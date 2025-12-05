Putin und Modi wollen bilateralen Handel ausbauen

Neu-Delhi - Indien und Russland wollen ihre Handelsbeziehungen über Öl- und Rüstungsgeschäfte hinaus deutlich ausbauen. Beide Seiten hätten sich auf ein wirtschaftliches Kooperationsprogramm bis 2030 geeinigt, sagte der indische Premierminister Narendra Modi nach Gesprächen mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Neu-Delhi. Indien und Russland streben an, das bilaterale Handelsvolumen bis zum Jahr 2030 auf 100 Milliarden US-Dollar (etwa 85,8 Milliarden Euro) zu steigern.

Medien: Netflix gewann Bieterkampf um Warner Bros.

Los Angeles/Los Gatos - Der Streaming-Riese Netflix setzt zur Übernahme des Hollywood-Urgesteins Warner Brothers an. Netflix will sich mit dem Dutzende Milliarden Dollar schweren Deal unter anderem Batman, Superman und Harry Potter ins Haus holen - und bekommt zugleich den Streamingdienst HBO Max mit Serien wie "Game of Thrones" und "Die Sopranos". Für den Abschluss der Übernahme planen die Firmen bis zu eineinhalb Jahre ein - auch weil Wettbewerbshüter den Zukauf unter die Lupe nehmen werden.

Deutscher Bundestag beschloss umstrittene Pensionsreform

Berlin/Brüssel - Der Deutsche Bundestag hat am Freitag die Unions-intern umstrittene Pensionsreform der Regierungskoalition aus CDU/CSU und SPD beschlossen. Dabei erreichte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) die von ihm gewünschte, sogenannte Kanzlermehrheit. Für die neue Haltelinie beim Rentenniveau und Ausweitung der Mütterrente votierten namentlich 318 Abgeordnete, bei 225 Neins und 53 Enthaltungen. Der Bundestag korrigierte das Ergebnis, zuvor war von 319 Ja-Stimmen die Rede gewesen.

Stiglechner hat Sanierungsanträge gestellt

Linz - Der Linzer Tankstellenbetreiber Stiglechner hat am Freitag wie erwartet Insolvenz angemeldet. Beim Landesgericht Linz wurden Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung für die Julius Stiglechner GmbH und die Stiglechner Tankstellen GmbH beantragt, berichteten der KSV1870, Creditreform und AKV. Insgesamt sind 584 Dienstnehmer und ca. 300 Gläubiger betroffen.

Gefährderüberwachung: höhere Strafen bei Missbrauch

Wien - Der Innenausschuss hat sich am Freitag einstimmig für strafrechtliche Verschärfungen bei Missbrauch der Gefährder-Überwachung ausgesprochen. Die jüngst beschlossene Novelle zur Gefährder-Überwachung dürfe erst zur Anwendung kommen, wenn es adäquate strafrechtliche Flankierung gebe, heißt es in dem Antrag von Koalition und Grünen. Konkret wird um einen Regelungsvorschlag im Strafgesetzbuch ersucht, um Missbrauch angemessen zu bestrafen, berichtet die Parlamentskorrespondenz.

Stiefvater von Sechsjähriger angeklagt, die Notsignal gab

Wien - Jener 39-jährige Mann, der am vergangenen Sonntag in Wien festgenommen wurde, nachdem seine sechsjährige Stieftochter mit dem Notsignal für häusliche Gewalt auf sich aufmerksam gemacht hatte, ist bereits angeklagt. Die Staatsanwaltschaft Wien hat beim Landesgericht für Strafsachen einen Strafantrag wegen schwerer Nötigung und Freiheitsentziehung eingebracht. Gerichtssprecherin Christina Salzborn bestätigte Freitagmittag entsprechende Informationen der APA.

