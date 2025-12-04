EU-Einigung auf Lockerungen der Gentechnik-Regeln

Brüssel/Wien - Mit modernen Gentechnikverfahren veränderte Lebensmittel sollen in der EU künftig ohne spezielle Kennzeichnung im Supermarkt verkauft werden können. Unterhändler der 27 EU-Staaten und des Europaparlaments einigten sich in Brüssel darauf, entsprechende Züchtungen in vielen Fällen von bisher strengen EU-Gentechnikregeln auszunehmen, wie beide Seiten in der Nacht auf Donnerstag mitteilten. Die Änderungen sollen dafür sorgen, dass mehr neue Pflanzensorten auf den Markt kommen.

Kindersterblichkeit steigt erstmals seit 2000

Seattle - Erstmals seit der Jahrtausendwende droht die weltweite Kindersterblichkeit wieder zu steigen. Die Zahl der Kinder, die vor ihrem fünften Geburtstag sterben, werde in diesem Jahr von 4,6 Millionen auf 4,8 Millionen zunehmen, prognostizieren Forscher im Auftrag der Gates-Stiftung in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht. Die Stiftung des US-Milliardärs Bill Gates (70) ist ein bedeutender Geldgeber im Bereich globaler Gesundheit und Entwicklung.

Streikwoche in der Sozialwirtschaft vor Abschluss

Wien/Österreich-weit - Die Beschäftigten in der Sozialwirtschaft schließen am Donnerstag ihre Streikwoche mit einer Abschluss-Aktion ab. Bevor die Gewerkschaft vor den Räumlichkeiten der Arbeitgeber zu einer "Lichter-Menge" aufruft, wird an zahlreichen Standorten noch die Arbeit stundenweise niedergelegt. Die Arbeitnehmerseite will damit ihrer Forderung nach vier Prozent Lohnerhöhung Nachdruck verleihen. Die Arbeitgeberseite verwies zuletzt wiederholt auf die äußeren Umstände.

Insider: Maduro signalisierte Trump Bereitschaft zum Rückzug

Caracas - Venezuelas Präsident Nicol�s Maduro hat sich erstmals zu dem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump geäußert und es dabei als "respektvoll" und "herzlich" beschrieben. Vier mit dem Gespräch vertraute Personen sagten der Nachrichtenagentur Reuters, Maduro habe Trump seine Bereitschaft signalisiert, Venezuela zu verlassen, falls er und seine Familie Amnestie erhielten, die US-Sanktionen aufgehoben und ein Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof eingestellt werden.

Ukraine und USA suchen in Florida nach Wegen zu Frieden

Washington/Miami - Die Gespräche über einen möglichen Frieden im Ukraine-Krieg gehen weiter: Nach dem Treffen von US-Vertretern mit Kremlchef Wladimir Putin in Moskau wird am Donnerstag eine ukrainische Delegation in den USA erwartet. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff und Jared Kushner, Schwiegersohn von Präsident Donald Trump, wollen in Florida erneut mit Vertretern aus Kiew sprechen, sagte ein US-Regierungsvertreter.

"Elch Emil" ist Österreichs Wort des Jahres 2025

Graz/Wien - "Elch Emil" hat mit seiner Wanderung durch Nieder- und Oberösterreich nicht nur für mediales Aufsehen gesorgt, er hat es auch geschafft, zum österreichischen Wort des Jahres 2025 zu werden. Wie die Gesellschaft für Österreichisches Deutsch (GSÖD) am Donnerstag weiters bekannt gab, sicherte sich das "Rabattpickerl" die Auszeichnung zum Unwort des Jahres, zum Jugendwort geriet die mysteriöse Zahlenfolge "6 7 (six seven)" - über 28.000 Personen nahmen bei Wahl und Vorwahl teil.

US-Friedensinstitut heißt jetzt Trump-Institute for Peace

Washington - Das US-Friedensinstitut (USIP) ist zu Ehren von Präsident Donald Trump umbenannt worden. Das United States Institute of Peace heiße fortan Donald J. Trump Institute of Peace, teilte das US-Außenministerium am Mittwoch (Ortszeit) mit. Mit dem Schritt solle der "größte Dealmaker in der Geschichte unseres Landes" gewürdigt werden. Das Ministerium postete im Onlinedienst X ein Foto vom Institutsgebäude, über dessen Eingang Trumps Name prangte.

StVO-Novelle laut ÖAMTC verfassungswidrig

Wien - Geht es nach einem neuen ÖAMTC-Gutachten, ist die Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) nicht verfassungskonform. Bereits vergangene Woche warnte der Mobilitätsclub vor einem potenziellen "Regel-Chaos"; nun äußerte man auch starke Datenschutzbedenken. Ab Mai 2026 soll die StVO-Novelle nämlich die Kameraüberwachung für Zufahrtskontrollen in ausgewählten Stadtbereichen möglich machen.

