Putin spricht in Indien mit Modi über Handel und Militär

Neu-Delhi - In Neu-Delhi haben am Freitag die politischen Gespräche zwischen Russland und Indien begonnen. Russlands Präsident Wladimir Putin ist zum ersten Mail seit vier Jahren in Indien, einem wichtigen Abnehmer russischen Öls, das andere Staaten wegen des Ukraine-Krieges nicht mehr kaufen wollen. Indien sei nicht neutral, sondern habe eine klare Position für den Frieden, sagte Ministerpräsident Narendra Modi zu Beginn der Gespräche. "Wir unterstützen jede Bemühung um Frieden."

Medien: Netflix gewann Bieterkampf um Warner Bros.

Los Angeles/Los Gatos - Der Streaming-Riese Netflix hat den Bieterwettstreit um das Hollywood-Urgestein Warner Brothers für sich entschieden. Netflix habe das höchste Gebot eingereicht, berichtete der Nachrichtensender CNN, der selbst zum Medienkonzern Warner Bros. Discovery gehört. Wobei Netflix für Warner Brothers 72 Mrd. Dollar (61,7 Mrd. Euro) bezahlt, teilte die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag mit. Inklusive Schulden wird der Unternehmenswert mit 83 Mrd. Dollar veranschlagt.

Deutscher Bundestag beschloss umstrittene Pensionsreform

Berlin/Brüssel - Der Deutsche Bundestag hat am Freitag die Unions-intern umstrittene Pensionsreform der Regierungskoalition aus CDU/CSU und SPD beschlossen. Dabei erreichte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) die von ihm gewünschte, sogenannte Kanzlermehrheit. Für die neue Haltelinie beim Rentenniveau und Ausweitung der Mütterrente votierten namentlich 318 Abgeordnete, bei 225 Neins und 53 Enthaltungen. Der Bundestag korrigierte das Ergebnis, zuvor war von 319 Ja-Stimmen die Rede gewesen.

Stiefvater von Sechsjähriger angeklagt, die Notsignal gab

Wien - Jener 39-jährige Mann, der am vergangenen Sonntag in Wien festgenommen wurde, nachdem seine sechsjährige Stieftochter mit dem Notsignal für häusliche Gewalt auf sich aufmerksam gemacht hatte, ist bereits angeklagt. Die Staatsanwaltschaft Wien hat beim Landesgericht für Strafsachen einen Strafantrag wegen schwerer Nötigung und Freiheitsentziehung eingebracht. Gerichtssprecherin Christina Salzborn bestätigte Freitagmittag entsprechende Informationen der APA.

15-Jähriger geht in Wien mit Messer auf Ex-Freundin los

Wien - Aus Enttäuschung über das Beziehungsende soll ein 15-Jähriger Freitag früh in Wien-Meidling mit einem Messer auf seine Ex-Freundin losgegangen sein. Der Vorfall in der U-Bahn-Station Längenfeldgasse gegen 7.00 Uhr sorgte im Berufsverkehr für ziemliches Aufsehen. Dem gleichaltrigen Mädchen kam ein Passant zu Hilfe, der durch das Messer leicht verletzt wurde, sagte Polizeisprecherin Julia Schick. Die 15-Jährige fiel im Zuge der Rangelei auf die Gleise.

Ein Toter und elf Verletzte bei Kollision von Auto und Bus

Alkoven - Bei einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Linienbus sind am Donnerstag in Alkoven (Bezirk Eferding) zwölf Personen verletzt worden, ein 70-Jähriger erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Unfallursache war unklar, berichtete die Polizei am Freitag. Der Bus und das Auto waren auf der Eferdinger Straße (B129) in unterschiedlichen Fahrtrichtungen unterwegs. Wieso die beiden Fahrzeuge zusammenstießen, muss erst geklärt werden.

Neue US-Sicherheitsstrategie sieht "Unterdrückung" in Europa

Washington - Die USA beklagen in einer neuen Sicherheitsstrategie einen Verlust der Demokratie und Meinungsfreiheit in Europa und fordern eine Kurskorrektur. Europa stehe vor großen Problemen, heißt es in dem Dokument, das das Weiße Haus am Donnerstagabend veröffentlichte. Dazu zählen laut US-Regierung u.a. die "Unterdrückung der politischen Opposition, abstürzende Geburtenraten sowie der Verlust nationaler Identitäten". Die EU-Kommission wies die US-Vorwürfe entschieden zurück.

Schäden an Häusern bei Wiener U-Bahn-Baustelle Pilgramgasse

Wien - Beim Bau bzw. Ausbau der U-Bahnlinien U2 und U5 ist es bei der Station Pilgramgasse zu Schäden in umliegenden Häusern gekommen. Einen diesbezüglichen Bericht des ORF Wien unter anderem in "Wien Heute" bestätigten die Wiener Linien am Freitag und versicherten, dass diese Schäden gemeinsam mit den Bauunternehmen behoben werden. "Die Situation bei der Pilgramgasse ist stabil und wir haben alles im Griff", hieß es in der Stellungnahme der Wiener Linien.

Wiener Börse am Nachmittag leicht im Plus

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag weiterhin im Plus befunden. Der ATX lag zuletzt mit einem Aufschlag von 0,19 Prozent bei 5.101,54 Punkten. Im Tagesverlauf hatte der Index mit 5.124 Punkten ein weiteres Allzeithoch erreicht. Das europäische Umfeld zeigte sich ebenfalls mit leichten Gewinnen. Der Wochenausklang verlief weitgehend ruhig. Viele Anleger dürften die am Mittwoch angesetzte Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed abwarten.

