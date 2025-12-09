Ex-Freund von seit 2018 vermisster Jennifer S. gestand Tat

Wien - Fast acht Jahre nach dem Verschwinden der 21-jährigen Wienerin Jennifer S. gilt der Fall als geklärt. Der mittlerweile 32-jährige Ex-Freund hat laut Gerhard Winkler vom Landeskriminalamt Wien ein "umfassendes Tatgeständnis" abgelegt und die Polizei zu den sterblichen Überresten der jungen Frau geführt. Der Mann war seit Jahren wegen Gewalt gegenüber seinen Partnerinnen polizeilich bekannt. Eine verdächtige Sprachnachricht hat im Frühjahr zu neuen Ermittlungen geführt.

Reformpartnerschaft soll konkreten Fahrplan bekommen

Wien - Am Dienstagnachmittag sind im Kanzleramt die Spitzen von Bund, Ländern und Gemeinden zusammengekommen, um über den Zwischenstand der vor sechs Monaten gestarteten "Reformpartnerschaft" für eine größere Verwaltungsreform zu beraten. Schwerpunktthema bei dem Treffen soll die Gesundheit sein. Für Diskussionen über Kompetenzverschiebungen sei es aber zu früh, betonten mehrere Teilnehmer vor dem Treffen. Als Ziel des heutigen Termins wurde ein Fahrplan bis Ende 2026 ausgegeben.

Freispruch für Egisto Ott vom OGH in Teilen aufgehoben

Wien/Salzburg - Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat am Dienstag einen im März 2025 gefällten Freispruch für den ehemaligen Chefinspektor des aufgelösten Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott, teilweise aufgehoben. Zur Gänze aufgehoben wurden die in derselben Verhandlung ergangenen Schuldsprüche für den Ex-FPÖ-Nationalratsabgeordneten Hans-Jörg Jenewein und eine frühere Mitarbeiterin des ehemaligen Innenministers und nunmehrigen FPÖ-Obmanns Herbert Kickl.

Mehr als 20 Tote bei Brand in Bürogebäude in Jakarta

Jakarta - Bei einem Brand in einem Bürogebäude im Zentrum der indonesischen Hauptstadt Jakarta sind nach Polizeiangaben mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. Bei den Todesopfern handle es sich um 15 Frauen, darunter eine Schwangere, sowie fünf Männer, erklärte die indonesische Polizei am Dienstag. Das Feuer sei wahrscheinlich durch die Explosion einer Drohnen-Batterie im Erdgeschoss ausgelöst worden und habe sich bis in die oberen Stockwerke ausgebreitet.

Untreue-Prozess gegen Linzer Ex-Stadtchef Luger abberaumt

Linz - Der Prozess am Freitag gegen den Linzer Ex-Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) wegen des Vorwurfs der Untreue im Zuge der Brucknerhausaffäre ist auf unbestimmte Zeit abberaumt worden. Wie ein Gerichtssprecher Dienstagmittag mitteilte, hat der Einzelrichter im Vorfeld der Verhandlung ein Diversionsangebot der Verteidigung zugestellt. Zahlt Luger bis 24. Dezember 20.000 Euro, wird eingestellt. Die Staatsanwaltschaft hat der Diversion nicht zugestimmt, das Angebot bleibt aufrecht.

Grenzkonflikt Thailand-Kambodscha eskaliert weiter

Bangkok/Phnom Penh - Der wiederentbrannte Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha hat sich ausgeweitet. Den Behörden der beiden südostasiatischen Länder zufolge stieg die Zahl der bisherigen Todesopfer am Dienstag auf zehn. Fast 150.000 Zivilisten flohen vor den Kampfhandlungen. Kambodschas einflussreicher Ex-Premier Hun Sen erklärte, sein Land wehre sich nun gegen Thailand. Bangkok und Phnom Penh beschuldigen sich gegenseitig, die Angriffe am Sonntagabend wieder aufgenommen zu haben.

Grippe-Welle in Österreich ausgerufen

Wien - Die Grippe-Welle in Österreich hat offiziell begonnen. In der vergangenen Kalenderwoche wurden in über 20 Prozent der Stichproben von Patientinnen und Patienten bei ausgewählten Ärzten Influenza-Viren nachgewiesen und ein Anstieg im gesamten Bundesgebiet beobachtet. Dies signalisiert den Beginn der Grippe-Welle in Österreich, teilte das Zentrum für Virologie der MedUni Wien am Dienstag mit. Die Welle kommt damit rund vier Wochen früher als in den vergangenen Saisonen.

Notstand in Litauen wegen Ballons aus Belarus

Vilnius - Litauen hat wegen Ballons aus dem benachbarten Belarus am Dienstag den Notstand ausgerufen. Der Innenminister des EU- und NATO-Landes, Wladislaw Kondratowitsch, begründet den Schritt nicht nur mit Störungen des Flugverkehrs, sondern auch mit Interessen der nationalen Sicherheit. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach von einem "inakzeptablen hybriden Angriff". Das eng mit Moskau verbündete Regime in Minsk wies die Vorwürfe zurück.

Leitindex ATX zeigt wenig Bewegung

Wien - Die Wiener Börse zeigte sich am Dienstag bisher sehr ruhig. Der ATX legte etwas um 0,36 Prozent auf 5.118,11 Punkte zu. Auch der ATX Prime war leicht mit 0,35 Prozent auf 2.541,42 Einheiten im Plus. Getragen wurde der Leitindex vor allem von Banken- und Versicherungswerten. Die wichtigsten europäischen Börsen notierten ebenso mehrheitlich im Plus. Die weitgehende Anlegerzurückhaltung wird von Experten mit dem Warten auf die US-Zinsentscheidung am Mittwoch erklärt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red