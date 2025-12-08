Selenskyj trifft Starmer, Macron und Merz in London

London - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sucht angesichts des wachsenden Drucks der USA zur Annahme ihres umstrittenen Friedensplans Hilfe bei europäischen Staaten. Selenskyj will sich deswegen an diesem Montag in London mit Premierminister Keir Starmer, Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron treffen. Kritik an dem Plan von US-Präsident Donald Trump kam auch von Russland, das umfangreiche Änderungen fordert.

EU-Innenminister stimmen für verschärfte EU-Asylgesetze

Brüssel - Die EU-Innenminister haben am Montag in Brüssel ihre Positionen zu gewichtigen Teilen des EU-Asyl-und Migrationspakts beschlossen: Drei Verordnungen sollen Rückführungsverfahren sowie Asylverfahren in der gesamten EU schneller, einfacher und effizienter machen. Rechtlich möglich werden damit auch die umstrittenen Rückkehrzentren (Return hubs) außerhalb Europas. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sprach sich vor dem Rat erneut für diese Zentren aus.

42 Millionen Euro aus EU-Fonds nach Hochwasser in Österreich

Brüssel - Die Europäische Kommission hat am Montag in Brüssel die finale Auszahlung von 108 Millionen Euro aus dem Solidaritätsfonds der Europäischen Union (EUSF) an Österreich und Polen wegen der Hochwasser im Herbst 2024 bekanntgegeben. Österreich erhielt zusätzlich zu einer im April erhaltenen Vorauszahlung in Höhe von 10 Millionen Euro weitere 32 Millionen Euro. Die Unterstützung soll in den Wiederaufbau zerstörter Infrastruktur sowie deren Sicherung fließen.

Thailand fliegt Luftangriffe auf Kambodscha

Bangkok/Phnom Penh - Thailand hat nach der Gewalteskalation im Grenzgebiet zu Kambodscha erneut Luftangriffe auf Ziele im Nachbarland geflogen. Die beiden Seiten gaben sich am Montag gegenseitig die Schuld an den neuen Gefechten mit mindestens fünf Toten. Nach Angaben Thailands wurde durch Schüsse kambodschanischer Soldaten ein thailändischer Soldat getötet. Kambodscha erklärte, bei den thailändischen Luftangriffen seien mindestens vier Zivilisten getötet worden.

Vier Tote durch Riesenwelle auf Teneriffa

Santa Cruz de Tenerife - Die Zahl der Todesopfer durch hohe Wellen auf der Ferieninsel Teneriffa hat sich Medienberichten zufolge auf vier erhöht. Eine Frau, die zunächst noch in ein Krankenhaus geflogen worden war, sei dort gestorben, berichtete der staatliche spanische TV-Sender RTVE. Am Sonntag hatten Rettungskräfte drei Menschen nur tot bergen können, die von gewaltigen Wellen ins Meer gerissen worden waren. Nach einer fünften Person, bei der es sich um eine Frau handle, werde weiter gesucht.

Syrischer Übergangspräsident für gemeinsamen Wiederaufbau

Damaskus - Ein Jahr nach dem Sturz des syrischen Langzeit-Herrschers Bashar al-Assad hat Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa seine Landsleute aufgerufen, das Land mit vereinten Kräften wieder aufzubauen. Alle sollten ihre Anstrengungen bündeln, "um ein starkes Syrien aufzubauen, seine Stabilität zu sichern, seine Souveränität zu wahren und eine Zukunft zu gestalten, die den Opfern seines Volkes gerecht wird", sagte Sharaa am Montag in der Hauptstadt Damaskus.

Mutter mit Kindern aus brennender Wohnung in Wien gerettet

Wien - Eine Mutter und ihre Kinder sind in der Nacht auf Montag in einer brennenden Wohnung in der Bachgasse in Wien-Ottakring eingeschlossen gewesen. Die Berufsfeuerwehr öffnete daraufhin die Wohnung mit einem Spezialgerät und bekämpfte das Feuer mittels Löschleitung. Ein Atemschutztrupp konnte die Frau und ihren vierjährigen Buben sowie das siebenjährige Mädchen daraufhin in Sicherheit bringen, berichtete die Feuerwehr am Montag in einer Aussendung.

Vier Verletzte bei Zimmerbrand im Burgenland

Neusiedl am See - Bei einem Brand in einer Wohnung in Neusiedl am See haben am Sonntagabend vier Personen eine Rauchgasvergiftung erlitten. Zwei davon mussten zur stationären Beobachtung ins Krankenhaus gebracht werden, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Neusiedl am See am Montag mit. Vier Katzen wurden ebenfalls gerettet, zwei davon stammten aus der Brandwohnung und wurden in die Tierklinik gebracht.

