Verdächtiger Sexualstraftäter in Wien-Schwechat gefasst

Wien - Österreichische Zielfahnder haben vor vier Tagen einen von den USA gesuchten Sexualstraftäter am Flughafen Wien-Schwechat dingfest gemacht. Der 38-jährige Mexikaner sei nach einem US-Auslieferungsersuchen in Schwechat festgenommen worden, berichtete das Bundeskriminalamt am Samstag. Der Mann soll Unmündige sexuell missbraucht haben, teils auch schwer. Auch Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger werden ihm zur Last gelegt, hieß es seitens der Polizei.

Zig Tote in Myanmar bei Luftschlag der Militärjunta

Naypyidaw - Bei einem Luftangriff auf ein Teegeschäft sind im Nordwesten von Myanmar nach Behördenangaben mindestens 20 Menschen getötet worden. Mehr als 30 Menschen seien bei dem Angriff im Ort Tabayin verletzt worden, teilten die örtlichen Behörden der Deutschen Presse-Agentur mit. Verübt worden sei der Angriff durch die regierende Militärjunta, hieß es. Es werde davon ausgegangen, dass die Zahl der Toten noch steige.

Selenskyj trifft Starmer, Macron und Merz in London

London - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am Montag in London mit dem britischen Premierminister Keir Starmer, Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz über das weitere Vorgehen im Ukraine-Krieg beraten. Macron teilte via X mit, bei den Gesprächen solle es um die Lage in der Ukraine und die laufenden Verhandlungen unter US-Vermittlung gehen.

Deutscher Kanzler: Weg für Palästinenser-Staat offenhalten

Berlin - Der deutsche Kanzler Friedrich Merz dringt auf Fortschritte im Nahost-Friedensprozess und mahnt vor seinem Besuch in Israel an, den Weg für einen Palästinenser-Staat freizuhalten. "Deswegen darf es keine Annexionsschritte im Westjordanland geben", so Merz in Aqaba in Jordanien, vor seiner Weiterreise nach Jerusalem, nach einem Treffen mit König Abdullah II. Auch dürfe es keine Maßnahmen geben, die in der Wirkung auf eine Annexion hinausliefen.

19-Jähriger bei Lawinenabgang in Tirol ums Leben gekommen

Ehrwald - Ein 19-jähriger Alpinist aus Deutschland ist Samstagvormittag bei einem Lawinenabgang im Bereich des Klettersteigs "Stopselzieher" zwischen der Zugspitze und der Wiener Neustädter Hütte im Gemeindegebiet von Ehrwald in Tirol (Bezirk Reutte) ums Leben gekommen. Der Mann war von dem Schneebrett erfasst, über steiles, felsiges Gelände 350 Meter mitgerissen und komplett verschüttet worden. Er verstarb noch an Ort und Stelle.

Wieder Gefechte im Grenzgebiet Afghanistan-Pakistan

Kabul/Islamabad - Bei Gefechten im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet sind in der Nacht auf Samstag nach afghanischen Angaben vier Zivilisten und ein Soldat getötet worden. Fünf weitere Zivilisten seien verletzt worden, teilte ein Sprecher der afghanischen Regierung in einer Video-Erklärung mit. Auf der pakistanischen Seite gab es nach Krankenhausangaben drei Leichtverletzte. Beide Länder machten sich gegenseitig für den erneuten Gewaltausbruch trotz vereinbarter Waffenruhe verantwortlich.

Holzleitner weiter für Entkriminalisierung von Abtreibungen

Wien - Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) hat am Samstag im Ö1-Mittagsjournal einmal mehr einen legalen, sicheren und kostenfreien Schwangerschaftsabbruch gefordert. Auch die NEOS sind dafür, Abtreibungen aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. Im Regierungsprogramm von Schwarz-Rot-Pink ist allerdings nichts Derartiges vereinbart. Trotzdem wolle sie sich für eine Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen einsetzen, betonte die Ministerin im "Journal zu Gast".

