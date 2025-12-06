06.12.2025 11:30:00

APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K

Wieder Gefechte im Grenzgebiet Afghanistan-Pakistan

Kabul/Islamabad - Im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet sind erneut Gefechte zwischen den beiden Ländern ausgebrochen. Durch die Schüsse an einem wichtigen Grenzübergang seien vier Zivilisten getötet und vier weitere verletzt worden, erklärte der Gouverneur des afghanischen Grenzbezirks Spin Boldak, Abdul Karim Jahad, am Samstag. Auf der pakistanischen Seite gab es nach Krankenhausangaben drei Leichtverletzte. Die beiden Länder machten sich gegenseitig für den Gewaltausbruch verantwortlich.

Vermutlich ein Verschütteter bei Lawinenabgang in Tirol

Ehrwald - Ein Lawinenabgang hat sich Samstagvormittag im Bereich des Klettersteigs "Stopselzieher" zwischen der Zugspitze und der Wiener Neustädter Hütte im Gemeindegebiet von Ehrwald in Tirol (Bezirk Reutte) ereignet. Eine Person dürfte dabei laut bisher noch nicht gesicherten Informationen verschüttet worden sein, sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Laut Leitstelle Tirol soll es sich dabei um einen Klettersteiggeher handeln.

Zahlreiche Häuser bei Buschbränden in Australien zerstört

Sydney - Durch Buschbrände an Australiens Südostküste sind mehrere Häuser zerstört worden. Die Feuerwehr des Bundesstaates New South Wales sprach am Samstag von mehr als 50 Feuern, die meisten davon seien als "unter Kontrolle" eingestuft. Ein Feuer nördlich der Millionenmetropole Sydney zerstörte allerdings sechs Häuser, wie ABC berichtete. An der mittleren Nordküste seien mehrere Häuser niedergebrannt. Im Goulburn-River-Nationalpark zerstörte ein Feuer mehr als 9.000 Hektar Land.

Forderung nach klarer Kommunikation zu Klimawandel

Saint-Denis - Der Chef des Weltklimarats IPCC, Jim Skea, setzt angesichts von Klimawandel-Leugnern wie US-Präsident Donald Trump auf die eindeutigen Erkenntnisse aus der Wissenschaft zur Verantwortung der Menschheit für die Erderwärmung. "Wir müssen die wissenschaftlichen Erkenntnisse weiterhin sehr klar kommunizieren", sagte Skea der AFP am Samstag. Man sei im jüngsten Bericht zu einem "sehr einfachen Schluss" gekommen: "Es ist unbestreitbar, dass der Mensch den Klimawandel verursacht."

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:12 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09:50 KW 49: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.12.25 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
05.12.25 KW 49: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen