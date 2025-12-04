Beamter aus NÖ wegen Missbrauchsvorwürfen in U-Haft

St. Pölten/Wien - Ein hochrangiger Landesbeamter aus Niederösterreich ist festgenommen worden, weil er für Live-Streaming von Kindesmissbrauch bezahlt haben soll. Die U-Haft wurde am Sonntag wegen Tatbegehungsgefahr verhängt, bestätigte Christina Salzborn, Sprecherin des Landesgerichts für Strafsachen Wien, auf Anfrage einen Bericht der "Kronen Zeitung" (Donnerstag-Ausgabe). Der Abteilungsleiter sei suspendiert worden, hieß es aus der Landesverwaltung auf Anfrage.

EU-Einigung auf Lockerungen der Gentechnik-Regeln

Brüssel/Wien - Mit modernen Gentechnikverfahren veränderte Lebensmittel sollen in der EU künftig ohne spezielle Kennzeichnung im Supermarkt verkauft werden können. Unterhändler der 27 EU-Staaten und des Europaparlaments einigten sich in Brüssel darauf, entsprechende Züchtungen in vielen Fällen von bisher strengen EU-Gentechnikregeln auszunehmen, wie beide Seiten in der Nacht auf Donnerstag mitteilten. Die Änderungen sollen dafür sorgen, dass mehr neue Pflanzensorten auf den Markt kommen.

Anstieg auf 282 Millionen Malaria-Fälle weltweit im Vorjahr

Genf - Die weltweite Zahl an neuen Malaria-Fällen ist voriges Jahr auf 282 Millionen gestiegen. Im Jahr 2024 erkrankten neun Millionen mehr Menschen an der Tropenkrankheit als 2023, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf berichtete. Voriges Jahr starben weltweit 610.000 Menschen an Malaria. Der Zuwachs an Fällen sei hauptsächlich auf Äthiopien, Madagaskar und den Jemen zurückzuführen, hieß es von Fachleuten der UNO-Organisation.

Bilder zeigen Innenleben von Epsteins Privatinsel

Washington/New York - Neu veröffentlichte Bilder geben Einblick in die Privatinsel des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein. Das Material wurde von US-Kongressabgeordneten freigegeben und zeigt das Grundstück sowie die Innenräume der Villa auf der Insel Little Saint James in der Karibik, wo Epstein seine Opfer missbraucht haben soll. Ein Zahnarztstuhl und ein Bild von Epstein mit seiner Komplizin Ghislaine Maxwell sowie dem verstorbenen Papst Johannes Paul II. gehören zu den Motiven.

Bedenkliche Chemikalie TFA in Semmeln und Nudeln

Wien - Semmeln, Spaghetti und Baguettes in Österreich und ganz Europa sind mit der vermutlich fortpflanzungsgefährdenden Substanz Trifluoracetat (TFA) verunreinigt, sagte der Umweltchemiker Helmut Burtscher-Schaden von Global 2000 am Donnerstag bei einer Online-Pressekonferenz. Sie stamme größtenteils von Unkrautvernichtungsmitteln. Er fordert ein umgehendes Verbot solcher Pestizide, um die weitere Anreicherung von TFA in der Umwelt und in Lebensmitteln einzudämmen.

OSZE zu Überwachung von Waffenstillstand in Ukraine bereit

Wien - Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) will sich auf eine Monitoring-Mission zur Überwachung eines möglichen Waffenstillstands in der Ukraine vorbereiten. Eine entsprechende Bereitschaft kündigte der Schweizer Außenminister und künftige OSZE-Vorsitzende Ignazio Cassis am Donnerstag zum Auftakt des jährlichen OSZE-Ministerrats in der Wiener Hofburg an. Rund 40 Außenminister sind dabei, allerdings nicht die Chefdiplomaten Russlands und der USA.

Ukraine und USA suchen in Florida nach Wegen zu Frieden

Washington/Miami - Die Gespräche über einen möglichen Frieden im Ukraine-Krieg gehen weiter: Nach dem Treffen von US-Vertretern mit Kremlchef Wladimir Putin in Moskau wird am Donnerstag eine ukrainische Delegation in den USA erwartet. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff und Jared Kushner, Schwiegersohn von Präsident Donald Trump, wollen in Florida erneut mit Vertretern aus Kiew sprechen, sagte ein US-Regierungsvertreter.

Insider: Maduro signalisierte Trump Bereitschaft zum Rückzug

Caracas - Venezuelas Präsident Nicol�s Maduro hat sich erstmals zu dem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump geäußert und es dabei als "respektvoll" und "herzlich" beschrieben. Vier mit dem Gespräch vertraute Personen sagten der Nachrichtenagentur Reuters, Maduro habe Trump seine Bereitschaft signalisiert, Venezuela zu verlassen, falls er und seine Familie Amnestie erhielten, die US-Sanktionen aufgehoben und ein Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof eingestellt werden.

