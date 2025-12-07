Mindestens 25 Tote bei Brand in Club im indischen Goa

Goa - Bei einem Brand in einem bei Urlaubern beliebten Club im indischen Goa sind in der Nacht auf Sonntag mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Der Regierungschef des Bundesstaats Goa, Pramod Sawant, teilte auf X mit, dass unter den Toten "drei bis vier" Touristen seien. Der indische Premierminister Narendra Modi bekundete "tiefe Trauer" über den Brand. Drei Menschen seien an Brandverletzungen gestorben, die anderen seien erstickt, schrieb Sawant weiter.

Mann in Osttirol von Krampussen attackiert - schwer verletzt

Matrei in Osttirol - Ein 44-Jähriger ist Samstagabend in Matrei in Osttirol bei einem Spaziergang von zwei Krampussen attackiert und dabei schwer verletzt worden. Der Mann war mit seiner Familie unterwegs gewesen, als er laut Polizei nacheinander von zwei sogenannten "Klaubäufen" an der Kleidung erfasst und mit einem als "Klaubaufwurf" bekannten Griff zu Boden geschleudert wurde. Dadurch wurde der 44-Jährige schwer an der Schulter verletzt. Er wurde im Krankenhaus Lienz behandelt.

Kompatscher für Transit-Gespräche von Österreich und Italien

Bozen/Innsbruck/Österreich - Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) appelliert im andauernden Transitstreit sowohl an Italien als auch an Tirol und Österreich, sich ungeachtet der anhängigen Klage Italiens vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) tabulos an einen Tisch zu setzen. Man brauche "nichts an eigenen Positionen aufgeben", aber: "Warum sagt man immer: 'Wir reden über unsere Position nicht'. Man kann ja dann immer noch 'Nein' sagen", meinte Kompatscher im APA-Interview.

Deutscher Kanzler Merz bei Israels Premier Netanyahu

Jerusalem - Der deutsche Kanzler Friedrich Merz trifft am Sonntag bei seinem Antrittsbesuch in Israel Premier Benjamin Netanyahu. Außerdem wird er die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besuchen und sich mit freigelassenen Geiseln der militanten Palästinenserorganisation Hamas treffen bzw. den Hinterbliebenen im Gazastreifen getöteter oder umgekommener Geiseln. Der Internationale Strafgerichtshofs (IStGH) sucht Netanyahu wegen mutmaßlicher Verbrechen im Gaza-Krieg.

Kompatscher gibt Meloni "gute Chance" auf Wiederwahl

Bozen/Innsbruck/Rom - Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) geht derzeit offenbar davon aus, dass Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia) auch nach den Parlamentswahlen im Frühjahr 2027 weiter Regierungschefin bleiben wird. Meloni habe "gute Chancen, wiedergewählt zu werden", sagte Kompatscher im APA-Interview. Hinsichtlich seiner eigenen Zukunft machte der Landeschef klar, bis zum Ende seiner letzten Legislaturperiode im Jahr 2028 im Amt bleiben zu wollen.

Kindergarten hat starken Einfluss auf Lesefähigkeiten

Wien - Der Besuch eines Kindergartens beeinflusst die spätere Lesekompetenz im Erwachsenenalter signifikant - und die Kompetenzunterschiede zwischen jenen, die eine vorschulische Bildungseinrichtung besuchten, und jenen, bei denen dies nicht der Fall war, steigen an. Das zeigen die vor kurzem präsentierten Detailberichte zur oft als "Erwachsenen-PISA" bezeichneten OECD-Erhebung PIAAC. Auch die Besuchsdauer des Kindergartens spielt eine Rolle bei der späteren Lesekompetenz.

