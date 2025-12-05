Putin und Modi wollen bilateralen Handel ausbauen

Neu-Delhi - Indien und Russland wollen ihre Handelsbeziehungen über Öl- und Rüstungsgeschäfte hinaus deutlich ausbauen. Beide Seiten hätten sich auf ein wirtschaftliches Kooperationsprogramm bis 2030 geeinigt, sagte der indische Premierminister Narendra Modi nach Gesprächen mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Neu-Delhi. Indien und Russland streben an, das bilaterale Handelsvolumen bis zum Jahr 2030 auf 100 Milliarden US-Dollar (etwa 85,8 Milliarden Euro) zu steigern.

Medien: Netflix gewann Bieterkampf um Warner Bros.

Los Angeles/Los Gatos - Der Streaming-Riese Netflix setzt zur Übernahme des Hollywood-Urgesteins Warner Brothers an. Netflix will sich mit dem Dutzende Milliarden Dollar schweren Deal unter anderem Batman, Superman und Harry Potter ins Haus holen - und bekommt zugleich den Streamingdienst HBO Max mit Serien wie "Game of Thrones" und "Die Sopranos". Für den Abschluss der Übernahme planen die Firmen bis zu eineinhalb Jahre ein - auch weil Wettbewerbshüter den Zukauf unter die Lupe nehmen werden.

USA wollen Einreiseverbot auf mehr als 30 Länder ausweiten

Washington - Die US-Regierung will ihr Einreiseverbot auf mehr als 30 Länder ausweiten. Dies kündigte Heimatschutzministerin Kristi Noem am Donnerstag (Ortszeit) an. "Ich werde die Zahl nicht genau nennen, aber es sind mehr als 30, und der Präsident prüft fortlaufend weitere Länder", sagte sie in einem Interview des Senders Fox News. Noem begründete den Schritt mit Sicherheitsbedenken. Länder ohne stabile Regierung könnten nicht ausreichend bei der Überprüfung von Einreisewilligen helfen.

Neue Gespräche zwischen Ukraine und USA in Miami

Miami - Verhandlungsteams der Ukraine und der USA sollen nach ukrainischen Angaben an diesem Freitag in Miami im US-Bundesstaat Florida zu neuen Gesprächen über einen von den USA vorgelegten Plan zur Beendigung des russischen Angriffskriegs zusammenkommen. "Ja, heute wird ein weiteres Treffen erwartet", sagte der Präsidialamtsberater Oleksander Bews der Nachrichtenagentur AFP in Kiew. Der ukrainische Chefunterhändler Rustem Umerow sei bereits vor Ort.

Deutscher Bundestag beschloss umstrittene Pensionsreform

Berlin/Brüssel - Der Deutsche Bundestag hat am Freitag die Unions-intern umstrittene Pensionsreform der Regierungskoalition aus CDU/CSU und SPD beschlossen. Dabei erreichte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) die von ihm gewünschte, sogenannte Kanzlermehrheit. Für die neue Haltelinie beim Rentenniveau und Ausweitung der Mütterrente votierten namentlich 318 Abgeordnete, bei 225 Neins und 53 Enthaltungen. Der Bundestag korrigierte das Ergebnis, zuvor war von 319 Ja-Stimmen die Rede gewesen.

LIVA-Affäre - Linzer Ex-Stadtchef Luger zahlte Geld zurück

Linz - Der Linzer Ex-Stadtchef Klaus Luger (SPÖ) hat vor seinem Untreue-Prozess im Zusammenhang mit der Brucknerhausaffäre 19.000 Euro an die Linzer Veranstaltungsgesellschaft LIVA zurückbezahlt. Aufsichtsratsvorsitzender Meinhard Lukas bestätigte der APA Freitagabend entsprechende Online-Berichte von "Oberösterreichischen Nachrichten" und "Kronen Zeitung". Um diese Summe soll Luger ein Gutachten in Auftrag gegeben haben, das hauptsächlich in seinem eigenen Interesse war.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red