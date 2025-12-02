Treffen von Putin mit Witkoff in Moskau begonnen

Moskau/Washington - Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Dienstagabend in Moskau den US-Sondergesandten Steve Witkoff empfangen. Auf russischen TV-Bildern sah man auch Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner als Teilnehmer des Gesprächs im Kreml zum US-Plan für ein Ende des Ukraine-Krieges. Unmittelbar vor dem Gespräch mit Witkoff hatte Putin heftige Vorwürfe gegen Europa erhoben und erklärt, dass sein Land im Falle eines Angriffs für einen "Krieg" mit Europa "bereit" sei.

Putin verkündet Einnahme von Pokrowsk

Pokrowsk - Kurz vor dem geplanten Treffen mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff hat der russische Präsident Wladimir Putin die Einnahme der strategisch wichtigen Stadt Pokrowsk im Osten der Ukraine verkündet. Putin erklärte in einer Videoansprache am Dienstag, die Eroberung sei ein wichtiger Sieg, der Russland helfen werde, seine Kriegsziele zu erreichen. Kiew wies die Darstellung einer vollständigen Einnahme zurück. Ukrainische Truppen hielten weiterhin den nördlichen Stadtteil.

Streiks an rund 300 Standorten der Sozialwirtschaft

Wien/Österreich-weit - In der Sozialwirtschaft haben am Dienstag die angekündigten Streiks begonnen. Am Vormittag wurden von knapp 300 Standorten Streikbeschlüsse gemeldet. Die Arbeitsniederlegung erfolgt stundenweise zwischen Dienstag und Donnerstag. Damit will die Arbeitnehmerseite ihrer Forderung nach vier Prozent Lohnerhöhung Nachdruck verleihen. Die Arbeitgeberseite verwies zuletzt neuerlich auf die äußeren Umstände, die eine Erfüllung dieser Wünsche unmöglich machen würden.

Betrugsverdacht: Ex-EU-Beauftragte Mogherini festgenommen

Brüssel - Die ehemalige EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini ist im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen des Verdachts auf Missbrauch von EU-Geldern festgenommen worden. Mogherini befinde sich derzeit in Polizeigewahrsam, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag aus Ermittlungskreisen. In dem Verfahren geht es um Gelder der Elite-Universität College of Europe in Brügge, der Mogherini inzwischen als Rektorin vorsteht.

Wiener Börse bleibt im Höhenflug

Wien - Die Wiener Börse hat am Dienstag auf rekordhohem Niveau weiter zugelegt. Der ATX gewann bis zum Nachmittag in einem freundlichen europäischen Umfeld 0,40 Prozent auf 5.066 Punkte. Unterstützung lieferten dem Leitindex die schwer gewichteten Bankaktien, unter denen jene der Erste Group nach positiven Analystenkommentaren um 3,1 Prozent anzogen. Die britische Barclays hatte die Titel auf Overweight hochgestuft, während die US-Bank JPMorgan sie in ihre Top Picks aufnahmen.

Koalition erwägt offenbar Asyl-Transitlager in Afrika

Wien - Die Bundesregierung stellt offenbar Überlegungen an, sich an Asyl-Transitlagern in Afrika zu beteiligen. Das legt zumindest ein internes Papier nahe, über das die Tageszeitung "Der Standard" berichtete. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) verwies am Dienstag am Rande einer Pressekonferenz darauf, dass man "seit mehreren Jahren verlange", Rückkehrzentren außerhalb Europas einzurichten bzw. Asylverfahren außerhalb Europas durchzuführen.

