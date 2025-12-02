Putin: Russland für möglichen Krieg mit Europa "bereit"

Moskau/Washington - Russland ist nach Angaben seines Präsidenten Wladimir Putin für einen möglichen Krieg mit Europa "bereit". Der Kreml-Chef sagte am Dienstag vor Journalisten in Moskau: "Wir haben nicht die Absicht, Krieg gegen Europa zu führen, aber wenn Europa dies will und damit beginnt, sind wir ab sofort bereit." Die Europäer würden die Bemühungen der USA um ein Ende des Krieges in der Ukraine behindern und stünden "auf der Seite des Krieges", sagte Putin.

Streiks an rund 300 Standorten der Sozialwirtschaft

Wien/Österreich-weit - In der Sozialwirtschaft haben am Dienstag die angekündigten Streiks begonnen. Am Vormittag wurden von knapp 300 Standorten Streikbeschlüsse gemeldet. Die Arbeitsniederlegung erfolgt stundenweise zwischen Dienstag und Donnerstag. Damit will die Arbeitnehmerseite ihrer Forderung nach vier Prozent Lohnerhöhung Nachdruck verleihen. Die Arbeitgeberseite verwies zuletzt neuerlich auf die äußeren Umstände, die eine Erfüllung dieser Wünsche unmöglich machen würden.

Betrugsverdacht: Ex-EU-Beauftragte Mogherini festgenommen

Brüssel - Die ehemalige EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini ist im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen des Verdachts auf Missbrauch von EU-Geldern festgenommen worden. Mogherini befinde sich derzeit in Polizeigewahrsam, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag aus Ermittlungskreisen. In dem Verfahren geht es um Gelder der Elite-Universität College of Europe in Brügge, der Mogherini inzwischen als Rektorin vorsteht.

Mehr als 600 Tote nach Fluten in Indonesien

Jakarta - Auf der indonesischen Insel Sumatra steigt die Zahl der Opfer nach der schweren Flutkatastrophe weiter. Nach Angaben des Katastrophenschutzes vom Dienstag sind mittlerweile mehr als 600 Todesopfer infolge der Überschwemmungen und Erdrutsche gemeldet worden. Mehr als 460 Menschen werden noch vermisst, rund 2.600 wurden verletzt. Besonders schlimm betroffen sind die Provinzen Aceh, Nordsumatra und Westsumatra, wo Hunderttausende Menschen obdachlos wurden.

Koalition erwägt offenbar Asyl-Transitlager in Afrika

Wien - Die Bundesregierung stellt offenbar Überlegungen an, sich an Asyl-Transitlagern in Afrika zu beteiligen. Das legt zumindest ein internes Papier nahe, über das die Tageszeitung "Der Standard" berichtete. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) verwies am Dienstag am Rande einer Pressekonferenz darauf, dass man "seit mehreren Jahren verlange", Rückkehrzentren außerhalb Europas einzurichten bzw. Asylverfahren außerhalb Europas durchzuführen.

Ein Toter bei Brand in Wien - Brandstiftung möglich

Wien - Bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Wien-Hernals ist am Montagabend ein Mann gestorben. Das Feuer war gleich hinter der Eingangstür ausgebrochen. Der Mann wurde während der Löscharbeiten leblos im Stiegenhaus gefunden. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung, zuletzt gab es in der näheren Umgebung mehrfach kleinere Feuer. Aufgrund der Brandintensität wurde am Montag Alarmstufe 2 ausgerufen, rund 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

