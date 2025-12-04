"Elch Emil" ist Österreichs Wort des Jahres 2025

Graz/Wien - "Elch Emil" hat mit seiner Wanderung durch Nieder- und Oberösterreich nicht nur für mediales Aufsehen gesorgt, er hat es auch geschafft, zum österreichischen Wort des Jahres 2025 zu werden. Wie die Gesellschaft für Österreichisches Deutsch (GSÖD) am Donnerstag weiters bekannt gab, sicherte sich das "Rabattpickerl" die Auszeichnung zum Unwort des Jahres, zum Jugendwort geriet die mysteriöse Zahlenfolge "6 7 (six seven)" - über 28.000 Personen nahmen bei Wahl und Vorwahl teil.

EU-Einigung auf Lockerungen der Gentechnik-Regeln

Brüssel/Wien - Mit modernen Gentechnikverfahren veränderte Lebensmittel sollen in der EU künftig ohne spezielle Kennzeichnung im Supermarkt verkauft werden können. Unterhändler der 27 EU-Staaten und des Europaparlaments einigten sich in Brüssel darauf, entsprechende Züchtungen in vielen Fällen von bisher strengen EU-Gentechnikregeln auszunehmen, wie beide Seiten in der Nacht auf Donnerstag mitteilten. Die Änderungen sollen dafür sorgen, dass mehr neue Pflanzensorten auf den Markt kommen.

Streikwoche in der Sozialwirtschaft vor Abschluss

Wien/Österreich-weit - Die Beschäftigten in der Sozialwirtschaft schließen am Donnerstag ihre Streikwoche mit einer Abschlussaktion ab. Bevor die Gewerkschaft zu einer "Lichter-Menge" vor den Räumlichkeiten der Arbeitgeber aufruft, wird an zahlreichen Standorten noch die Arbeit stundenweise niedergelegt. Die Arbeitnehmerseite will damit ihrer Forderung nach vier Prozent Lohnerhöhung Nachdruck verleihen. Die Arbeitgeberseite verwies zuletzt wiederholt auf die äußeren Umstände.

OSZE-Ministerrat ohne Außenminister Russlands und der USA

Wien - Rund 40 Außenminister nehmen am Donnerstag und Freitag am jährlichen OSZE-Ministerrat in der Wiener Hofburg teil. Das Treffen wird überschattet vom andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Weder der russische Außenminister Sergej Lawrow noch der amerikanische Chefdiplomat Marco Rubio kommen allerdings nach Wien. Damit spielt die OSZE in den laufenden diplomatischen Bemühungen um Wege zur Beendigung des Kriegs keine tragende Rolle.

Ukraine und USA suchen in Florida nach Wegen zu Frieden

Washington/Miami - Die Gespräche über einen möglichen Frieden im Ukraine-Krieg gehen weiter: Nach dem Treffen von US-Vertretern mit Kremlchef Wladimir Putin in Moskau wird am Donnerstag eine ukrainische Delegation in den USA erwartet. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff und Jared Kushner, Schwiegersohn von Präsident Donald Trump, wollen in Florida erneut mit Vertretern aus Kiew sprechen, sagte ein US-Regierungsvertreter.

StVO-Novelle laut ÖAMTC verfassungswidrig

Wien - Geht es nach einem neuen ÖAMTC-Gutachten, ist die Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) nicht verfassungskonform. Bereits vergangene Woche warnte der Mobilitätsclub vor einem potenziellen "Regel-Chaos"; nun äußerte man auch starke Datenschutzbedenken. Ab Mai 2026 soll die StVO-Novelle nämlich die Kameraüberwachung für Zufahrtskontrollen in ausgewählten Stadtbereichen möglich machen.

Kindersterblichkeit steigt erstmals seit 2000

Seattle - Erstmals seit der Jahrtausendwende droht die weltweite Kindersterblichkeit wieder zu steigen. Die Zahl der Kinder, die vor ihrem fünften Geburtstag sterben, werde in diesem Jahr von 4,6 Millionen auf 4,8 Millionen zunehmen, prognostizieren Forscher im Auftrag der Gates-Stiftung in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht. Die Stiftung des US-Milliardärs Bill Gates (70) ist ein bedeutender Geldgeber im Bereich globaler Gesundheit und Entwicklung.

Rockefeller-Christbaum in New York erleuchtet

New York - Mit dem traditionellen Einschalten der mehr als 50.000 Lichter am vielleicht bekanntesten Christbaum der Welt am Rockefeller Center hat die Millionenmetropole New York die beginnende Weihnachtszeit markiert. Musik-Stars wie Marc Anthony, Reba McEntire und Gwen Stefani traten bei der auch live im US-Fernsehen übertragenen Show auf. Tausende Menschen schauten in der Kälte vor Ort zu, zahlreiche Straßen rund um den Baum mitten in Manhattan waren für Fahrzeuge gesperrt worden.

