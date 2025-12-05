Einsatz von Pestiziden mit hohem Risiko in Österreich steigt

Wien - Der Einsatz von problematischeren Pflanzenschutzmitteln in Österreich ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Das ergab die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der Landwirtschaftssprecherin der Grünen, Olga Voglauer. So haben sich die potenziell mit Substitutionskandidaten behandelten Flächen von 2010 bis 2024 mehr als verdoppelt, jene mit PFAS-Pestiziden fast verdreifacht, wie aus den vom Landwirtschaftsministerium publizierten Verkaufsmengen hervorgeht.

Oberster Gerichtshof erlaubt neue Wahlkreise in Texas

Washington - Der Oberste Gerichtshof der USA hat einen für die Republikaner günstigen neuen Zuschnitt der Wahlkreise im Bundesstaat Texas gebilligt und der Partei von Präsident Donald Trump damit einen wichtigen Erfolg beschert. Das konservativ dominierte Gericht in Washington setzte mit seiner Entscheidung eine einstweilige Verfügung einer unteren Instanz außer Kraft.

Libanon kündigt neue Gespräche mit Israel an

Beirut - Einen Tag nach den ersten offiziellen Gesprächen zwischen Regierungsvertretern aus Israel und dem Libanon seit Jahrzehnten hat der libanesische Präsident Joseph Aoun eine Fortsetzung angekündigt. "Es ist natürlich, dass das erste Treffen nicht sehr produktiv war, aber es hat den Weg zu weiteren Treffen geebnet, die am 19. dieses Monats beginnen", erklärte Aoun nach Angaben eines Regierungsmitglieds am Donnerstag nach einer Kabinettssitzung.

Putin spricht in Indien mit Modi über Handel und Militär

Neu-Delhi - Indiens Premierminister Narendra Modi und der russische Präsident Wladimir Putin sprechen an diesem Freitag über den Ausbau der Beziehungen zwischen ihren Ländern. Der Kremlchef war am Donnerstagabend zu einem zweitägigen Staatsbesuch in Neu-Delhi eingetroffen. Es ist sein erster Besuch im bevölkerungsreichsten Land der Erde seit der russischen Invasion in die Ukraine vor mehr als dreieinhalb Jahren.

74-Jähriger in Rum in Tirol tödlich mit dem Auto verunglückt

Rum - Ein 74-Jähriger ist Donnerstagnachmittag im Ortsgebiet von Rum (Bezirk Innsbruck-Land) tödlich verunglückt. Sein Pkw kam laut der Polizei plötzlich links von der Straße ab, rammte einen Stromverteilerkasten, durchbrach einen Gartenzaun und prallte gegen eine Mauer. Passanten bargen das Unfallopfer; Reanimationsversuche der Ersthelfer und eines Notarztteams misslangen. Der Mann starb in der Uniklinik Innsbruck. Ermittler gehen von einem Gesundheitsnotfall am Steuer aus.

Sturm trifft Ägäis - Straßen überflutet, Schulen geschlossen

Athen - Heftige Regenfälle und Sturmböen haben in Griechenland rund um die Ägäis zu massiven Beeinträchtigungen geführt. Innerhalb weniger Stunden standen zahlreiche Straßen in Athen, auf der Halbinsel Peloponnes und auf Kreta unter Wasser; der Verkehr kam örtlich nahezu zum Erliegen, wie der griechische Rundfunk ERTnews berichtete.

Medien: Netflix vorne im Bieterkampf um Warner Bros.

Los Angeles - Der Streaming-Riese Netflix liegt Medienberichten zufolge vorne im Bieter-Wettstreit um das Hollywood-Urgestein Warner Brothers. Netflix habe das höchste Gebot eingereicht, berichtete der Nachrichtensender CNN, der selbst zum Medienkonzern Warner Bros. Discovery gehört. Warner verhandle nun exklusiv mit Netflix, schrieben der Finanzdienst Bloomberg und das "Wall Street Journal" unter Berufung auf informierte Personen.

Weihnachten - Das Inlandspackerl muss bis 19. 12. zur Post

Wien - Wer seinen Liebsten innerhalb Österreichs ein Weihnachtspaket schicken will, sollte das bis 19.12. erledigen. Wird zum Expresspaket gegriffen, verlängert sich die Frist bei der Österreichischen Post auf den 22. Dezember. Beim Brief ist die Deadline der 18.12., beim Premium-Brief der 22. Dezember, so die Post. Das Paket in die angrenzenden Länder muss am 18.12. bei der Post sein. Für weiter entfernte Staaten in der EU ist es der 17. 12., für den "Rest" der Welt der 16.12.

