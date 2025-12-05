Putin spricht in Indien mit Modi über Handel und Militär

Neu-Delhi - In Neu-Delhi haben am Freitag die politischen Gespräche zwischen Russland und Indien begonnen. Russlands Präsident Wladimir Putin ist zum ersten Mail seit vier Jahren in Indien, einem wichtigen Abnehmer russischen Öls, das andere Staaten wegen des Ukraine-Krieges nicht mehr kaufen wollen. Indien sei nicht neutral, sondern habe eine klare Position für den Frieden, sagte Ministerpräsident Narendra Modi zu Beginn der Gespräche. "Wir unterstützen jede Bemühung um Frieden."

Babler setzt Kommission zu den Habsburg-Juwelen ein

Wien - Kulturminister und Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) hat für die Prüfung rechtlicher Fragen in Bezug auf die in einem Schließfach in Kanada aufbewahrten Habsburg-Juwelen eine Kommission unter Vorsitz des Präsidenten der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, eingerichtet. Das nach dem Florentiner Diamant "Florentiner-Kommission" genannte Gremium ist am Donnerstag erstmals zusammengetreten. Mit Ergebnissen sei im Herbst 2026 zu rechnen, hieß es am Freitag in einer Aussendung.

Deutscher Bundestag beschloss freiwilligen Wehrdienst

Berlin/Brüssel - Der Deutsche Bundestag hat nach monatelangem Ringen den neuen Wehrdienst zur Stärkung der Bundeswehr beschlossen. Vorgesehen ist eine massive Aufstockung der Streitkräfte möglichst auf freiwilliger Basis, wie das am Freitag beschlossene Gesetz vorsieht. Bei fehlenden Rekruten kann aber nach einem weiteren Gesetzesbeschluss später eine Pflicht greifen. Die besonders strittige Frage, wen eine Zwangseinberufung trifft und wie sie fair gestaltet wird, soll erst geklärt werden.

Leseleistung wird stark von sozialer Herkunft beeinflusst

Wien - Die soziale Herkunft beeinflusst die Lesekompetenz von Erwachsenen immer stärker. Das zeigen am Freitag präsentierte Detailberichte zur oft als "Erwachsenen-PISA" bezeichneten OECD-Erhebung PIAAC. Den höchsten Einfluss auf die eigene Lesekompetenz hat nach wie vor der eigene Bildungsabschluss, gleich dahinter folgt aber gleich der Bildungsstand der Eltern und die Wahl zwischen Mittelschule bzw. AHS-Unterstufe. Geringere Faktoren sind Erstsprache und Kindergartenbesuch.

Zukunft des Sommernachtskonzerts durch Budgetcut "ungewiss"

Wien - Die Kürzung der Subvention der Stadt Wien für das Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker führt zu Ungewissheit bei den Beteiligten. Wie Philharmoniker-Vorstand Daniel Froschauer gegenüber mehreren Medien sagte, sei man "erstaunt" über die Entscheidung, es sei "ungewiss", ob und in welcher Form die Veranstaltung 2026 stattfinden könne. Der Vertrag mit dem ORF läuft noch bis 2027, laut "Kurier" sei es dem Sender "ein großes Anliegen", das Open Air zu übertragen.

Felbermayr nach Stabilitätspakt für "Reformdiskussion"

Innsbruck/Österreich - Der neu ausverhandelte Stabilitätspakt zwischen Bund, Ländern und Gemeinden ist beim Direktor des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) Gabriel Felbermayr auf Wohlwollen gestoßen. Dieser sei längst "überfällig" gewesen, sagte er am Freitag bei einem Pressegespräch im Innsbrucker Landhaus. Nun gelte es, in eine "tiefgreifende Reformdiskussion" einzusteigen. Für das Tiroler Doppelbudget 2026/2027 fand er indes lobende Worte: "Tirol zeigt, es ist möglich, solide zu haushalten."

Erneute Störung bei Cloudflare bremst Online-Dienste aus

San Francisco - Eine technische Störung beim Internetanbieter Cloudflare hat etliche Webseiten und Online-Apps erneut unerreichbar gemacht. Betroffen waren am Freitagmorgen unter anderem das Karrierenetzwerk LinkedIn und der Videoservice Zoom. Auch Medien-Websites wie Politico konnten zeitweise nicht erreicht werden. Kurioserweise war auch die Plattform allestörungen.de, die Ausfälle im Web erfasst, von dem Ausfall bei Cloudflare betroffen.

