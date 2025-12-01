Umerow: "Bedeutender Fortschritt" bei Ukraine-Gesprächen

Paris - Nach den Gesprächen zwischen Unterhändlern der Ukraine und der USA über ein mögliches Abkommen zur Beendigung des russischen Angriffskriegs hat sich der ukrainische Chefunterhändler Rustem Umerow positiv geäußert. "Wir haben bedeutenden Fortschritt erreicht, einige Fragen bedürfen jedoch weiterer Feinabstimmung", erklärte Umerow am Montag in Online-Netzwerken. Unterdessen empfing Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj in Paris.

Stabilitätspakt: Doch sechs Monate Pflegebonus in Salzburg

Salzburg - Die Salzburger Landesregierung verschiebt die umstrittene Streichung des Pflegebonus um ein halbes Jahr. "Wir haben uns entschlossen, den Bonus bis inklusive Juni 2026 auszuzahlen", sagte Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) bei einem Pressegespräch am Montagnachmittag. Möglich mache das der am Freitag neu ausverhandelte Stabilitätspakt. Er erlaube es dem Land Salzburg, rund zehn Millionen Euro mehr neue Schulden zu machen als ursprünglich kalkuliert.

Mehr als 350 Tote durch Zyklon "Ditwah" in Sri Lanka

Colombo - Die verheerenden Erdrutsche und Überschwemmungen nach starken Regenfällen in Sri Lanka in den vergangenen Tagen haben mindestens 355 Menschenleben gekostet. Weitere 366 Personen werden noch vermisst. Das teilte der staatliche Katastrophenschutz auf Basis aktualisierter Zahlen mit. Einen Tag zuvor am Sonntag hatten die Behörden rund 190 Todesopfer bestätigt.

Signa Prime: Aufarbeitung läuft an vielen Fronten

Wien - Die Aufarbeitung der Insolvenz von Rene Benkos Flaggschiffunternehmen Signa Prime läuft auf Hochtouren. Insolvenzverwalter Norbert Abel hat den dritten Zwischenbericht vorgelegt. Demnach summieren sich die Forderungen der Gläubiger auf 12,35 Mrd. Euro. Davon wurden mit 5,56 Mrd. Euro weniger als die Hälfte vom Insolvenzverwalter anerkannt, lediglich knapp 6 Mio. Euro sind noch ungeprüft. Dazu ist im März 2026 eine Prüfungstagsatzung anberaumt.

Leistbares Wohnen wird zum Thema auf EU-Ebene

Brüssel - Die Sozial- und Arbeitsminister der EU haben am Montag in Brüssel unter anderem über leistbares Wohnen beraten. Es sei wichtig, die Rahmenbedingungen für leistbares Wohnen und für den sozialen Wohnbau auch auf europäischer Ebene auf den Weg zu bringen, sagte Ministerin Korinna Schumann (SPÖ). Beim Thema Gesundheit am Arbeitsplatz einigte sich der Rat auf schärfere Expositionsgrenzwerte. Außerdem sollen von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitnehmer Unterstützung erhalten können.

Studie attestiert Unis Lücken bei Umgang mit Gewalt

Wien - Eine vom Frauen- und Wissenschaftsministerium beauftragte Studie zeigt Lücken beim Umgang mit geschlechterbasierter Gewalt an Hochschulen und Forschungseinrichtungen auf. So fehle etwa ein gemeinsames Verständnis, was unter geschlechterbasierter Gewalt überhaupt zu verstehen ist, sagte Studienautorin Johanna Blimlinger bei einer Pressekonferenz am Montag. Die zuständige Ministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) will mit der Umsetzung der Empfehlungen aus der Studie starten.

Wiener Börse setzt Rekordjagd fort

Wien - In einem verhaltenen europäischen Umfeld hat sich die Wiener Börse am Montag weiter in Rekordlaune präsentiert. Der ATX schloss 0,71 Prozent höher bei 5.045,37 Punkten und baute damit sein in der Vorwoche erreichtes Allzeithoch weiter aus. Der ATX Prime rückte um 0,69 Prozent auf 2.509,99 Zähler vor und näherte sich damit bis auf wenige Punkte seinem Rekordstand von Juni 2007. Stützend wirkten wohl weiterhin die laufenden Gespräche über einen möglichen Frieden in der Ukraine.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red