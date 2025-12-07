Hamas "unter Bedingungen" zur Entwaffnung bereit

Gaza/Jerusalem - Die Hamas hat "unter Bedingungen" ihre Bereitschaft zur Entwaffnung erklärt. Voraussetzung sei ein Ende der israelischen "Besatzung", erklärten die Terroristen am Samstag. Die Entwaffnung der Hamas gehört zu den Schlüsselforderungen des US-Friedensplans für die Region. Die Gruppe hatte eine Abgabe ihrer Waffen bisher jedoch strikt abgelehnt. "Unsere Waffen sind mit der Besatzung und der Aggression verbunden", erklärte der Hamas-Anführer im Gazastreifen, Khalil al-Hayya.

Deutscher Kanzler Merz bei Israels Premier Netanyahu

Jerusalem - Der deutsche Kanzler Friedrich Merz trifft am Sonntag bei seinem Antrittsbesuch in Israel Premier Benjamin Netanyahu. Außerdem wird er die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besuchen und sich mit freigelassenen Geiseln der militanten Palästinenserorganisation Hamas treffen bzw. den Hinterbliebenen im Gazastreifen getöteter oder umgekommener Geiseln. Der Internationale Strafgerichtshofs (IStGH) sucht Netanyahu wegen mutmaßlicher Verbrechen im Gaza-Krieg.

Mindestens 23 Tote bei Brand in Club im indischen Goa

Goa - Bei einem Brand in einem bei Urlaubern beliebten Club im indischen Goa sind in der Nacht auf Sonntag nach Regierungsangaben mindestens 23 Menschen gestorben. Der Regierungschef von Goa, Pramod Sawant, nannte die Opferzahl im Onlinedienst X. Unter den Toten seien auch mehrere Touristen, schrieb die Nachrichtenagentur Press Trust of India (PTI) unter Berufung auf Behördenmitarbeiter. Regierungschef Sawant schrieb von "drei bis vier" toten Touristen.

Russland attackiert Ukraine weiter

Kiew (Kyjiw) - Ungeachtet der Gespräche über eine Friedenslösung hat Russland die Ukraine auch in der Nacht auf Sonntag mit massiven Angriffen aus der Luft überzogen. Die zentralukrainische Großstadt Krementschuk in der Region Poltawa wurde laut Angaben der ukrainischen Luftwaffe mit Dutzenden Drohnen und Hyperschallraketen vom Typ Kinschal attackiert, wie unter anderem die Nachrichtenagentur RBK-Ukraine meldete. In der Stadt seien Explosionen zu hören gewesen.

Hegseth: Jagen "Drogenterroristen" genau wie Al-Kaida

Simi Valley (Kalifornien) - Pentagon-Chef Pete Hegseth hält am umstrittenen Vorgehen des US-Militärs gegen mutmaßliche Drogenschmuggler fest und vergleicht es einmal mehr mit dem Kampf gegen die islamistische Terrororganisation Al-Kaida. "Diese Drogenterroristen sind die Al-Kaida unserer Hemisphäre und wir jagen sie mit derselben Raffinesse und Präzision, mit der wir Al-Kaida gejagt haben", sagte der US-Verteidigungsminister beim Reagan National Defense Forum in Simi Valley im US-Staat Kalifornien.

18 Tote auf treibendem Boot vor Kreta entdeckt

Kreta/Athen/Genf - Die griechische Küstenwache hat vor Kreta ein manövrierunfähiges Boot mit 18 toten Migranten entdeckt. Zwei Menschen hätten überlebt, berichtete der griechische öffentlich-rechtliche Rundfunk ERTnews am Samstag. Die beiden Geretteten sagten demnach den Einsatzkräften, sie hätten während eines schweren Unwetters die Kontrolle über das Boot verloren. Die Migranten seien dann ohne Wasser, Nahrung und ausreichenden Schutz auf offener See umhergetrieben.

