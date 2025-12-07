Selenskyj trifft Starmer, Macron und Merz in London

London - Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am Montag in London Großbritanniens Premier Keir Starmer, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Deutschlands Kanzler Friedrich Merz treffen. Gesprächsthema ist der aktuelle Stand des US-Friedensplans für ein Ende des russischen Angriffs auf die Ukraine. Washington und Kiew hatten bis Samstag drei Tage lang dazu verhandelt. Selenskyj schaltete sich nach eigenen Angaben gegen Ende zu und nannte die Konferenz danach "konstruktiv".

Treffer auf Staudamm in Ukraine unterbricht Nachschubroute

Kiew (Kyjiw) - Russische Raketen haben in der Ostukraine einen Staudamm mit einer wichtigen Nachschubroute für die ukrainische Armee beschädigt. Die Straße über den Staudamm von Petschenihy sei gesperrt, teilte der Bürgermeister des Ortes, Olexander Gussarow, auf Telegram mit.

EU-Innenminister sollen gewichtige EU-Asylgesetze billigen

Brüssel - Die EU-Innenministerinnen und -minister wollen am Montag in Brüssel ihre Positionen zu gewichtigen Teilen des EU-Asyl- und Migrationspakts beschließen: Drei Verordnungen sollen Rückführungsverfahren sowie Asylverfahren in der gesamten EU schneller, einfacher und effizienter machen. Zudem strebt die dänische Ratspräsidentschaft eine Einigung zum neuen Solidaritätspool zur Verteilung von Asylsuchenden an. Österreich wird durch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) vertreten.

Putschversuch in Benin laut Sicherheitskreisen gescheitert

Porto-Novo - In Benin ist ein Putschversuch nach Angaben aus Sicherheitskreisen gescheitert: Rund ein Dutzend Soldaten seien verhaftet worden, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Sonntag aus Militär- und Sicherheitskreisen. Zuvor hatte eine Gruppe von Militärs im Staatsfernsehen die Absetzung von Präsident Patrice Talon verkündet. Es habe 13 Festnahmen gegeben, hieß es aus Militär- und Sicherheitskreisen. Dabei handle es sich um zwölf aktive Soldaten und einen Ex-Militärangehörigen.

Nach Inferno: Hongkong-Wahl endet mit niedriger Beteiligung

Hongkong - Gut eineinhalb Wochen nach einer tödlichen Feuerkatastrophe hat Hongkong mit einer sehr niedrigen Wahlbeteiligung über sein neues Parlament abgestimmt. Laut offiziellen Daten gaben rund 1,317 Millionen Wahlberechtigte ihre Stimme ab, was einer Beteiligung von 31,9 Prozent entsprach. Das Endergebnis stand kurz nach Mitternacht (Ortszeit) noch nicht fest.

TV: 100 in Nigeria entführte Schulkinder wieder frei

Abuja - In Nigeria sind laut einem TV-Bericht 100 Schulkinder freigekommen, die im November im Bundesstaat Niger entführt worden waren. Die Regierung habe ihre Freilassung erreicht, meldete der lokale Fernsehsender Channels Television am Sonntag. Einzelheiten dazu nannte der Sender vorerst nicht. Bewaffnete hatten am 21. November die katholische Internatsschule St. Mary überfallen. Nach Angaben des christlichen Verbands von Nigeria verschleppten sie 150 Schüler und zwölf Mitarbeiter.

Wasserschaden im Louvre: Hunderte Druckwerke beschädigt

Paris - Durch einen Wasserschaden im berühmten Pariser Louvre-Museum sind hunderte Druckwerke beschädigt worden. Betroffen seien zwischen 300 und 400 Werke aus der Bibliothek zum ägyptischen Altertum, sagte der stellvertretende Verwaltungschef Francis Steinbock am Sonntag. Es handle sich um Ägyptologie-Zeitschriften aus dem 19. und vom Beginn des 20. Jahrhunderts sowie um von Forschern genutzte wissenschaftliche Dokumentationen.

