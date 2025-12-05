Benko erneut wegen betrügerischer Krida vor Gericht

Innsbruck/Wien - Der nicht rechtskräftig verurteilte Signa-Gründer Ren� Benko muss sich ab kommenden Mittwoch erneut wegen betrügerischer Krida vor dem Landesgericht Innsbruck verantworten. Für den Prozess gegen ihn und eine Mitangeklagte wurden mit dem 10. und 16. Dezember zwei Prozesstage anberaumt. Die beiden sollen laut Anklage im Zuge der Signa-Insolvenz 370.000 Euro an Vermögenswerten beiseite geschafft haben, indem sie Geld, Schmuck und Uhren in einem Tresor versteckt haben sollen.

Libanon kündigt neue Gespräche mit Israel an

Beirut - Einen Tag nach den ersten offiziellen Gesprächen zwischen Regierungsvertretern aus Israel und dem Libanon seit Jahrzehnten hat der libanesische Präsident Joseph Aoun eine Fortsetzung angekündigt. "Es ist natürlich, dass das erste Treffen nicht sehr produktiv war, aber es hat den Weg zu weiteren Treffen geebnet, die am 19. dieses Monats beginnen", erklärte Aoun nach Angaben eines Regierungsmitglieds am Donnerstag nach einer Kabinettssitzung.

OSZE zu Überwachung von Waffenstillstand in Ukraine bereit

Wien - Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) will sich auf eine Monitoring-Mission zur Überwachung eines möglichen Waffenstillstands in der Ukraine vorbereiten. Eine entsprechende Bereitschaft kündigte der Schweizer Außenminister und künftige OSZE-Vorsitzende Ignazio Cassis am Donnerstag zum Auftakt des jährlichen OSZE-Ministerrats in der Wiener Hofburg an. Rund 40 Außenminister sind dabei, allerdings nicht die Chefdiplomaten Russlands und der USA.

Arbeitserlaubnis für Asylsuchende in den USA wird kürzer

Washington - Die Regierung von US-Präsident Donald Trump verschärft ihre Migrationspolitik weiter. Asylsuchende in den USA bekommen künftig nur noch eine Arbeitserlaubnis für eineinhalb Jahre. Zuvor waren es fünf Jahre. Dies ermöglicht es laut Einwanderungsbehörde USCIS, Ausländer häufiger zu überprüfen. Das "Wall Street Journal" berichtet, die Änderung betreffe Hunderttausende Menschen und habe auch Auswirkungen auf Unternehmen, die auf Asylsuchende mit Arbeitserlaubnis angewiesen seien.

Ruanda und Kongo besiegeln Friedensabkommen

Washington - Die Staatschefs der Demokratischen Republik Kongo und Ruanda, F�lix Tshisekedi und Paul Kagame, haben im Beisein von US-Präsident Donald Trump einen Friedensvertrag unterschrieben. Er soll den seit mehr als 30 Jahren währenden blutigen Konflikt im rohstoffreichen Ostkongo beenden. Die Unterzeichnung erfolgte im Washingtoner Friedensinstitut, das kurz zuvor in Donald J. Trump Friedensinstitut umbenannt wurde. Nun wollen die USA Abkommen über den Abbau seltener Erden schließen.

EBU gibt Israel grünes Licht für Song Contest in Wien

Genf/Wien - Israel darf beim 70. Eurovision Song Contest von Wien teilnehmen. Und damit muss der Jubiläumsbewerb im Mai 2026 ohne langjährige ESC-Kernländer wie Spanien, Irland und die Niederlande auskommen. Das ist das Ergebnis der Generalversammlung der European Broadcasting Union (EBU) in Genf. Nachdem dort am Donnerstag von den Mitgliedssendern ein Maßnahmenpaket angenommen wurde, das in letzter Konsequenz Israel die Teilnahme ermöglicht, sagten umgehend andere Länder für Wien ab.

Putin spricht in Indien mit Modi über Handel und Militär

Neu-Delhi - Indiens Premierminister Narendra Modi und der russische Präsident Wladimir Putin sprechen an diesem Freitag über den Ausbau der Beziehungen zwischen ihren Ländern. Der Kremlchef war am Donnerstagabend zu einem zweitägigen Staatsbesuch in Neu-Delhi eingetroffen. Es ist sein erster Besuch im bevölkerungsreichsten Land der Erde seit der russischen Invasion in die Ukraine vor mehr als dreieinhalb Jahren.

