Putin spricht in Indien mit Modi über Handel und Militär

Neu-Delhi - In Neu-Delhi haben am Freitag die politischen Gespräche zwischen Russland und Indien begonnen. Russlands Präsident Wladimir Putin ist zum ersten Mail seit vier Jahren in Indien, einem wichtigen Abnehmer russischen Öls, das andere Staaten wegen des Ukraine-Krieges nicht mehr kaufen wollen. Indien sei nicht neutral, sondern habe eine klare Position für den Frieden, sagte Ministerpräsident Narendra Modi zu Beginn der Gespräche. "Wir unterstützen jede Bemühung um Frieden."

Schäden an Häusern bei Wiener U-Bahn-Baustelle Pilgramgasse

Wien - Beim Bau bzw. Ausbau der U-Bahnlinien U2 und U5 ist es bei der Station Pilgramgasse zu Schäden in umliegenden Häusern gekommen. Einen diesbezüglichen Bericht des ORF Wien unter anderem in "Wien Heute" bestätigten die Wiener Linien am Freitag und versicherten, dass diese Schäden gemeinsam mit den Bauunternehmen behoben werden. "Die Situation bei der Pilgramgasse ist stabil und wir haben alles im Griff", hieß es in der Stellungnahme der Wiener Linien.

15-Jähriger geht in Wien mit Messer auf Ex-Freundin los

Wien - Aus Enttäuschung über das Beziehungsende soll ein 15-Jähriger Freitag früh in Wien-Meidling mit einem Messer auf seine Ex-Freundin losgegangen sein. Der Vorfall in der U-Bahn-Station Längenfeldgasse gegen 7.00 Uhr sorgte im Berufsverkehr für ziemliches Aufsehen. Dem gleichaltrigen Mädchen kam ein Passant zu Hilfe, der durch das Messer leicht verletzt wurde, sagte Polizeisprecherin Julia Schick. Die 15-Jährige fiel im Zuge der Rangelei auf die Gleise.

Zwölfjähriger bei russischem Angriff in der Ukraine getötet

Kiew (Kyjiw) - Während über ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs diskutiert wird, gehen die Kämpfe weiter. Ein Zwölfjähriger wurde laut Militärgouverneur Wladyslaw Hajwanenko bei einem russischen Drohnenangriff im Kreis Synelnykowe im Gebiet Dnipropetrowsk getötet. Eine Frau und ein Mann seien zudem verletzt, ein Privathaus zerstört und eines beschädigt worden, schrieb er. Ein 70-Jähriger wurde im Kreis Nikopol verletzt. Russland griff mit Drohnen, Artillerie und einem Raketenwerfer an.

Babler setzt Kommission zu den Habsburg-Juwelen ein

Wien - Kulturminister und Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) hat für die Prüfung rechtlicher Fragen in Bezug auf die in einem Schließfach in Kanada aufbewahrten Habsburg-Juwelen eine Kommission unter Vorsitz des Präsidenten der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, eingerichtet. Das nach dem Florentiner Diamant "Florentiner-Kommission" genannte Gremium ist am Donnerstag erstmals zusammengetreten. Mit Ergebnissen sei im Herbst 2026 zu rechnen, hieß es am Freitag in einer Aussendung.

Deutscher Bundestag beschloss freiwilligen Wehrdienst

Berlin/Brüssel - Der Deutsche Bundestag hat nach monatelangem Ringen den neuen Wehrdienst zur Stärkung der Bundeswehr beschlossen. Vorgesehen ist eine massive Aufstockung der Streitkräfte möglichst auf freiwilliger Basis, wie das am Freitag beschlossene Gesetz vorsieht. Bei fehlenden Rekruten kann aber nach einem weiteren Gesetzesbeschluss später eine Pflicht greifen. Die besonders strittige Frage, wen eine Zwangseinberufung trifft und wie sie fair gestaltet wird, soll erst geklärt werden.

Ein Toter und elf Verletzte bei Kollision von Auto und Bus

Alkoven - Bei einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Linienbus sind am Donnerstag in Alkoven (Bezirk Eferding) zwölf Personen verletzt worden, ein 70-Jähriger erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Unfallursache war unklar, berichtete die Polizei am Freitag. Der Bus und das Auto waren auf der Eferdinger Straße (B129) in unterschiedlichen Fahrtrichtungen unterwegs. Wieso die beiden Fahrzeuge zusammenstießen, muss erst geklärt werden.

Leseleistung wird stark von sozialer Herkunft beeinflusst

Wien - Die soziale Herkunft beeinflusst die Lesekompetenz von Erwachsenen immer stärker. Das zeigen am Freitag präsentierte Detailberichte zur oft als "Erwachsenen-PISA" bezeichneten OECD-Erhebung PIAAC. Den höchsten Einfluss auf die eigene Lesekompetenz hat nach wie vor der eigene Bildungsabschluss, gleich dahinter folgt aber gleich der Bildungsstand der Eltern und die Wahl zwischen Mittelschule bzw. AHS-Unterstufe. Geringere Faktoren sind Erstsprache und Kindergartenbesuch.

