ÖFB-Team bei WM gegen Argentinien, Algerien und Jordanien

Washington - Österreichs Fußball-Nationalteam trifft bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko auf Titelverteidiger Argentinien, Algerien und Jordanien. Das hat die Auslosung am Freitag in Washington ergeben. Ex-NBA-Star Shaquille O'Neal zog Österreich in Gruppe J, deren Partien in Kansas City, Santa Clara bei San Francisco und Dallas ausgetragen werden. Die genauen Spielorte und Anpfiffzeiten werden am Samstagabend bekanntgegeben.

Deutscher Kanzler reist nach Jordanien und Israel

Berlin - Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz bricht am Samstag zu seinen Antrittsbesuchen in Israel und Jordanien auf. Erste Station ist die jordanische Hauptstadt Amman, wo er König Abdullah II. treffen wird. Anschließend wird er noch am Abend in Jerusalem vom israelischen Präsidenten Isaac Herzog empfangen. Am Sonntag ist ein Treffen mit Premierminister Benjamin Netanyahu geplant.

SPÖ-Parteivorstand stimmt für Anerkennung Palästinas

Wien - Der SPÖ-Bundesparteivorstand hat sich am Freitag in einem Positionspapier für die völkerrechtliche Anerkennung des Staates Palästina ausgesprochen. Die Entscheidung folge "der Positionierung von 157 Staaten für eine Zweistaatenlösung und der Anerkennung Palästinas nach kanadischem Vorbild, also unter der Voraussetzung der Entwaffnung und Entmachtung der Hamas und ihrer Verbündeten". Israels Botschaft in Wien sprach von einem "zutiefst fehlgeleiteten und schädlichen Schritt".

Neue Gespräche zwischen Ukraine und USA in Miami

Miami - Die USA und die Ukraine setzen ihre Gespräche in Florida über einen Friedensplan fort. In Kiew meldete das Portal "Ukrajinska Prawda", Ex-Verteidigungsminister Rustem Umjerow und Generalstabschef Andrij Hnatow würden am Freitagnachmittag (Ortszeit) in Miami erneut die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner treffen. Witkoff als Sondergesandter von US-Präsident Donald Trump und dessen Schwiegersohn Kushner hatten am Dienstag in Moskau Kremlchef Wladimir Putin besucht.

USA wollen Einreiseverbot auf mehr als 30 Länder ausweiten

Washington - Die US-Regierung will ihr Einreiseverbot auf mehr als 30 Länder ausweiten. Dies kündigte Heimatschutzministerin Kristi Noem am Donnerstag (Ortszeit) an. "Ich werde die Zahl nicht genau nennen, aber es sind mehr als 30, und der Präsident prüft fortlaufend weitere Länder", sagte sie in einem Interview des Senders Fox News. Noem begründete den Schritt mit Sicherheitsbedenken. Länder ohne stabile Regierung könnten nicht ausreichend bei der Überprüfung von Einreisewilligen helfen.

Architektur-Ikone Frank Gehry starb mit 96 Jahren

New York/Santa Monica - Der Stararchitekt Frank Gehry ist tot. Gehry sei im Alter von 96 Jahren nach einer kurzen Atemwegserkrankung in seinem Haus in Santa Monica gestorben, teilte seine Mitarbeiterin Meaghan Lloyd am Freitag mit. Gehry war unter anderem mit dem Guggenheim-Museum in Bilbao und der Walt Disney Concert Hall in Los Angeles weltberühmt geworden. Geboren wurde Gehry 1929 im kanadischen Toronto als Sohn jüdischer Einwanderer aus Polen. 1947 zog die Familie nach Los Angeles.

