EBU gibt Israel grünes Licht für Song Contest in Wien

Genf/Wien - Israel darf beim 70. Eurovision Song Contest von Wien teilnehmen. Und damit muss der Jubiläumsbewerb im Mai 2026 ohne langjährige ESC-Kernländer wie Spanien, Irland und die Niederlande auskommen. Das ist das Ergebnis der Generalversammlung der European Broadcasting Union (EBU) in Genf. Nachdem dort am Donnerstag von den Mitgliedssendern ein Maßnahmenpaket angenommen wurde, das in letzter Konsequenz Israel die Teilnahme ermöglicht, sagten umgehend andere Länder für Wien ab.

Putin spricht in Indien mit Modi über Handel und Militär

Neu-Delhi - Indiens Premierminister Narendra Modi und der russische Präsident Wladimir Putin sprechen an diesem Freitag über den Ausbau der Beziehungen zwischen ihren Ländern. Der Kremlchef war am Donnerstagabend zu einem zweitägigen Staatsbesuch in Neu-Delhi eingetroffen. Es ist sein erster Besuch im bevölkerungsreichsten Land der Erde seit der russischen Invasion in die Ukraine vor mehr als dreieinhalb Jahren.

Ruanda und Kongo besiegeln Friedensabkommen

Washington - Die Staatschefs der Demokratischen Republik Kongo und Ruanda, F�lix Tshisekedi und Paul Kagame, haben im Beisein von US-Präsident Donald Trump einen Friedensvertrag unterschrieben. Er soll den seit mehr als 30 Jahren währenden blutigen Konflikt im rohstoffreichen Ostkongo beenden. Die Unterzeichnung erfolgte im Washingtoner Friedensinstitut, das kurz zuvor in Donald J. Trump Friedensinstitut umbenannt wurde. Nun wollen die USA Abkommen über den Abbau seltener Erden schließen.

Libanon kündigt neue Gespräche mit Israel an

Beirut - Einen Tag nach den ersten offiziellen Gesprächen zwischen Regierungsvertretern aus Israel und dem Libanon seit Jahrzehnten hat der libanesische Präsident Joseph Aoun eine Fortsetzung angekündigt. "Es ist natürlich, dass das erste Treffen nicht sehr produktiv war, aber es hat den Weg zu weiteren Treffen geebnet, die am 19. dieses Monats beginnen", erklärte Aoun nach Angaben eines Regierungsmitglieds am Donnerstag nach einer Kabinettssitzung.

OSZE zu Überwachung von Waffenstillstand in Ukraine bereit

Wien - Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) will sich auf eine Monitoring-Mission zur Überwachung eines möglichen Waffenstillstands in der Ukraine vorbereiten. Eine entsprechende Bereitschaft kündigte der Schweizer Außenminister und künftige OSZE-Vorsitzende Ignazio Cassis am Donnerstag zum Auftakt des jährlichen OSZE-Ministerrats in der Wiener Hofburg an. Rund 40 Außenminister sind dabei, allerdings nicht die Chefdiplomaten Russlands und der USA.

Volksanwalt beklagt Schikanen bei Causa Pilnacek

Wien - Die Volksanwaltschaft beklagt angebliche Schikanen bei der Überprüfung der Polizeiarbeit rund um den Tod des ehemaligen Sektionschefs des Justizministeriums Christian Pilnacek. So seien beim Innen- und Justizministerium angeforderte Akten nicht übermittelt worden, kritisierte der von der FPÖ nominierte Volksanwalt Christoph Luisser am Donnerstag in einer Pressekonferenz. Über einen Zusammenhang mit seiner Parteizugehörigkeit wollte er öffentlich aber nicht spekulieren.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red