Putin spricht in Indien mit Modi über Handel und Militär

Neu-Delhi - In Neu-Delhi haben am Freitag die politischen Gespräche zwischen Russland und Indien begonnen. Russlands Präsident Wladimir Putin ist zum ersten Mail seit vier Jahren in Indien, einem wichtigen Abnehmer russischen Öls, das andere Staaten wegen des Ukraine-Krieges nicht mehr kaufen wollen. Indien sei nicht neutral, sondern habe eine klare Position für den Frieden, sagte Ministerpräsident Narendra Modi zu Beginn der Gespräche. "Wir unterstützen jede Bemühung um Frieden."

Babler setzt Kommission zu den Habsburg-Juwelen ein

Wien - Kulturminister und Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) hat für die Prüfung rechtlicher Fragen in Bezug auf die in einem Schließfach in Kanada aufbewahrten Habsburg-Juwelen eine Kommission unter Vorsitz des Präsidenten der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, eingerichtet. Das nach dem Florentiner Diamant "Florentiner-Kommission" genannte Gremium ist am Donnerstag erstmals zusammengetreten. Mit Ergebnissen sei im Herbst 2026 zu rechnen, hieß es am Freitag in einer Aussendung.

Zwölf Verletzte bei Kollision von Auto und Linienbus

Alkoven - Bei einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Linienbus sind am Donnerstag in Alkoven (Bezirk Eferding) zwölf Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Die Unfallursache war unklar, berichtete die Polizei am Freitag. Der Bus und das Auto waren auf der Eferdinger Straße (B129) in unterschiedlichen Fahrtrichtungen unterwegs. Wieso die beiden Fahrzeuge zusammenstießen, muss erst geklärt werden.

Umstrittene Pensionsreform im Deutschen Bundestag

Berlin/Brüssel - Der Deutsche Bundestag stimmt am Freitag (ca. 12.30 Uhr) über die Pensionsreform, die selbst in der Union (CDU/CSU) von Kanzler Friedrich Merz umstritten ist, ab. Die Junge Gruppe der Unionsfraktion hat mit Ablehnung gedroht. Angesichts dieser wackeligen Koalitionsmehrheit will sich die Linken-Fraktion enthalten, um das Reformgesetz durchzubringen. Auch am Freitag stimmt das Parlament über den neuen freiwilligen Wehrdienst ab, der in der Koalition mit der SPD strittig war.

Lehrer orten Probleme bei Pflicht-Sommerschule

Wien - Die Lehrer-Gewerkschaft sieht "gravierende Probleme" bei der geplanten neuen Pflicht-Sommerschule für Kinder mit Deutschförderbedarf. Ansonsten wurde in der Begutachtung zum Gesetzesentwurf viel Zustimmung geäußert, wenn auch mit Detailkritik. Auch dass Schulen mehr Autonomie bei der Deutschförderung bekommen sollen, wird großteils begrüßt. Befürchtet wird dabei aber mehr Bürokratie, die Gewerkschaft warnte erneut vor einem "Bürokratiemonster" und "Dokumentationswahnsinn".

Libanon kündigt neue Gespräche mit Israel an

Beirut - Einen Tag nach den ersten offiziellen Gesprächen zwischen Regierungsvertretern aus Israel und dem Libanon seit Jahrzehnten hat der libanesische Präsident Joseph Aoun eine Fortsetzung angekündigt. "Es ist natürlich, dass das erste Treffen nicht sehr produktiv war, aber es hat den Weg zu weiteren Treffen geebnet, die am 19. dieses Monats beginnen", erklärte Aoun nach Angaben eines Regierungsmitglieds am Donnerstag nach einer Kabinettssitzung.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red