anberaumt.

Unfall deckte Nötigung auf: Sechsjährige zeigte SOS-Zeichen

Wien - Ein harmloser Verkehrsunfall vor einem Einkaufszentrum am Neubaugürtel hat am Sonntag in Wien eine Familientragödie ans Licht gebracht. Ein 39-jähriger Iraker konnte nach dem Unfall keinen Führerschein vorweisen, die Polizei fand bei näherer Kontrolle eine verängstigte Frau und zwei kleine Kinder auf der Rückbank des Autos. Ein sechsjähriges Mädchen zeigte den Beamten das SOS-Handzeichen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann wurde in eine Justizanstalt gebracht.

Leistbares Wohnen wird zum Thema auf EU-Ebene

Brüssel - Die Sozial- und Arbeitsminister der EU haben am Montag in Brüssel unter anderem über leistbares Wohnen beraten. Es sei wichtig, die Rahmenbedingungen für leistbares Wohnen und für den sozialen Wohnbau auch auf europäischer Ebene auf den Weg zu bringen, sagte Ministerin Korinna Schumann (SPÖ). Beim Thema Gesundheit am Arbeitsplatz einigte sich der Rat auf schärfere Expositionsgrenzwerte. Außerdem sollen von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitnehmer Unterstützung erhalten können.

