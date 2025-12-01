Selenskyj fordert Gespräche mit Trump über Schlüsselthemen

Paris/Miami (Florida) - Nach neuen Verhandlungen zwischen Unterhändlern der Ukraine und der USA hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Gespräche mit US-Präsident Donald Trump über noch zu klärende "Schlüsselthemen" gefordert. Russland dürfe am Ende nicht den Eindruck bekommen, "für den Krieg belohnt zu werden", sagte Selenskyj am Montag in Paris. Unterdessen erklärte der Kreml, dass die seit rund einem Jahr umkämpfte ukrainische Stadt Pokrowsk vollständig eingenommen worden sei.

Putin empfängt Witkoff zu Gesprächen über US-Ukraine-Plan

Moskau - Der Sondergesandte von US-Präsident Donald Trump, Steve Witkoff, trifft am Dienstag in Moskau den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu weiteren Gesprächen über ein Ende des Ukraine-Krieges. Nach US-Angaben geht es dabei insbesondere um den von den USA vorgelegten Ukraine-Plan. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow zufolge ist das Treffen für Dienstagnachmittag angesetzt. Nach den jüngsten Verhandlungen im US-Staat Florida sollen die Chancen auf ein Abkommen laut Trump "gut" sein.

Stabilitätspakt: Doch sechs Monate Pflegebonus in Salzburg

Salzburg - Die Salzburger Landesregierung verschiebt die umstrittene Streichung des Pflegebonus um ein halbes Jahr. "Wir haben uns entschlossen, den Bonus bis inklusive Juni 2026 auszuzahlen", sagte Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) bei einem Pressegespräch am Montagnachmittag. Möglich mache das der am Freitag neu ausverhandelte Stabilitätspakt. Er erlaube es dem Land Salzburg, rund zehn Millionen Euro mehr neue Schulden zu machen als ursprünglich kalkuliert.

Streiks in Betrieben der Sozialwirtschaft ab Dienstag

Wien - In der Sozialwirtschaft wird ab Dienstag an zahlreichen Standorten für jeweils einige Stunden gestreikt. Bis einschließlich Donnerstag wollen die rund 130.000 Beschäftigten in den privaten Gesundheits-, Sozial- und Pflegeberufen ihrer Forderung nach vier Prozent Lohnerhöhung Nachdruck verleihen. Die Arbeitgeberseite verwies auch zuletzt auf die äußeren Umstände, die eine Erfüllung dieser Wünsche unmöglich machen würden.

Kopf-an-Kopf-Rennen bei Präsidentenwahl in Honduras

Tegucigalpa - In Honduras zeichnet sich auch Stunden nach Schließung der Wahllokale kein Sieger der Präsidentschaftswahl ab. In dem zentralamerikanischen Land lieferten sich der konservative Nasry Asfura und der liberale Salvador Nasralla ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nach der Auszählung eines Großteils der Wahlzettel lagen beide am Montag bei knapp 40 Prozent und nur rund 500 Stimmen auseinander. Rixi Moncada von der Regierungspartei Libre landete mit 19 Prozent abgeschlagen auf Platz drei.

Papst würdigt Libanon als Beispiel für religiöse Koexistenz

Beirut - Papst Leo XIV. hat im Libanon eindringlich zum interreligiösen Dialog aufgerufen und das Land als Beispiel für die Koexistenz verschiedener Glaubensgemeinschaften gewürdigt. Das von Krieg und Krisen gebeutelte Land zeige, dass "Christen, Muslime, Drusen und unzählige andere zusammenleben und durch Respekt und Dialog ein geeintes Land aufbauen können", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche bei einem interreligiösen Treffen in der Hauptstadt Beirut.

Angeschossener Nationalgardist zeigt Zeichen der Besserung

Washington - Dem vergangene Woche in Washington angeschossenen und schwer verletzten Nationalgardisten geht es offenbar besser. Er habe auf Aufforderung ein Daumen-hoch-Zeichen gemacht, sagte der Gouverneur von West Virginia, Patrick Morrisey. Eine Krankenschwester habe den 24-jährigen Mann gebeten, den Daumen hochzuheben, und er habe darauf reagiert, sagte der Gouverneur. Auch habe er mit den Zehen gewackelt.

Weißes Haus verteidigt "Medienpranger"-Webseite

Washington - Das Weiße Haus rechtfertigt sich für eine neue Webseite, auf der es Medien und einzelne Journalisten namentlich an den Pranger stellt. Dies stehe im Einklang mit dem Versprechen, "die Medien zur Rechenschaft zu ziehen", antwortete Regierungssprecherin Karoline Leavitt auf eine Journalistenfrage. Sie störe sich vor allem an den Medienarbeitsweisen, die basierend auf anonymen Quellen berichteten, und unterstellte ihnen, ohne Nachfrage beim Weißen Haus Texte zu veröffentlichen.

