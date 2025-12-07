Merz hält dauerhaften Frieden im Gazastreifen für möglich

Jerusalem - Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz glaubt, dass die Waffenruhe im Gazastreifen halten kann. "Ein dauerhafter Frieden ist möglich", sagte Merz am Sonntag in Jerusalem bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Dies gelte auch trotz vereinzelter Rückschläge bei dem vereinbarten Waffenstillstand. Deutschland leiste humanitäre Hilfe und werde zum Wiederaufbau des zerstörten Küstenstreifens einen Beitrag leisten.

Sporrer will Allparteienkonsens bei Bundesstaatsanwaltschaft

Wien - Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) hofft bei der geplanten Bundesstaatsanwaltschaft, die künftig in prominenten Fällen als weisungsfreie oberste Ermittlungs- und Anklagebehörde statt der Justizministerin über Anklagen entscheiden soll, auf einen gemeinsamen Beschluss der Parlamentsparteien. Die Reform braucht eine Zwei-Drittel-Mehrheit, von der FPÖ kam am Sonntag prompt eine Absage. An einem Dreiergremium als neuer Weisungsspitze hielt Sporrer in der ORF-"Pressestunde" fest.

11-Jähriger in Wien sprengte sich Finger von Hand weg

Wien - Ein 11-Jähriger hat sich am Samstagnachmittag in Wien-Simmering beim Hantieren mit einem Feuerwerkskörper schwer verletzt. Der Bub hatte gegen 14.00 Uhr in einem Park in der Mautner-Markhof-Gasse einen Böller gezündet, der ihm schließlich in der Hand explodierte. Dabei wurden ihm Ring- sowie Mittelfinger teils abgetrennt, auch am Daumen der anderen Hand erlitt er Verletzungen." Eine Passantin bemerkte ihn und rief die Rettung", sagte eine Polizeisprecherin der APA am Sonntag.

Putschversuch in Benin laut Sicherheitskreisen gescheitert

Porto-Novo - In Benin ist ein Putschversuch nach Angaben aus Sicherheitskreisen gescheitert: Rund ein Dutzend Soldaten seien verhaftet worden, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Sonntag aus Militär- und Sicherheitskreisen. Zuvor hatte eine Gruppe von Militärs im Staatsfernsehen die Absetzung von Präsident Patrice Talon verkündet. Es habe 13 Festnahmen gegeben, hieß es aus Militär- und Sicherheitskreisen. Dabei handle es sich um zwölf aktive Soldaten und einen Ex-Militärangehörigen.

Mindestens 25 Tote bei Brand in Club im indischen Goa

Goa - Bei einem Brand in einem bei Urlaubern beliebten Club im indischen Goa sind in der Nacht auf Sonntag mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Der Regierungschef des Bundesstaats Goa, Pramod Sawant, teilte auf X mit, dass unter den Toten "drei bis vier" Touristen seien. Der indische Premierminister Narendra Modi bekundete "tiefe Trauer" über den Brand. Drei Menschen seien an Brandverletzungen gestorben, die anderen seien erstickt, schrieb Sawant weiter.

Kompatscher für Transit-Gespräche von Österreich und Italien

Bozen/Innsbruck/Österreich - Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) appelliert im andauernden Transitstreit sowohl an Italien als auch an Tirol und Österreich, sich ungeachtet der anhängigen Klage Italiens vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) tabulos an einen Tisch zu setzen. Man brauche "nichts an eigenen Positionen aufgeben", aber: "Warum sagt man immer: 'Wir reden über unsere Position nicht'. Man kann ja dann immer noch 'Nein' sagen", meinte Kompatscher im APA-Interview.

SPÖ-Kärnten befragt Mitglieder zu Migrationskurs

Klagenfurt - Die SPÖ Kärnten hat bis kommenden Mittwoch eine Mitgliederbefragung zum Thema Sicherheit und Migration laufen. Parteichef Daniel Fellner bestätigte auf APA-Anfrage einen Bericht der "Kronen Zeitung" vom Sonntag. Abgefragt werde, ob die Mitglieder für mehr Polizeipräsenz sind, ob sie allgemein einen schärferen Asylkurs wollen und ob Förderungen an Sprachkenntnisse gekoppelt werden sollen - und wie wichtig ihnen das sei, sagte Fellner.

