Einigung auf abgeschwächtes EU-Lieferkettengesetz erzielt

EU-weit/Brüssel - Die EU will das europäische Lieferkettengesetz zum Schutz von Menschenrechten und Umweltstandards abschwächen, noch bevor es angewendet wird. Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments einigten sich in Brüssel darauf, dass die Vorgaben nur noch für wenige große Unternehmen gelten sollen, wie beide Seiten mitteilten. Das Parlament und die EU-Mitgliedsländer müssen die Änderung noch genehmigen, normalerweise ist das aber bloße Formsache.

Stromausfall im ukrainischen Sumy nach Drohnenangriff

Sumy - Ein russischer Drohnenangriff auf die nordukrainische Stadt Sumy führt zu einem großflächigen Stromausfall. Innerhalb einer halben Stunde habe es mehr als zehn Drohnenangriffe auf die Stadt gegeben, schrieb der Gouverneur der Region, Oleh Hryhorow, auf Telegram. In Sumy gebe es keinen Strom. Es ist der zweite größere Angriff auf die Stadt innerhalb von 24 Stunden. Russische Angriffe auf die Ukraine konzentrieren sich seit Monaten auf die Energieinfrastruktur.

Ukraine - Selenskyj trifft am Dienstag Papst und Meloni

EU-weit/Brüssel - Der ukrainische Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ist in Rom zu Gesprächen mit dem Papst und der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni eingetroffen. Wie der Vatikan bestätigte wird Selenskyj am Dienstag um 9.30 Uhr Leo XIV. in der Sommerresidenz der Päpste in Castel Gandolfo 30 Kilometer südlich von Rom treffen. Der Papst verbringt seinen freien Tag am Dienstag meist in Castel Gandolfo. Nach dem Gespräch mit dem Pontifex wird Selenskyj Meloni treffen.

Wissenschafter verteidigen Impfstoffe gegen Trump-Kritik

Boston - Das zunehmend impfkritische Vorgehen der Administration von US-Präsident Donald Trump mit Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. hat unabhängige US-Wissenschafterinnen und Wissenschafter auf den Plan gerufen. In einer im "New England Journal of Medicine" jetzt in Printversion veröffentlichten Studie belegen sie die Wirksamkeit der Vakzine gegen Covid-19, RSV und Influenza. Ehemalige FDA-Chefs protestieren ebenfalls.

Mehr als 30 Verletzte durch Erdbeben in Japan

Tokio - Nach einem starken Erdbeben mit der Stärke von 7,5 vor den Küsten Japans gibt es laut Regierungschefin Sanae Takaichi mindestens 30 Verletzte. Drei Personen werden vermisst. Große Schäden wurden zunächst nicht bekannt. Eine Tsunami-Warnung wurde von der japanischen Meteorologiebehörde wieder aufgehoben, nachdem sie zuerst von bis zu drei auf bis zu einem Meter hohe Wellen gesenkt worden war. Die Wetterbehörde warnte aber vor weiteren starken Beben in den kommenden Tagen.

Israel fliegt erneut Angriffe im Libanon

Beirut - Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben erneut Stellungen der proiranischen Hisbollah-Miliz im Süden Libanons angegriffen. Unter anderem sei ein Trainingsgelände der Hisbollah-Eliteeinheit Radwan attackiert worden, teilte die Armee in der Nacht mit. Das Gelände habe dazu gedient, Terrorangriffe auf israelische Soldaten und Zivilisten zu planen und durchzuführen. Zudem seien militärische Einrichtungen und eine Raketenabschussrampe der Hisbollah angegriffen worden.

Reporter ohne Grenzen: 67 Journalisten in einem Jahr getötet

Paris - 67 Journalistinnen und Journalisten sind in den zurückliegenden zwölf Monaten weltweit im Zusammenhang mit ihrer Arbeit getötet worden. Die allermeisten von ihnen wurden Opfer von Kriegen oder kriminellen Netzwerken, teilte die Menschenrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen (RSF) in ihrer Jahresbilanz der Pressefreiheit mit. Damit kamen zwischen Dezember 2024 und Anfang Dezember 2025 etwa so viele Journalisten um wie im Vorjahreszeitraum.

Jimmy Kimmel verlängert Talkshow-Vertrag

Washington/Hollywood - Nach einer rund einwöchigen Zwangspause seiner US-Late-Night-Sendung im Herbst hat Moderator Jimmy Kimmel seinen TV-Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Nach dpa-Informationen wird die Show "Jimmy Kimmel Live!" somit bis mindestens Mai 2027 fortgesetzt. Kimmel selbst postete auf der Plattform Instagram einen entsprechenden US-Medienbericht und schrieb darunter, wohl augenzwinkernd: "Ich freue mich, ein weiteres Jahr ohne Talent anzukündigen."

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red