|
02.12.2025 05:31:00
APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K
Paris/Miami (Florida) - Nach neuen Verhandlungen zwischen Unterhändlern der Ukraine und der USA hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Gespräche mit US-Präsident Donald Trump über noch zu klärende "Schlüsselthemen" gefordert. Russland dürfe am Ende nicht den Eindruck bekommen, "für den Krieg belohnt zu werden", sagte Selenskyj am Montag in Paris. Unterdessen erklärte der Kreml, dass die seit rund einem Jahr umkämpfte ukrainische Stadt Pokrowsk vollständig eingenommen worden sei.
Putin empfängt Witkoff zu Gesprächen über US-Ukraine-Plan
Moskau - Der Sondergesandte von US-Präsident Donald Trump, Steve Witkoff, trifft am Dienstag in Moskau den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu weiteren Gesprächen über ein Ende des Ukraine-Krieges. Nach US-Angaben geht es dabei insbesondere um den von den USA vorgelegten Ukraine-Plan. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow zufolge ist das Treffen für Dienstagnachmittag angesetzt. Nach den jüngsten Verhandlungen im US-Staat Florida sollen die Chancen auf ein Abkommen laut Trump "gut" sein.
Streiks in Betrieben der Sozialwirtschaft ab Dienstag
Wien - In der Sozialwirtschaft wird ab Dienstag an zahlreichen Standorten für jeweils einige Stunden gestreikt. Bis einschließlich Donnerstag wollen die rund 130.000 Beschäftigten in den privaten Gesundheits-, Sozial- und Pflegeberufen ihrer Forderung nach vier Prozent Lohnerhöhung Nachdruck verleihen. Die Arbeitgeberseite verwies auch zuletzt auf die äußeren Umstände, die eine Erfüllung dieser Wünsche unmöglich machen würden.
Kopf-an-Kopf-Rennen bei Präsidentenwahl in Honduras
Tegucigalpa - In Honduras zeichnet sich auch Stunden nach Schließung der Wahllokale kein Sieger der Präsidentschaftswahl ab. In dem zentralamerikanischen Land lieferten sich der konservative Nasry Asfura und der liberale Salvador Nasralla ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nach der Auszählung eines Großteils der Wahlzettel lagen beide am Montag bei knapp 40 Prozent und nur rund 500 Stimmen auseinander. Rixi Moncada von der Regierungspartei Libre landete mit 19 Prozent abgeschlagen auf Platz drei.
Papst würdigt Libanon als Beispiel für religiöse Koexistenz
Beirut - Papst Leo XIV. hat im Libanon eindringlich zum interreligiösen Dialog aufgerufen und das Land als Beispiel für die Koexistenz verschiedener Glaubensgemeinschaften gewürdigt. Das von Krieg und Krisen gebeutelte Land zeige, dass "Christen, Muslime, Drusen und unzählige andere zusammenleben und durch Respekt und Dialog ein geeintes Land aufbauen können", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche bei einem interreligiösen Treffen in der Hauptstadt Beirut.
Weißes Haus verteidigt "Medienpranger"-Webseite
Washington - Das Weiße Haus rechtfertigt sich für eine neue Webseite, auf der es Medien und einzelne Journalisten namentlich an den Pranger stellt. Dies stehe im Einklang mit dem Versprechen, "die Medien zur Rechenschaft zu ziehen", antwortete Regierungssprecherin Karoline Leavitt auf eine Journalistenfrage. Sie störe sich vor allem an den Medienarbeitsweisen, die basierend auf anonymen Quellen berichteten, und unterstellte ihnen, ohne Nachfrage beim Weißen Haus Texte zu veröffentlichen.
Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.
red
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX zum Handelsende deutlich schwächer -- US-Börsen gehen schwächer aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigte. Die US-Börsen gaben nach. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.