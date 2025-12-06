EU-Agentur erklärt Teile Syriens für sicher

Wien - Eine neue Einschätzung der EU-Asylagentur (EUAA) könnte Abschiebungen nach Syrien erleichtern. Zumindest geht das Innenministerium davon aus. Das diese Woche veröffentlichte Papier schätzt die Lage in der Hauptstadt Damaskus als sicher ein. Zudem hätten Gegner des früheren Machthabers Baschar al-Assad keine Verfolgung mehr zu befürchten. Das gilt freilich nicht für Volksgruppen wie Alawiten und Christen. Auch Verfolgung wegen sexueller Orientierung bleibt bestehen.

Deutscher Kanzler reist nach Jordanien und Israel

Berlin - Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz bricht am Samstag zu seinen Antrittsbesuchen in Israel und Jordanien auf. Erste Station ist die jordanische Hauptstadt Amman, wo er König Abdullah II. treffen wird. Anschließend wird er noch am Abend in Jerusalem vom israelischen Präsidenten Isaac Herzog empfangen. Am Sonntag ist ein Treffen mit Premierminister Benjamin Netanyahu geplant.

Register für Infofreiheit mit Dezember in Vollbetrieb

Wien - Mit dem neuen Informationsfreiheitsgesetz (IFG) müssen staatliche Stellen seit September Daten von "allgemeinem Interesse" auf data.gv.at veröffentlichen. Eine Übergangsfrist galt bis zum 1. Dezember, mittlerweile sollte das Informationsregister also entsprechend befüllt sein. Bisher seien über 600 zusätzliche Datensätze mit IFG-Vermerk hochgeladen worden, teilte das Bundeskanzleramt der APA mit. Seitenaufrufe, Downloads und Verweildauer hätten sich verdreifacht.

"Konstruktives" Gespräch zwischen Ukraine und USA in Miami

Miami - Das Gespräch zwischen dem US-Sondergesandten Steve Witkoff und dem ukrainischen Chefunterhändler Rustem Umjerow über einen Friedensplan am Freitag war nach US-Angaben konstruktiv. Die USA und die Ukraine seien sich einig, dass ein Ende des Krieges von Russlands Bereitschaft zu Frieden abhängt. Die Gespräche über einen Friedensplan sollen am Samstag fortgesetzt werden.

Architektur-Ikone Frank Gehry starb mit 96 Jahren

New York/Santa Monica - Der Stararchitekt Frank Gehry ist tot. Gehry sei im Alter von 96 Jahren nach einer kurzen Atemwegserkrankung in seinem Haus in Santa Monica gestorben, teilte seine Mitarbeiterin Meaghan Lloyd am Freitag mit. Gehry war unter anderem mit dem Guggenheim-Museum in Bilbao und der Walt Disney Concert Hall in Los Angeles weltberühmt geworden. Geboren wurde Gehry 1929 im kanadischen Toronto als Sohn jüdischer Einwanderer aus Polen. 1947 zog die Familie nach Los Angeles.

