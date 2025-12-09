Ex-Freund von seit 2018 vermisster Jennifer S. gestand Tat

Wien - Fast acht Jahre nach dem Verschwinden der damals 21-jährigen Wienerin Jennifer S. ist der Fall nun geklärt. Wie die "Kronen Zeitung" berichtete, legte der mittlerweile 32-jährige Ex-Freund ein Geständnis ab und führte die Polizei am Montag zur Leiche. Die Wiener Polizei bestätigte die Festnahme eines Tatverdächtigen. Details dazu sollen Dienstagmittag bei einer Pressekonferenz veröffentlicht werden.

Einigung auf abgeschwächtes EU-Lieferkettengesetz erzielt

EU-weit/Brüssel - Die EU will das europäische Lieferkettengesetz zum Schutz von Menschenrechten und Umweltstandards abschwächen, noch bevor es angewendet wird. Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments einigten sich in Brüssel darauf, dass die Vorgaben nur noch für wenige große Unternehmen gelten sollen, wie beide Seiten mitteilten. Das Parlament und die EU-Mitgliedsländer müssen die Änderung noch genehmigen, normalerweise ist das aber bloße Formsache.

Grenzkonflikt Thailand-Kambodscha eskaliert weiter

Bangkok/Phnom Penh - Bei erneuten Kampfhandlungen im Grenzgebiet zwischen Thailand und Kambodscha sind nach Angaben der thailändischen Armee zwei ihrer Soldaten getötet worden. Mit einem am Montag getöteten Soldaten seien nun drei Angehörige der thailändischen Streitkräfte bei dem wiederentfachten Konflikt ums Leben gekommen, erklärte die Armee am Dienstag. Etwa 30 weitere Soldaten seien seit der Wiederaufnahme der Kampfhandlungen verletzt worden. Zivilisten flüchten.

Wissenschafter verteidigen Impfstoffe gegen Trump-Kritik

Boston - Das zunehmend impfkritische Vorgehen der Administration von US-Präsident Donald Trump mit Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. hat unabhängige US-Wissenschafterinnen und Wissenschafter auf den Plan gerufen. In einer im "New England Journal of Medicine" jetzt in Printversion veröffentlichten Studie belegen sie die Wirksamkeit der Vakzine gegen Covid-19, RSV und Influenza. Ehemalige FDA-Chefs protestieren ebenfalls.

Babiš ist neuer Regierungschef in Tschechien

Prag - Mehr als zwei Monate nach der Parlamentswahl hat Tschechien mit dem Milliardär Andrej Babiš einen neuen rechtspopulistischen Regierungschef. Präsident Petr Pavel vereidigte den 71-Jährigen in einer feierlichen Zeremonie auf der Prager Burg. Babiš hat eine Koalition mit zwei Parteien am äußersten rechten Rand gebildet, der Autofahrerpartei Motoristen und der migrationsfeindlichen Freiheit und direkte Demokratie (SPD).

Stromausfall im ukrainischen Sumy nach Drohnenangriff

Sumy - Ein russischer Drohnenangriff auf die nordukrainische Stadt Sumy führt zu einem großflächigen Stromausfall. Innerhalb einer halben Stunde habe es mehr als zehn Drohnenangriffe auf die Stadt gegeben, schrieb der Gouverneur der Region, Oleh Hryhorow, auf Telegram. In Sumy gebe es keinen Strom. Es ist der zweite größere Angriff auf die Stadt innerhalb von 24 Stunden. Russische Angriffe auf die Ukraine konzentrieren sich seit Monaten auf die Energieinfrastruktur.

Notstand in Litauen wegen Ballons aus Belarus

Vilnius - Litauen hat wegen Ballons aus dem benachbarten Belarus am Dienstag den Notstand ausgerufen. Der Innenminister des EU- und NATO-Landes, Wladislaw Kondratowitsch, begründet den Schritt nicht nur mit Störungen des Flugverkehrs, sondern auch mit Interessen der nationalen Sicherheit. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach von einem "inakzeptablen hybriden Angriff". Das eng mit Moskau verbündete Regime in Minsk wies die Vorwürfe zurück.

Reporter ohne Grenzen: 67 Journalisten in einem Jahr getötet

Paris - 67 Journalistinnen und Journalisten sind in den zurückliegenden zwölf Monaten weltweit im Zusammenhang mit ihrer Arbeit getötet worden. Die allermeisten von ihnen wurden Opfer von Kriegen oder kriminellen Netzwerken, teilte die Menschenrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen (RSF) in ihrer Jahresbilanz der Pressefreiheit mit. Damit kamen zwischen Dezember 2024 und Anfang Dezember 2025 etwa so viele Journalisten um wie im Vorjahreszeitraum.

