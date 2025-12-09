Ex-Freund von seit 2018 vermisster Jennifer S. gestand Tat

Wien - Fast acht Jahre nach dem Verschwinden der 21-jährigen Wienerin Jennifer S. gilt der Fall als geklärt. Der mittlerweile 32-jährige Ex-Freund hat laut Gerhard Winkler vom Landeskriminalamt Wien ein "umfassendes Tatgeständnis" abgelegt und die Polizei zu den sterblichen Überresten der jungen Frau geführt. Der Mann war seit Jahren wegen Gewalt gegenüber seinen Partnerinnen polizeilich bekannt. Eine verdächtige Sprachnachricht hat im Frühjahr zu neuen Ermittlungen geführt.

Reformpartnerschaft plant bessere Patientenlenkung ab 2027

Wien - Bei der vor sechs Monaten gestarteten "Reformpartnerschaft" von Bund, Ländern und Gemeinden soll die Schlagzahl erhöht werden. Bei einem Spitzentreffen am Dienstag im Bundeskanzleramt mit dem Schwerpunktthema Gesundheit gab es den Auftrag an die Fachgruppen, konkrete Konzepte für die geplante größere Verwaltungsreform zu erarbeiten. Einer der Aufträge: Ein bundesweit einheitliches System zur Patientenlenkung ab 2027.

Neues Dienstzeitmanagement für Österreichs Polizei geplant

Wien - Die Polizei will sich selbst ein neues Dienstzeitenmanagement geben. Das System soll für die Beamtinnen und Beamten maximal 13 Stunden Dienstzeit am Stück bringen, flexibler und familienfreundlicher als bisher werden. Ab dem Frühjahr 2026 soll es zunächst in fünf Bezirken einen Probelauf geben, der dann evaluiert wird. Ab 2027 soll das neue System schrittweise bundesweit ausgerollt werden, wie der Generalsekretär des Innenministeriums, Andreas Achatz, am Dienstag mitteilte.

Freispruch für Egisto Ott vom OGH in Teilen aufgehoben

Wien/Salzburg - Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat am Dienstag einen im März 2025 gefällten Freispruch für den ehemaligen Chefinspektor des aufgelösten Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott, teilweise aufgehoben. Zur Gänze aufgehoben wurden die in derselben Verhandlung ergangenen Schuldsprüche für den Ex-FPÖ-Nationalratsabgeordneten Hans-Jörg Jenewein und eine frühere Mitarbeiterin des ehemaligen Innenministers und nunmehrigen FPÖ-Obmanns Herbert Kickl.

Selenskyj traf am Dienstag Papst und Meloni

EU-weit/Rom - Der ukrainische Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat am Dienstag in Rom den Papst und die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni getroffen. Selenskyj besuchte zunächst Leo XIV. in der Sommerresidenz der Päpste in Castel Gandolfo, 30 Kilometer südlich von Rom. Der Papst verbringt seinen freien Tag am Dienstag meist in Castel Gandolfo.

Notstand in Litauen wegen Ballons aus Belarus

Vilnius - Litauen hat wegen Ballons aus dem benachbarten Belarus am Dienstag den Notstand ausgerufen. Der Innenminister des EU- und NATO-Landes, Wladislaw Kondratowitsch, begründet den Schritt nicht nur mit Störungen des Flugverkehrs, sondern auch mit Interessen der nationalen Sicherheit. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach von einem "inakzeptablen hybriden Angriff". Das eng mit Moskau verbündete Regime in Minsk wies die Vorwürfe zurück.

35-Jähriger stirbt bei Pkw-Absturz im Tiroler Zillertal

Stummerberg - Ein 35-jähriger Österreicher ist bei einem Pkw-Absturz in Stummerberg im Tiroler Zillertal (Bezirk Schwaz) ums Leben gekommen. Das Fahrzeug wurde am Dienstag gegen 10.00 Uhr von einem unbeteiligten Zeugen in einem Hang liegend entdeckt, sagte eine Polizeisprecherin zu APA. Der Mann dürfte bergwärts fahrend rechtsseitig von der Straße abgekommen und 55 Meter bzw. 26 Höhenmeter talwärts in einen Waldschlag abgestürzt sein.

Taxi-Demo in Wien - Verkehrslage entspannt sich

Wien - Der Protest der freien Wiener Taxler gegen die Marktmacht der Funktaxizentralen und Onlineplattformen fand Dienstagmittag seine Fortsetzung. Bereits vor zwei Wochen, am 26. November, sorgte die Protestfahrt am Nachmittag in Wien für deutliche Verkehrsbehinderungen. Der Konvoi startete heute, wie zuletzt, um 12.00 Uhr in der Arbeiterstrandbadstraße beim Donauturm und führte über den zweiten Bezirk zum Heldenplatz, wo um 15 Uhr die Abschlusskundgebung stattfand.

