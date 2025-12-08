Selenskyj trifft Starmer, Macron und Merz in London

London - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj trifft am Montag in London Großbritanniens Premier Keir Starmer, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Deutschlands Kanzler Friedrich Merz. Gesprächsthema ist der aktuelle Stand des US-Friedensplans für ein Ende des russischen Angriffs auf die Ukraine. Washington und Kiew hatten bis Samstag drei Tage lang dazu verhandelt. Selenskyj schaltete sich nach eigenen Angaben gegen Ende zu und nannte die Konferenz danach "konstruktiv".

Toter und Verletzte in der Ukraine nach russischen Angriffen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei neuen russischen Drohnenangriffen sind in der Ukraine mindestens ein Mann getötet und zwölf weitere Menschen verletzt worden. Im Gebiet Dnipropetrowsk sei der 51-Jährige an seinen Verletzungen gestorben, teilten die Behörden am Montag mit. Fünf Menschen seien verletzt worden, darunter ein 13 Jahre altes Mädchen und ein 14-Jähriger. Weitere Verletzte wurden in der Region Sumy gemeldet.

Thailand fliegt Luftangriffe auf Kambodscha

Bangkok/Phnom Penh - Thailand hat eigenen Angaben zufolge entlang seiner Grenze zu Kambodscha Luftangriffe geflogen. Dabei wurde mindestens ein thailändischer Soldat getötet und sieben weitere verletzt, wie das thailändische Militär am Montag mitteilte. Man habe nun damit begonnen, Flugzeuge für Angriffe auf militärische Ziele in mehreren Gebieten einzusetzen, hieß es weiter. Zudem sollen in Thailand mehr als 385.000 Zivilisten aus vier Grenzbezirken in Sicherheit gebracht werden.

EU-Innenminister sollen gewichtige EU-Asylgesetze billigen

Brüssel - Die EU-Innenministerinnen und -minister wollen am Montag in Brüssel ihre Positionen zu gewichtigen Teilen des EU-Asyl- und Migrationspakts beschließen: Drei Verordnungen sollen Rückführungsverfahren sowie Asylverfahren in der gesamten EU schneller, einfacher und effizienter machen. Zudem strebt die dänische Ratspräsidentschaft eine Einigung zum neuen Solidaritätspool zur Verteilung von Asylsuchenden an. Österreich wird durch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) vertreten.

UNO verurteilt bei Hilfsappell weltweite Gleichgültigkeit

New York - Bei ihrem jährlichen Appell für humanitäre Hilfe hat die UNO eine Gleichgültigkeit gegenüber menschlichem Leid weltweit verurteilt. "Dies ist eine Zeit der Brutalität, Straflosigkeit und Gleichgültigkeit", sagte der Leiter des UNO-Büros für humanitäre Angelegenheiten (OCHA), Tom Fletcher, am Montag. Für das Jahr 2026 benötigen die Vereinten Nationen demnach mindestens 23 Milliarden Dollar (19,75 Mrd. Euro) an Hilfsgeldern, um 87 Millionen Menschen zu helfen.

Lage nach Putschversuch in Benin "unter Kontrolle"

Porto-Novo/Cotonou - Nach dem gescheiterten Putschversuch im westafrikanischen Benin hat sich die Situation in dem Land nach Behördenangaben beruhigt. "Ich möchte Ihnen versichern, dass die Lage vollständig unter Kontrolle ist", sagte Präsident Patrice Talon Sonntagabend im Staatsfernsehen. Eine Gruppe von Militärs hatte in der Früh die Absetzung Talons verkündet. Der Putschversuch wurde mit Unterstützung der nigerianischen Armee vereitelt. Rund ein Dutzend Soldaten seien verhaftet worden.

