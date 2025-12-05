Putin spricht in Indien mit Modi über Handel und Militär

Neu-Delhi - In Neu-Delhi haben am Freitag die politischen Gespräche zwischen Russland und Indien begonnen. Russlands Präsident Wladimir Putin ist zum ersten Mail seit vier Jahren in Indien, einem wichtigen Abnehmer russischen Öls, das andere Staaten wegen des Ukraine-Krieges nicht mehr kaufen wollen. Indien sei nicht neutral, sondern habe eine klare Position für den Frieden, sagte Ministerpräsident Narendra Modi zu Beginn der Gespräche. "Wir unterstützen jede Bemühung um Frieden."

Leseleistung wird stark von sozialer Herkunft beeinflusst

Wien - Die soziale Herkunft beeinflusst die Lesekompetenz von Erwachsenen immer stärker. Das zeigen am Freitag präsentierte Detailberichte zur oft als "Erwachsenen-PISA" bezeichneten OECD-Erhebung PIAAC. Den höchsten Einfluss auf die eigene Lesekompetenz hat nach wie vor der eigene Bildungsabschluss, gleich dahinter folgt aber gleich der Bildungsstand der Eltern und die Wahl zwischen Mittelschule bzw. AHS-Unterstufe. Geringere Faktoren sind Erstsprache und Kindergartenbesuch.

Umstrittene Pensionsreform im Deutschen Bundestag

Berlin/Brüssel - Der Deutsche Bundestag stimmt am Freitag (ca. 12.30 Uhr) über die Pensionsreform, die selbst in der Union (CDU/CSU) von Kanzler Friedrich Merz umstritten ist, ab. Die Junge Gruppe der Unionsfraktion hat mit Ablehnung gedroht. Angesichts dieser wackeligen Koalitionsmehrheit will sich die Linken-Fraktion enthalten, um das Reformgesetz durchzubringen. Auch am Freitag stimmt das Parlament über den neuen freiwilligen Wehrdienst ab, der in der Koalition mit der SPD strittig war.

Babler setzt Kommission zu den Habsburg-Juwelen ein

Wien - Kulturminister und Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) hat für die Prüfung rechtlicher Fragen in Bezug auf die in einem Schließfach in Kanada aufbewahrten Habsburg-Juwelen eine Kommission unter Vorsitz des Präsidenten der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, eingerichtet. Das nach dem Florentiner Diamant "Florentiner-Kommission" genannte Gremium ist am Donnerstag erstmals zusammengetreten. Mit Ergebnissen sei im Herbst 2026 zu rechnen, hieß es am Freitag in einer Aussendung.

Pentagon-Chef Hegseth gerät zunehmend unter Druck

Washington - Sein nachlässiger Umgang mit sensiblen Militärdaten, neue Richtlinien für die Presse oder ein umstrittener Einsatz des US-Militärs in der Karibik: Pentagon-Chef Pete Hegseth gerät zunehmend unter Druck. Am Donnerstag stand der frühere TV-Moderator, der sich inzwischen Kriegsminister nennt, gleich in mehrerer Hinsicht im Fokus.

Lehrer orten Probleme bei Pflicht-Sommerschule

Wien - Die Lehrer-Gewerkschaft sieht "gravierende Probleme" bei der geplanten neuen Pflicht-Sommerschule für Kinder mit Deutschförderbedarf. Ansonsten wurde in der Begutachtung zum Gesetzesentwurf viel Zustimmung geäußert, wenn auch mit Detailkritik. Auch dass Schulen mehr Autonomie bei der Deutschförderung bekommen sollen, wird großteils begrüßt. Befürchtet wird dabei aber mehr Bürokratie, die Gewerkschaft warnte erneut vor einem "Bürokratiemonster" und "Dokumentationswahnsinn".

