Laut Umerow "bedeutender Fortschritt" bei Ukraine-Gesprächen

Paris/Miami (Florida) - Nach den Gesprächen zwischen Unterhändlern der Ukraine und der USA in Miami über ein mögliches Abkommen zur Beendigung des russischen Angriffskriegs hat sich der ukrainische Chefunterhändler Rustem Umerow positiv geäußert. "Wir haben bedeutenden Fortschritt erreicht, einige Fragen bedürfen jedoch weiterer Feinabstimmung", erklärte Umerow am Montag. Unterdessen empfing Frankreichs Präsident Emmanuel Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj in Paris.

EU-Chefdiplomatin erwartet "entscheidende Woche" für Ukraine

Brüssel - Die Gespräche von Verhandlern der USA und der Ukraine am Wochenende und die Nutzung der eingefrorenen russischen Vermögen bestimmten das Treffen der EU-Verteidigungsministerinnen und -minister am Montag in Brüssel. Es könnte eine entscheidende Woche für die Diplomatie werden, betonte EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas in der Pressekonferenz. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) erklärte, sie habe Hoffnung, "dass wir dem Frieden ein Stück näher kommen".

Stabilitätspakt: Doch sechs Monate Pflegebonus in Salzburg

Salzburg - Die Salzburger Landesregierung verschiebt die umstrittene Streichung des Pflegebonus um ein halbes Jahr. "Wir haben uns entschlossen, den Bonus bis inklusive Juni 2026 auszuzahlen", sagte Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) bei einem Pressegespräch am Montagnachmittag. Möglich mache das der am Freitag neu ausverhandelte Stabilitätspakt. Er erlaube es dem Land Salzburg, rund zehn Millionen Euro mehr neue Schulden zu machen als ursprünglich kalkuliert.

Mehr als 350 Tote durch Zyklon "Ditwah" in Sri Lanka

Colombo - Die verheerenden Erdrutsche und Überschwemmungen nach starken Regenfällen in Sri Lanka in den vergangenen Tagen haben mindestens 355 Menschenleben gekostet. Weitere 366 Personen werden noch vermisst. Das teilte der staatliche Katastrophenschutz auf Basis aktualisierter Zahlen mit. Einen Tag zuvor am Sonntag hatten die Behörden rund 190 Todesopfer bestätigt.

Papst würdigt Libanon als Beispiel für religiöse Koexistenz

Beirut - Papst Leo XIV. hat im Libanon eindringlich zum interreligiösen Dialog aufgerufen und das Land als Beispiel für die Koexistenz verschiedener Glaubensgemeinschaften gewürdigt. Das von Krieg und Krisen gebeutelte Land zeige, dass "Christen, Muslime, Drusen und unzählige andere zusammenleben und durch Respekt und Dialog ein geeintes Land aufbauen können", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche bei einem interreligiösen Treffen in der Hauptstadt Beirut.

Signa Prime: Aufarbeitung läuft an vielen Fronten

Wien - Die Aufarbeitung der Insolvenz von Rene Benkos Flaggschiffunternehmen Signa Prime läuft auf Hochtouren. Insolvenzverwalter Norbert Abel hat den dritten Zwischenbericht vorgelegt. Demnach summieren sich die Forderungen der Gläubiger auf 12,35 Mrd. Euro. Davon wurden mit 5,56 Mrd. Euro weniger als die Hälfte vom Insolvenzverwalter anerkannt, lediglich knapp 6 Mio. Euro sind noch ungeprüft. Dazu ist im März 2026 eine Prüfungstagsatzung anberaumt.

Unfall deckte Nötigung auf: Sechsjährige zeigte SOS-Zeichen

Wien - Ein harmloser Verkehrsunfall vor einem Einkaufszentrum am Neubaugürtel hat am Sonntag in Wien eine Familientragödie ans Licht gebracht. Ein 39-jähriger Iraker konnte nach dem Unfall keinen Führerschein vorweisen, die Polizei fand bei näherer Kontrolle eine verängstigte Frau und zwei kleine Kinder auf der Rückbank des Autos. Ein sechsjähriges Mädchen zeigte den Beamten das SOS-Handzeichen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann wurde in eine Justizanstalt gebracht.

USA übernehmen offiziell G20-Vorsitz

Washington - Die USA haben offiziell den Vorsitz der G20-Gruppe der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer von Südafrika übernommen. Das US-Außenministerium erklärte dazu am Montag, nach dem Willen von Präsident Donald Trump sollten sich "die G20 wieder auf ihre Kernaufgabe konzentrieren, das Wirtschaftswachstum und den Wohlstand voranzutreiben". Dafür müssten Regulierungshürden abgebaut, erschwingliche und sichere Energieträger erschlossen und neue Technologien vorangetrieben werden.

