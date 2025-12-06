Weitere Tote nach Flut in Indonesien befürchtet

Banda Aceh - Nach den verheerenden Überflutungen auf der indonesischen Insel Sumatra mit mehr als 880 Toten hat ein örtlicher Gouverneur vor weiteren Todesopfern durch Hunger gewarnt. "Viele Menschen brauchen grundlegende Versorgung", sagte der Regierungschef der besonders schwer getroffenen Provinz Aceh, Muzakir Manaf, am Samstag. In viele abgelegene Gebiete seien aber noch immer keine Hilfslieferungen gelangt. "Menschen sterben nicht durch die Überflutungen, sondern an Hunger."

Forderung nach klarer Kommunikation zu Klimawandel

Saint-Denis - Der Chef des Weltklimarats IPCC, Jim Skea, setzt angesichts von Klimawandel-Leugnern wie US-Präsident Donald Trump auf die eindeutigen Erkenntnisse aus der Wissenschaft zur Verantwortung der Menschheit für die Erderwärmung. "Wir müssen die wissenschaftlichen Erkenntnisse weiterhin sehr klar kommunizieren", sagte Skea der AFP am Samstag. Man sei im jüngsten Bericht zu einem "sehr einfachen Schluss" gekommen: "Es ist unbestreitbar, dass der Mensch den Klimawandel verursacht."

Selenskyj verurteilt russische Attacken auf Infrastruktur

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Moskau erneut Angriffe auf zivile Infrastruktur der Ukraine vorgeworfen. Nach Attacken mit mehr als 650 Drohnen sowie 51 Raketen und Marschflugkörpern gebe es Verletzte und Zerstörungen, schrieb er in sozialen Medien. Das Hauptziel sei einmal mehr die Energieinfrastruktur des Landes gewesen. Russland wolle Millionen Ukrainern schaden und feuere am Nikolaustag Raketen auf friedliche Städte, sagte Selenskyj.

Lawinenabgang in Tirol: Alpinist lebensgefährlich verletzt

Ehrwald - Ein Alpinist ist Samstagvormittag bei einem Lawinenabgang im Bereich des Klettersteigs "Stopselzieher" zwischen der Zugspitze und der Wiener Neustädter Hütte im Gemeindegebiet von Ehrwald in Tirol (Bezirk Reutte) lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war auf dem Klettersteig unterwegs, als er von dem Schneebrett erfasst, über steiles, felsiges Gelände mitgerissen und verschüttet wurde. Rettungskräfte bargen ihn letztlich. Ein Begleiter blieb indes unverletzt.

Wieder Gefechte im Grenzgebiet Afghanistan-Pakistan

Kabul/Islamabad - Im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet sind erneut Gefechte zwischen den beiden Ländern ausgebrochen. Durch die Schüsse an einem wichtigen Grenzübergang seien vier Zivilisten getötet und vier weitere verletzt worden, erklärte der Gouverneur des afghanischen Grenzbezirks Spin Boldak, Abdul Karim Jahad, am Samstag. Auf der pakistanischen Seite gab es nach Krankenhausangaben drei Leichtverletzte. Die beiden Länder machten sich gegenseitig für den Gewaltausbruch verantwortlich.

Legionellen: Therme Bad Tatzmannsdorf gesperrt

Bad Tatzmannsdorf - In der Avita-Therme im südburgenländischen Bad Tatzmannsdorf sind bei einer routinemäßigen Kontrolle am Freitag Legionellen im Badewasser gefunden worden, teilte das Land Burgenland über sein Medienservice mit. Da außerdem eine Person, die sich im November in der Therme aufgehalten hatte, an Legionellen erkrankt sei, ordnete die Bezirkshauptmannschaft Oberwart die sofortige Schließung der Therme ab Samstag an.

Zahlreiche Häuser bei Buschbränden in Australien zerstört

Sydney - Durch Buschbrände an Australiens Südostküste sind mehrere Häuser zerstört worden. Die Feuerwehr des Bundesstaates New South Wales sprach am Samstag von mehr als 50 Feuern, die meisten davon seien als "unter Kontrolle" eingestuft. Ein Feuer nördlich der Millionenmetropole Sydney zerstörte allerdings sechs Häuser, wie ABC berichtete. An der mittleren Nordküste seien mehrere Häuser niedergebrannt. Im Goulburn-River-Nationalpark zerstörte ein Feuer mehr als 9.000 Hektar Land.

EU-Innenminister sollen gewichtige EU-Asylgesetze billigen

Brüssel - Die EU-Innenministerinnen und -minister wollen am Montag in Brüssel ihre Positionen zu gewichtigen Teilen des EU-Asyl- und Migrationspakts beschließen: Drei Verordnungen sollen Rückführungsverfahren sowie Asylverfahren in der gesamten EU schneller, einfacher und effizienter machen. Zudem strebt die dänische Ratspräsidentschaft eine Einigung zum neuen Solidaritätspool zur Verteilung von Asylsuchenden an. Österreich wird durch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) vertreten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red