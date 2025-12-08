Selenskyj trifft Starmer, Macron und Merz in London

London - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj trifft am Montag in London Großbritanniens Premier Keir Starmer, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Deutschlands Kanzler Friedrich Merz. Gesprächsthema ist der aktuelle Stand des US-Friedensplans für ein Ende des russischen Angriffs auf die Ukraine. Washington und Kiew hatten bis Samstag drei Tage lang dazu verhandelt. Selenskyj schaltete sich nach eigenen Angaben gegen Ende zu und nannte die Konferenz danach "konstruktiv".

Thailand fliegt Luftangriffe auf Kambodscha

Bangkok/Phnom Penh - Thailand hat eigenen Angaben zufolge entlang seiner Grenze zu Kambodscha Luftangriffe geflogen. Dabei wurde mindestens ein thailändischer Soldat getötet und vier weitere verletzt, wie das thailändische Militär am Montag mitteilte. Man habe nun damit begonnen, Flugzeuge für Angriffe auf militärische Ziele in mehreren Gebieten einzusetzen, hieß es weiter. Zudem sollen in Thailand mehr als 385.000 Zivilisten aus vier Grenzbezirken in Sicherheit gebracht werden.

USA empfangen Vertreter Israels und Katars zu Treffen in NY

New York - Drei Monate nach dem israelischen Luftangriff in Katar haben sich Vertreter beider Länder sowie der USA in New York getroffen. Ein ranghoher Mitarbeiter des Weißen Hauses bestätigte am Sonntag einen entsprechenden "Axios"-Bericht. Nach Angaben des Nachrichtenportals wurde das Treffen vom US-Sondergesandten Steve Witkoff geleitet. Für Israel habe der Chef des Auslandsgeheimdienstes Mossad, David Barnea, teilgenommen. Katar habe einen hochrangigen Regierungsvertreter geschickt.

Lage nach Putschversuch in Benin "unter Kontrolle"

Porto-Novo/Cotonou - Nach dem gescheiterten Putschversuch im westafrikanischen Benin hat sich die Situation in dem Land nach Behördenangaben beruhigt. "Ich möchte Ihnen versichern, dass die Lage vollständig unter Kontrolle ist", sagte Präsident Patrice Talon Sonntagabend im Staatsfernsehen. Eine Gruppe von Militärs hatte in der Früh die Absetzung Talons verkündet. Der Putschversuch wurde mit Unterstützung der nigerianischen Armee vereitelt. Rund ein Dutzend Soldaten seien verhaftet worden.

Matisse-Kunstwerke aus Bibliothek in Brasilien gestohlen

Sao Paulo - Diebe haben acht Kunstwerke von Henri Matisse aus einer Bibliothek in Brasilien gestohlen. Die Täter drangen am Sonntag in die Bibliothek in S�o Paulo ein, überwältigten eine Wärterin und ein Besucherpaar und entkamen mit acht Matisse-Bildern sowie fünf Werken des brasilianischen Künstlers Candido Portinari, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die beiden Täter hätten ihre Beute aus einer Glasvitrine geholt und in einen Sack gestopft, bevor sie durch den Haupteingang entkamen.

Drei Tote durch Riesenwelle auf Teneriffa

Santa Cruz de Tenerife - Auf Teneriffa hat es durch eine Riesenwelle drei Tote und drei Verletzte gegeben. Bei dem Zwischenfall an einem Naturschwimmbecken im Westen der spanischen Urlauberinsel wurden mehrere Menschen ins Meer gerissen, wie der Notdienst der Kanarischen Inseln mitteilte. Eine als vermisst gemeldete Person werde außerdem gesucht. Bei den bestätigten Todesopfern handelt es sich den Behördenangaben zufolge um zwei Männer und eine Frau.

Entführte Schulkinder in Nigeria wieder frei

Abuja - Nach der Entführung von mehr als 300 Schülerinnen und Schülern aus einem katholischen Internat in Nigeria sind nach Angaben der UNO und lokaler Medien 100 Kinder freigekommen. Die Schulkinder seien in der Hauptstadt Abuja eingetroffen und sollten am Montag Vertretern der Regionalregierung im Bundesstaat Niger übergeben werden, hieß es am Sonntag aus UNO-Kreisen in Nigeria. Örtliche Medien berichteten ebenfalls, die Kinder seien frei.

EU-Innenminister sollen gewichtige EU-Asylgesetze billigen

Brüssel - Die EU-Innenministerinnen und -minister wollen am Montag in Brüssel ihre Positionen zu gewichtigen Teilen des EU-Asyl- und Migrationspakts beschließen: Drei Verordnungen sollen Rückführungsverfahren sowie Asylverfahren in der gesamten EU schneller, einfacher und effizienter machen. Zudem strebt die dänische Ratspräsidentschaft eine Einigung zum neuen Solidaritätspool zur Verteilung von Asylsuchenden an. Österreich wird durch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) vertreten.

