Merz hält dauerhaften Frieden im Gazastreifen für möglich

Jerusalem - Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz glaubt, dass die Waffenruhe im Gazastreifen halten kann. "Ein dauerhafter Frieden ist möglich", sagte Merz am Sonntag in Jerusalem bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Dies gelte auch trotz vereinzelter Rückschläge bei dem vereinbarten Waffenstillstand. Deutschland leiste humanitäre Hilfe und werde zum Wiederaufbau des zerstörten Küstenstreifens einen Beitrag leisten.

Sporrer will Allparteienkonsens bei Bundesstaatsanwaltschaft

Wien - Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) hofft bei der geplanten Bundesstaatsanwaltschaft, die künftig in prominenten Fällen als weisungsfreie oberste Ermittlungs- und Anklagebehörde statt der Justizministerin über Anklagen entscheiden soll, auf einen gemeinsamen Beschluss der Parlamentsparteien. Die Reform braucht eine Zwei-Drittel-Mehrheit, von der FPÖ kam am Sonntag prompt eine Absage. An einem Dreiergremium als neuer Weisungsspitze hielt Sporrer in der ORF-"Pressestunde" fest.

Putschversuch in Benin laut Sicherheitskreisen gescheitert

Porto-Novo - In Benin ist ein Putschversuch nach Angaben aus Sicherheitskreisen gescheitert: Rund ein Dutzend Soldaten seien verhaftet worden, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Sonntag aus Militär- und Sicherheitskreisen. Zuvor hatte eine Gruppe von Militärs im Staatsfernsehen die Absetzung von Präsident Patrice Talon verkündet. Es habe 13 Festnahmen gegeben, hieß es aus Militär- und Sicherheitskreisen. Dabei handle es sich um zwölf aktive Soldaten und einen Ex-Militärangehörigen.

Wasserschaden im Louvre: Hunderte Druckwerke beschädigt

Paris - Durch einen Wasserschaden im berühmten Pariser Louvre-Museum sind hunderte Druckwerke beschädigt worden. Betroffen seien zwischen 300 und 400 Werke aus der Bibliothek zum ägyptischen Altertum, sagte der stellvertretende Verwaltungschef Francis Steinbock am Sonntag. Es handle sich um Ägyptologie-Zeitschriften aus dem 19. und vom Beginn des 20. Jahrhunderts sowie um von Forschern genutzte wissenschaftliche Dokumentationen.

Nach Inferno: Hongkong-Wahl endet mit niedriger Beteiligung

Hongkong - Gut eineinhalb Wochen nach einer tödlichen Feuerkatastrophe hat Hongkong mit einer sehr niedrigen Wahlbeteiligung über sein neues Parlament abgestimmt. Laut offiziellen Daten gaben rund 1,317 Millionen Wahlberechtigte ihre Stimme ab, was einer Beteiligung von 31,9 Prozent entsprach. Das Endergebnis stand kurz nach Mitternacht (Ortszeit) noch nicht fest.

Zwölfjährige durch Böller bei Krampusumzug in Tirol verletzt

Tarrenz - Eine zwölfjährige Österreicherin ist Samstagabend bei einem Krampuslauf im Tiroler Tarrenz (Bezirk Imst) durch den Einsatz von Pyrotechnik verletzt worden. Ein 22-jähriger Österreicher hatte einen Böller direkt in die Menschenmenge geworfen. Das Mädchen wurde ins Krankenhaus Zams gebracht. Der Beschuldigte verhielt sich der Polizei gegenüber aggressiv, wurde festgenommen und randalierte schließlich auf der Dienststelle. Einer Beamtin trat der Mann mit einem Bein ins Gesicht.

Dutzende Tote bei Angriffen durch Milizen im Sudan

Port Sudan (Bur Sudan)/Khartum - Bei Drohnenangriffen durch paramilitärische Verbände im Sudan sind dutzende Zivilisten getötet worden, darunter offenbar zahlreiche Kinder. In der von der Armee kontrollierten Ortschaft Kalogi im südlichen Bundesstaat Süd-Kordofan seien unter anderem ein Kindergarten und ein Krankenhaus beschossen worden, so der Verwaltungschef des Ortes, Essam al-Din al-Sayed, am Sonntag. Der Drohnenbeschuss ereignete sich demnach bereits am Donnerstag.

