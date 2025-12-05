Putin und Modi wollen bilateralen Handel ausbauen

Neu-Delhi - Indien und Russland wollen ihre Handelsbeziehungen über Öl- und Rüstungsgeschäfte hinaus deutlich ausbauen. Beide Seiten hätten sich auf ein wirtschaftliches Kooperationsprogramm bis 2030 geeinigt, sagte der indische Premierminister Narendra Modi nach Gesprächen mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Neu-Delhi. Indien und Russland streben an, das bilaterale Handelsvolumen bis zum Jahr 2030 auf 100 Milliarden US-Dollar (etwa 85,8 Milliarden Euro) zu steigern.

Medien: Netflix gewann Bieterkampf um Warner Bros.

Los Angeles/Los Gatos - Der Streaming-Riese Netflix setzt zur Übernahme des Hollywood-Urgesteins Warner Brothers an. Netflix will sich mit dem Dutzende Milliarden Dollar schweren Deal unter anderem Batman, Superman und Harry Potter ins Haus holen - und bekommt zugleich den Streamingdienst HBO Max mit Serien wie "Game of Thrones" und "Die Sopranos". Für den Abschluss der Übernahme planen die Firmen bis zu eineinhalb Jahre ein - auch weil Wettbewerbshüter den Zukauf unter die Lupe nehmen werden.

Neue Gespräche zwischen Ukraine und USA in Miami

Miami - Verhandlungsteams der Ukraine und der USA sollen nach ukrainischen Angaben an diesem Freitag in Miami im US-Bundesstaat Florida zu neuen Gesprächen über einen von den USA vorgelegten Plan zur Beendigung des russischen Angriffskriegs zusammenkommen. "Ja, heute wird ein weiteres Treffen erwartet", sagte der Präsidialamtsberater Oleksander Bews der Nachrichtenagentur AFP in Kiew. Der ukrainische Chefunterhändler Rustem Umerow sei bereits vor Ort.

Deutscher Bundestag beschloss umstrittene Pensionsreform

Berlin/Brüssel - Der Deutsche Bundestag hat am Freitag die Unions-intern umstrittene Pensionsreform der Regierungskoalition aus CDU/CSU und SPD beschlossen. Dabei erreichte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) die von ihm gewünschte, sogenannte Kanzlermehrheit. Für die neue Haltelinie beim Rentenniveau und Ausweitung der Mütterrente votierten namentlich 318 Abgeordnete, bei 225 Neins und 53 Enthaltungen. Der Bundestag korrigierte das Ergebnis, zuvor war von 319 Ja-Stimmen die Rede gewesen.

Neue US-Sicherheitsstrategie sieht "Unterdrückung" in Europa

Washington - Die USA beklagen in einer neuen Sicherheitsstrategie einen Verlust der Demokratie und Meinungsfreiheit in Europa und fordern eine Kurskorrektur. Europa stehe vor großen Problemen, heißt es in dem Dokument, das das Weiße Haus am Donnerstagabend veröffentlichte. Dazu zählen laut US-Regierung u.a. die "Unterdrückung der politischen Opposition, abstürzende Geburtenraten sowie der Verlust nationaler Identitäten". Die EU-Kommission wies die US-Vorwürfe entschieden zurück.

LIVA-Affäre - Linzer Ex-Stadtchef Luger zahlte Geld zurück

Linz - Der Linzer Ex-Stadtchef Klaus Luger (SPÖ) hat vor seinem Untreue-Prozess im Zusammenhang mit der Brucknerhausaffäre 19.000 Euro an die Linzer Veranstaltungsgesellschaft LIVA zurückbezahlt. Aufsichtsratsvorsitzender Meinhard Lukas bestätigte der APA Freitagabend entsprechende Online-Berichte von "Oberösterreichischen Nachrichten" und "Kronen Zeitung". Um diese Summe soll Luger ein Gutachten in Auftrag gegeben haben, das hauptsächlich in seinem eigenen Interesse war.

Wiener Börse am Nachmittag leicht im Plus

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag weiterhin im Plus befunden. Der ATX lag zuletzt mit einem Aufschlag von 0,19 Prozent bei 5.101,54 Punkten. Im Tagesverlauf hatte der Index mit 5.124 Punkten ein weiteres Allzeithoch erreicht. Das europäische Umfeld zeigte sich ebenfalls mit leichten Gewinnen. Der Wochenausklang verlief weitgehend ruhig. Viele Anleger dürften die am Mittwoch angesetzte Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed abwarten.

