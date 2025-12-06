Hamas "unter Bedingungen" zur Entwaffnung bereit

Gaza/Jerusalem - Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas hat "unter Bedingungen" ihre Bereitschaft zur Entwaffnung erklärt. Voraussetzung sei ein Ende der israelischen "Besatzung", erklärte die Gruppe am Samstag laut Nachrichtenagentur AFP. Die Entwaffnung der Hamas gehört zu den Schlüsselforderungen des US-Friedensplans für die Region. Die Gruppe hatte eine Abgabe ihrer Waffen bisher jedoch strikt abgelehnt."

Deutscher Kanzler: Weg für Palästinenser-Staat offenhalten

Berlin - Der deutsche Kanzler Friedrich Merz dringt auf Fortschritte im Nahost-Friedensprozess und mahnt vor seinem Besuch in Israel an, den Weg für einen Palästinenser-Staat freizuhalten. "Deswegen darf es keine Annexionsschritte im Westjordanland geben", so Merz in Aqaba in Jordanien, vor seiner Weiterreise nach Jerusalem, nach einem Treffen mit König Abdullah II. Auch dürfe es keine Maßnahmen geben, die in der Wirkung auf eine Annexion hinausliefen.

18 Tote auf treibendem Boot vor Kreta entdeckt

Kreta/Athen/Genf - Die griechische Küstenwache hat vor Kreta ein manövrierunfähiges Boot mit 18 toten Migranten entdeckt. Zwei Menschen hätten überlebt, berichtete der griechische öffentlich-rechtliche Rundfunk ERTnews am Samstag. Die beiden Geretteten sagten demnach den Einsatzkräften, sie hätten während eines schweren Unwetters die Kontrolle über das Boot verloren. Die Migranten seien dann ohne Wasser, Nahrung und ausreichenden Schutz auf offener See umhergetrieben.

19-Jähriger bei Lawinenabgang in Tirol ums Leben gekommen

Ehrwald - Ein 19-jähriger Alpinist aus Deutschland ist Samstagvormittag bei einem Lawinenabgang im Bereich des Klettersteigs "Stopselzieher" zwischen der Zugspitze und der Wiener Neustädter Hütte im Gemeindegebiet von Ehrwald in Tirol (Bezirk Reutte) ums Leben gekommen. Der Mann war von dem Schneebrett erfasst, über steiles, felsiges Gelände 350 Meter mitgerissen und komplett verschüttet worden. Er verstarb noch an Ort und Stelle.

Selenskyj trifft Starmer, Macron und Merz in London

London - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am Montag in London mit dem britischen Premierminister Keir Starmer, Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz über das weitere Vorgehen im Ukraine-Krieg beraten. Macron teilte via X mit, bei den Gesprächen solle es um die Lage in der Ukraine und die laufenden Verhandlungen unter US-Vermittlung gehen.

Gesetzlich gegängelte Parlamentswahl in Hongkong

Hongkong - In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong finden am Sonntag Parlamentswahlen statt. Als Reaktion auf die pro-demokratischen Massenproteste hatte Peking 2021 das Wahlrecht für Hongkong beschnitten, um sicherzustellen, dass nur sogenannte Patrioten antreten können. Nun wird die zweite Gruppe von Abgeordneten nach dem neuen Wahlrecht bestimmt, wobei weniger als ein Viertel der Kandidaten direkt gewählt werden können. Frei und fair ist das nicht.

Musk nach Millionenstrafe gegen X: "EU abschaffen"

San Francisco/Washington - US-Milliardär Elon Musk reagiert verärgert auf die Millionenstrafe der EU gegen seinen Kurznachrichtendienst X. "Die EU solle abgeschafft werden", schrieb Musk am Samstag auf der Online-Plattform. Wegen Transparenzmängeln hatte die EU-Kommission in Brüssel eine Strafzahlung von 120 Millionen Euro gegen das Unternehmen verhängt, das früher Twitter hieß. Die Behörde bemängelte unter anderem, dass die Authentifizierung von Nutzerkonten durch Verifizierungshaken irreführend sei.

