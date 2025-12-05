Putin spricht in Indien mit Modi über Handel und Militär

Neu-Delhi - In Neu-Delhi haben am Freitag die politischen Gespräche zwischen Russland und Indien begonnen. Russlands Präsident Wladimir Putin ist zum ersten Mail seit vier Jahren in Indien, einem wichtigen Abnehmer russischen Öls, das andere Staaten wegen des Ukraine-Krieges nicht mehr kaufen wollen. Indien sei nicht neutral, sondern habe eine klare Position für den Frieden, sagte Ministerpräsident Narendra Modi zu Beginn der Gespräche. "Wir unterstützen jede Bemühung um Frieden."

Stiefvater von Sechsjähriger angeklagt, die Notsignal gab

Wien - Jener 39-jährige Mann, der am vergangenen Sonntag in Wien festgenommen wurde, nachdem seine sechsjährige Stieftochter mit dem Notsignal für häusliche Gewalt auf sich aufmerksam gemacht hatte, ist bereits angeklagt. Die Staatsanwaltschaft Wien hat beim Landesgericht für Strafsachen einen Strafantrag wegen schwerer Nötigung und Freiheitsentziehung eingebracht. Gerichtssprecherin Christina Salzborn bestätigte Freitagmittag entsprechende Informationen der APA.

Neue US-Sicherheitsstrategie sieht "Unterdrückung" in Europa

Washington - Die USA beklagen in einer neuen Sicherheitsstrategie einen Verlust der Demokratie und Meinungsfreiheit in Europa und fordern eine Kurskorrektur. Europa stehe vor großen Problemen, heißt es in dem Dokument, das das Weiße Haus am Donnerstagabend veröffentlichte. Dazu zählen laut US-Regierung u.a. die "Unterdrückung der politischen Opposition, abstürzende Geburtenraten sowie der Verlust nationaler Identitäten". Die EU-Kommission wies die US-Vorwürfe entschieden zurück.

15-Jähriger geht in Wien mit Messer auf Ex-Freundin los

Wien - Aus Enttäuschung über das Beziehungsende soll ein 15-Jähriger Freitag früh in Wien-Meidling mit einem Messer auf seine Ex-Freundin losgegangen sein. Der Vorfall in der U-Bahn-Station Längenfeldgasse gegen 7.00 Uhr sorgte im Berufsverkehr für ziemliches Aufsehen. Dem gleichaltrigen Mädchen kam ein Passant zu Hilfe, der durch das Messer leicht verletzt wurde, sagte Polizeisprecherin Julia Schick. Die 15-Jährige fiel im Zuge der Rangelei auf die Gleise.

Deutscher Bundestag beschloss umstrittene Pensionsreform

Berlin/Brüssel - Der Deutsche Bundestag hat am Freitag die Unions-intern umstrittene Pensionsreform der Regierungskoalition aus CDU/CSU und SPD beschlossen. Dabei erreichte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) die von ihm gewünschte, sogenannte Kanzlermehrheit von mindestens 316 Stimmen. Für die neue Haltelinie beim Rentenniveau bis 2031 und die Ausweitung der Mütterrente votierten namentlich 319 Abgeordnete, bei 225 Neins und 53 Enthaltungen. Auch eine Wehrdienst neu wurde beschlossen.

Ein Toter und elf Verletzte bei Kollision von Auto und Bus

Alkoven - Bei einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Linienbus sind am Donnerstag in Alkoven (Bezirk Eferding) zwölf Personen verletzt worden, ein 70-Jähriger erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Unfallursache war unklar, berichtete die Polizei am Freitag. Der Bus und das Auto waren auf der Eferdinger Straße (B129) in unterschiedlichen Fahrtrichtungen unterwegs. Wieso die beiden Fahrzeuge zusammenstießen, muss erst geklärt werden.

Schäden an Häusern bei Wiener U-Bahn-Baustelle Pilgramgasse

Wien - Beim Bau bzw. Ausbau der U-Bahnlinien U2 und U5 ist es bei der Station Pilgramgasse zu Schäden in umliegenden Häusern gekommen. Einen diesbezüglichen Bericht des ORF Wien unter anderem in "Wien Heute" bestätigten die Wiener Linien am Freitag und versicherten, dass diese Schäden gemeinsam mit den Bauunternehmen behoben werden. "Die Situation bei der Pilgramgasse ist stabil und wir haben alles im Griff", hieß es in der Stellungnahme der Wiener Linien.

Zwölfjähriger bei russischem Angriff in der Ukraine getötet

Kiew (Kyjiw) - Während über ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs diskutiert wird, gehen die Kämpfe weiter. Ein Zwölfjähriger wurde laut Militärgouverneur Wladyslaw Hajwanenko bei einem russischen Drohnenangriff im Kreis Synelnykowe im Gebiet Dnipropetrowsk getötet. Eine Frau und ein Mann seien zudem verletzt, ein Privathaus zerstört und eines beschädigt worden, schrieb er. Ein 70-Jähriger wurde im Kreis Nikopol verletzt. Russland griff mit Drohnen, Artillerie und einem Raketenwerfer an.

