Ex-Freund von seit 2018 vermisster Jennifer S. gestand Tat

Wien - Fast acht Jahre nach dem Verschwinden der 21-jährigen Wienerin Jennifer S. ist der Fall nun geklärt. Wie die "Kronen Zeitung" berichtete, legte der mittlerweile 32-jährige Ex-Freund ein Geständnis ab und führte die Polizei am Montag zur Leiche. Die Wiener Polizei bestätigte die Festnahme eines Tatverdächtigen. Details dazu sollen Dienstagmittag bei einer Pressekonferenz veröffentlicht werden.

Weltstrafgericht: 20 Jahre Haft für Massaker im Sudan

Den Haag - Gut 20 Jahre nach den Massakern in der Region Darfur im Sudan hat der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in den Den Haag einen Ex-Milizenchef zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman sei für "unvorstellbarer Grausamkeit" verantwortlich, so die Vorsitzende Richterin Joanna Korner am Dienstag. Er war bereits im Oktober wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gesprochen worden, darunter Mord, Vergewaltigungen, Folter.

Versuchte Bombendrohung: Diversion für 15-Jährige in Wels

Wels - Eine Diversion hat das Gericht in Wels am Dienstag für eine 15-Jährige nach einer versuchten Bombendrohung gegen ihre Schule beschlossen. Die Angeklagte muss 60 Stunden gemeinnützige Arbeit innerhalb von sechs Monaten leisten. Der Richter wertete das Schuldeingeständnis, den positiven Lebenswandel seit der Tat und dass es beim Versuch geblieben ist. Der Beschluss ist nicht rechtskräftig, die Staatsanwältin gab keine Erklärung ab.

Grippe-Welle in Österreich ausgerufen

Wien - Die Grippe-Welle in Österreich hat offiziell begonnen. In der vergangenen Kalenderwoche wurden in über 20 Prozent der Stichproben von Patientinnen und Patienten bei ausgewählten Ärzten Influenza-Viren nachgewiesen und ein Anstieg im gesamten Bundesgebiet beobachtet. Dies signalisiert den Beginn der Grippe-Welle in Österreich, teilte das Zentrum für Virologie der MedUni Wien am Dienstag mit. Die Welle kommt damit rund vier Wochen früher als in den vergangenen Saisonen.

Mindestens 20 Tote bei Brand in Bürogebäude in Jakarta

Jakarta - Bei einem Brand in einem Bürogebäude im Zentrum der indonesischen Hauptstadt Jakarta sind nach Polizeiangaben mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Bei den Todesopfern handle es sich um 15 Frauen, darunter eine Schwangere, sowie fünf Männer, erklärte die indonesische Polizei am Dienstag. Die meisten Todesopfer hätten keine Verbrennungen aufgewiesen und seien höchstwahrscheinlich erstickt.

Strommarktgesetz noch ohne Zweidrittelmehrheit

Wien - Der Beschluss des neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetzes (ElWG) in der aktuellen Plenarwoche des Nationalrats wackelt. Die Grünen sind noch nicht bereit, dem von Regierungsseite als "Günstiger Strom-Gesetz" titulierten Vorhaben zur benötigten Zweidrittelmehrheit zu verhelfen, wie Klubobfrau Leonore Gewessler am Dienstag in einer Pressekonferenz erklärte. Auch die FPÖ signalisierte am Dienstag noch keine Zustimmung und verweist auf weitere Verhandlungstermine.

EU-Kommission untersucht Datennutzung von Google für KI

Brüssel/Mountain View - Die EU-Kommission geht wegen der Nutzung anderer Websites für mit Künstlicher Intelligenz (KI) erstellte Suchergebnisse gegen Google vor. Die Brüsseler Wettbewerbshüter vermuten nach Angaben vom Dienstag, dass der Konzern seine Quellen für die KI-Übersicht in der Google-Suche nicht angemessen bezahlt und seine KI mit Youtube-Videos trainiert. Bestätigen sich die Vorwürfe, droht Google ein Bußgeld in Höhe von bis zu zehn Prozent des weltweiten Jahresumsatzes.

Australiens Premier verteidigt Social-Media-Verbot

Sydney - Einen Tag vor Inkrafttreten des Social-Media-Verbots für Kinder in Australien hat Regierungschef Anthony Albanese die umstrittene Maßnahme erneut verteidigt. Mit dem für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren geltenden Verbot würden diese vom "endlosen" Scrollen befreit, sagte er am Dienstag. Mit den nahenden langen Schulferien sei es die perfekte Zeit, sich vom Handy zu lösen: "Verbringt Zeit mit euren Freunden und eurer Familie. Persönlich, von Angesicht zu Angesicht."

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red