Selenskyj trifft Starmer, Macron und Merz in London

London - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sucht angesichts des wachsenden Drucks der USA zur Annahme ihres umstrittenen Friedensplans Hilfe bei europäischen Staaten. Selenskyj will sich deswegen an diesem Montag in London mit Premierminister Keir Starmer, Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron treffen. Kritik an dem Plan von US-Präsident Donald Trump kam auch von Russland, das umfangreiche Änderungen fordert.

EU kritisiert US-Sicherheitsstrategie, Moskau zufrieden

Moskau - EU-Ratspräsident Ant�nio Costa hat sich angesichts der neuen US-Sicherheitsstrategie gegen eine Einmischung in innereuropäische Angelegenheiten verwahrt. Europa könne die "Androhung einer Einmischung in das politische Leben Europas" nicht akzeptieren, sagte Costa am Montag in Brüssel. Die USA könnten nicht stellvertretend für die Europäer entscheiden, "welches die guten Parteien und die schlechten Parteien sind". Russland lobte indes die neue US-Strategie.

Syrischer Übergangspräsident für gemeinsamen Wiederaufbau

Damaskus - Ein Jahr nach dem Sturz des syrischen Langzeit-Herrschers Bashar al-Assad hat Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa seine Landsleute aufgerufen, das Land mit vereinten Kräften wieder aufzubauen. Alle sollten ihre Anstrengungen bündeln, "um ein starkes Syrien aufzubauen, seine Stabilität zu sichern, seine Souveränität zu wahren und eine Zukunft zu gestalten, die den Opfern seines Volkes gerecht wird", sagte Sharaa am Montag in der Hauptstadt Damaskus.

EU-Innenminister billigen gewichtige EU-Asylgesetze

Brüssel - Die EU-Innenministerinnen und -minister haben am Montagvormittag in Brüssel ihre Positionen zu gewichtigen Teilen des EU-Asyl- und Migrationspakts beschlossen, etwa zur Verteilung von Asylsuchenden mittels Solidaritätspool sowie zu sicheren Herkunfts- bzw. Drittstaaten. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sprach sich vor dem Rat gegenüber Journalisten erneut für Rückkehrzentren (Return hubs) außerhalb Europas aus. Die Migrationswende müsse auch auf europäischer Ebene gelingen.

Thailand fliegt Luftangriffe auf Kambodscha

Bangkok/Phnom Penh - Thailand hat nach der Gewalteskalation im Grenzgebiet zu Kambodscha erneut Luftangriffe auf Ziele im Nachbarland geflogen. Die beiden Seiten gaben sich am Montag gegenseitig die Schuld an den neuen Gefechten mit mindestens fünf Toten. Nach Angaben Thailands wurde durch Schüsse kambodschanischer Soldaten ein thailändischer Soldat getötet. Kambodscha erklärte, bei den thailändischen Luftangriffen seien mindestens vier Zivilisten getötet worden.

Vier Tote durch Riesenwelle auf Teneriffa

Santa Cruz de Tenerife - Die Zahl der Todesopfer durch hohe Wellen auf der Ferieninsel Teneriffa hat sich Medienberichten zufolge auf vier erhöht. Eine Frau, die zunächst noch in ein Krankenhaus geflogen worden war, sei dort gestorben, berichtete der staatliche spanische TV-Sender RTVE. Am Sonntag hatten Rettungskräfte drei Menschen nur tot bergen können, die von gewaltigen Wellen ins Meer gerissen worden waren. Nach einer fünften Person, bei der es sich um eine Frau handle, werde weiter gesucht.

Mutter mit Kindern aus brennender Wohnung in Wien gerettet

Wien - Eine Mutter und ihre Kinder sind in der Nacht auf Montag in einer brennenden Wohnung in der Bachgasse in Wien-Ottakring eingeschlossen gewesen. Die Berufsfeuerwehr öffnete daraufhin die Wohnung mit einem Spezialgerät und bekämpfte das Feuer mittels Löschleitung. Ein Atemschutztrupp konnte die Frau und ihren vierjährigen Buben sowie das siebenjährige Mädchen daraufhin in Sicherheit bringen, berichtete die Feuerwehr am Montag in einer Aussendung.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red