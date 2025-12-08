EU-Innenminister stimmen für verschärfte EU-Asylgesetze

Brüssel - Die EU-Innenminister haben am Montag in Brüssel ihre Positionen zu gewichtigen Teilen des EU-Asyl-und Migrationspakts beschlossen: Drei Verordnungen sollen Rückführungsverfahren sowie Asylverfahren in der gesamten EU schneller, einfacher und effizienter machen. Rechtlich möglich werden damit auch die umstrittenen Rückkehrzentren (Return hubs) außerhalb Europas. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sprach sich vor dem Rat erneut für diese Zentren aus.

Selenskyj trifft Starmer, Macron und Merz in London

London - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu einem Treffen mit dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz, dem britischen Premierminister Keir Starmer und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in London eingetroffen. Starmer begrüßte Selenskyj am Montag am Regierungssitz in der Downing Street. Merz und Macron waren bereits kurz zuvor dort eingetroffen. Im Mittelpunkt der Beratungen stehen die Bemühungen um eine Beendigung des Ukraine-Kriegs.

8. Dezember - Handel zufrieden, aber nicht euphorisch

Wien - Die heimischen Händler melden für den 8. Dezember eine hohe Kundenfrequenz. "Über alle Handelsbranchen und Regionen hinweg sind wir mit der Geschäftsentwicklung am heutigen verkaufsoffenen Marienfeiertag ziemlich zufrieden, aber nicht euphorisch", so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will in einer Aussendung. In den Einkaufsstraßen falle die Bilanz "wetterbedingt gemischt aus". Die Shoppingcenter meldeten hingegen ein starkes Besucheraufkommen und hohe Umsätze.

Bauern stürmen Flughafen Heraklion - Flugbetrieb gestoppt

Heraklion - Andauernde Bauernproteste auf Kreta haben am Montag zur vorübergehenden Schließung des Flughafens von Heraklion geführt. Hunderte Demonstrierende durchbrachen nach Angaben aus Polizeikreisen eine Absperrung und gelangten auf das Rollfeld des Flughafens "Nikos Kazantzakis". Der Flugbetrieb wurde daraufhin vollständig eingestellt, wie der griechische Rundfunk berichtet. Touristen sind kaum von den Ereignissen betroffen, weil es um diese Jahreszeit wenige Charterflüge gibt.

Paramount bietet 108 Mrd. Dollar für Warner Bros. Discovery

New York/Los Gatos - Der Medienkonzern Paramount will den Hollywood-Rivalen Warner Brothers nicht kampflos Netflix überlassen und wendet sich mit einem Angebot direkt an die Aktionäre. Paramount bietet für den heutigen Gesamtkonzern Warner Bros. Discovery 108,4 Milliarden Dollar (knapp 94 Mrd. Euro). Unter den Geldgebern ist dabei auch die Investmentfirma Affinity Partners von Jared Kushner, der ein Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump ist.

Tsunami-Warnung für Teile Japans nach Erdbeben

Tokio - Nach einem schweren Erdbeben vor der Küste Japans ist eine Tsunami-Warnung für den Nordosten des Landes ausgegeben worden. Es könnten bis zu drei Meter hohe Wellen auf die Küste treffen, teilte die japanische Wetterbehörde (JMA) am Montag mit. Das Beben hatte demnach eine Stärke von 7,6 und ereignete sich um 23.15 Uhr Ortszeit (15.15 Uhr MEZ). Die Warnung galt zunächst für die Präfekturen Hokkaido, Aomori und Iwate. Das Epizentrum lag 80 Kilometer vor der Küste von Aomori.

Forstarbeiter in Tirol bei Unfall tödlich verletzt

Neustift im Stubaital - Ein 41-jähriger Rumäne ist am Freitag im Tiroler Neustift im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) bei Forstarbeiten von einem herabstürzenden Lastenaufzug getroffen und tödlich verletzt worden. Der Mann hatte gemeinsam mit einem 46-jährigen Landsmann mit dem Lastenaufzug gearbeitet, teilte die Polizei am Montag mit. Aus unbekannter Ursache riss dessen Tragseil. Der samt dem darauf transportierten Baum herunterkrachende Lastenaufzug fügte dem 41-Jährigen tödliche Verletzungen zu.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red