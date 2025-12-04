EU-Einigung auf Lockerungen der Gentechnik-Regeln

Brüssel/Wien - Mit modernen Gentechnikverfahren veränderte Lebensmittel sollen in der EU künftig ohne spezielle Kennzeichnung im Supermarkt verkauft werden können. Unterhändler der 27 EU-Staaten und des Europaparlaments einigten sich in Brüssel darauf, entsprechende Züchtungen in vielen Fällen von bisher strengen EU-Gentechnikregeln auszunehmen, wie beide Seiten in der Nacht auf Donnerstag mitteilten. Die Änderungen sollen dafür sorgen, dass mehr neue Pflanzensorten auf den Markt kommen.

Beamter aus NÖ wegen Missbrauchsvorwürfen in U-Haft

St. Pölten/Wien - Ein hochrangiger Landesbeamter aus Niederösterreich ist festgenommen worden, weil er für Live-Streaming von Kindesmissbrauch bezahlt haben soll. Die U-Haft wurde am Sonntag wegen Tatbegehungsgefahr verhängt, bestätigte Christina Salzborn, Sprecherin des Landesgerichts für Strafsachen Wien, auf Anfrage einen Bericht der "Kronen Zeitung" (Donnerstag-Ausgabe). Der Abteilungsleiter sei suspendiert worden, hieß es aus der Landesverwaltung auf Anfrage.

Riesige Datensätze über Menschenrechtsgräuel in Syrien

Berlin - Bisher unveröffentlichte Fotos und Dokumente belegen laut Medienberichten das Ausmaß der Menschenrechtsverbrechen unter der Herrschaft des vor einem Jahr gestürzten syrischen Machthabers Bashar al-Assad. Dem norddeutschen Rundfunk (NDR) und weiteren Medien liegt laut einem Bericht vom Donnerstag eine Datei mit zehntausenden Bildern vor, darunter Aufnahmen von toten Häftlingen mit Folterspuren, Geheimdienstunterlagen, Listen von Militärangehörigen und Totenscheinen.

OSZE zu Überwachung von Waffenstillstand in Ukraine bereit

Wien - Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) will sich auf eine Monitoring-Mission zur Überwachung eines möglichen Waffenstillstands in der Ukraine vorbereiten. Eine entsprechende Bereitschaft kündigte der Schweizer Außenminister und künftige OSZE-Vorsitzende Ignazio Cassis am Donnerstag vor Beginn des jährlichen OSZE-Ministerrats in der Wiener Hofburg an. Rund 40 Außenminister sind dabei, allerdings nicht die Chefdiplomaten Russlands und der USA.

Ukraine und USA suchen in Florida nach Wegen zu Frieden

Washington/Miami - Die Gespräche über einen möglichen Frieden im Ukraine-Krieg gehen weiter: Nach dem Treffen von US-Vertretern mit Kremlchef Wladimir Putin in Moskau wird am Donnerstag eine ukrainische Delegation in den USA erwartet. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff und Jared Kushner, Schwiegersohn von Präsident Donald Trump, wollen in Florida erneut mit Vertretern aus Kiew sprechen, sagte ein US-Regierungsvertreter.

Streikwoche in der Sozialwirtschaft vor Abschluss

Wien/Österreich-weit - Die Beschäftigten in der Sozialwirtschaft schließen am Donnerstag ihre Streikwoche mit einer Abschluss-Aktion ab. Bevor die Gewerkschaft vor den Räumlichkeiten der Arbeitgeber zu einer "Lichter-Menge" aufruft, wird an zahlreichen Standorten noch die Arbeit stundenweise niedergelegt. Die Arbeitnehmerseite will damit ihrer Forderung nach vier Prozent Lohnerhöhung Nachdruck verleihen. Die Arbeitgeberseite verwies zuletzt wiederholt auf die äußeren Umstände.

Insider: Maduro signalisierte Trump Bereitschaft zum Rückzug

Caracas - Venezuelas Präsident Nicol�s Maduro hat sich erstmals zu dem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump geäußert und es dabei als "respektvoll" und "herzlich" beschrieben. Vier mit dem Gespräch vertraute Personen sagten der Nachrichtenagentur Reuters, Maduro habe Trump seine Bereitschaft signalisiert, Venezuela zu verlassen, falls er und seine Familie Amnestie erhielten, die US-Sanktionen aufgehoben und ein Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof eingestellt werden.

Kindersterblichkeit steigt erstmals seit 2000

Seattle - Erstmals seit der Jahrtausendwende droht die weltweite Kindersterblichkeit wieder zu steigen. Die Zahl der Kinder, die vor ihrem fünften Geburtstag sterben, werde in diesem Jahr von 4,6 Millionen auf 4,8 Millionen zunehmen, prognostizieren Forscher im Auftrag der Gates-Stiftung in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht. Die Stiftung des US-Milliardärs Bill Gates (70) ist ein bedeutender Geldgeber im Bereich globaler Gesundheit und Entwicklung.

