EU-Verhandler einigen sich auf Klimaziel für 2040

EU-weit/Brüssel - Die EU-Klimaziele für die kommenden Jahre stehen fest. Vertreter aus dem Europaparlament und dem Rat der Mitgliedsländer einigten sich Dienstagabend darauf, den Treibhausgasausstoß bis 2040 grundsätzlich um 90 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken. Der Kompromiss räumt den 27 Staaten aber einigen Spielraum ein. Ein CO2-Preis für Heizen und Tanken soll verschoben werden. Ab 2050 soll nur noch so viel ausgestoßen werden, wie Natur und technische Methoden speichern können.

Zweiter Prozess gegen Benko wegen betrügerischer Krida

Innsbruck - Der gestrauchelte frühere Immobilien-Tycoon und Signa-Gründer Ren� Benko muss sich am Mittwoch in einem zweiten Prozess am Landesgericht Innsbruck wegen des Verdachts der betrügerischen Krida verantworten. Dem 48-Jährigen und einer Mitangeklagten wird vorgeworfen, im Rahmen seiner Insolvenz als Einzelunternehmer 370.000 Euro an Vermögenswerten beiseite geschafft zu haben, indem Bargeld, Schmuck und hochpreisige Uhren in einem Tresor bei Verwandten versteckt wurden.

Brigitte Macron nennt Feministinnen "dreckige Schlampen"

Paris/Wien - Brigitte Macron sorgt in Frankreich für Wirbel, weil sie eine Gruppe Feministinnen im Gespräch mit Schauspieler und Komiker Ary Abittan als "dreckige Schlampen" bezeichnet hat. Aus ihrem Umfeld hieß es indes, die Präsidentengattin habe lediglich eine Aktion der feministischen Gruppe #Nous Toutes während eines Bühnenauftritts von Abittan (51) kritisieren wollen. Maskierte Aktivistinnen hatten eine Schau des Komikers am Samstag unterbrochen und ihn als Vergewaltiger bezeichnet.

Selenskyj will abgeänderten Friedensplan an USA übermitteln

EU-weit/Rom - Nach Überarbeitung des US-Friedensplans für die Ukraine wirbt Präsident Wolodymyr Selenskyj in Europa um Unterstützung auf dem Weg zu einem Ende des russischen Angriffskrieges. In Rom traf der ukrainische Staatschef zunächst Papst Leo XIV., am Nachmittag führte er Gespräche mit Italiens Regierungschefin Georgia Meloni. Es wird gespannt auf eine US-Reaktion auf die überarbeitete Version des ehemals 28 Punkte umfassenden Friedensplans von US-Präsident Donald Trump gewartet.

Nobelpreisträger werden ausgezeichnet

Oslo - In Skandinavien werden am Mittwoch die prestigeträchtigen Nobelpreise überreicht. Die venezolanische Friedensnobelpreisträgerin Mar�a Corina Machado soll in den Mittagsstunden (ab 13.00 Uhr) bei einer feierlichen Zeremonie im Rathaus von Oslo geehrt werden. Ob die an einem geheimen Ort lebende Oppositionsführerin angesichts von Drohungen der autoritären Führung ihres Landes nach Norwegen reisen kann, blieb jedoch bis zuletzt unsicher.

Nationalrat startet in dichtes Jahresfinale

Wien - Der Nationalrat startet am Mittwoch in eine äußerst dichte Plenarwoche, um noch zahlreiche Gesetze vor dem Jahreswechsel unter Dach und Fach zu bringen. Mehr als 50 Tagesordnungspunkte wollen die Abgeordneten an drei Sitzungstagen abarbeiten. Am Mittwoch stehen vor allem Beschlüsse aus dem Finanz- und Wirtschaftsbereich auf dem Programm, darunter ein Betrugsbekämpfungspaket, die Ausweitung des Tabakmonopols und Maßnahmen, die zur Bekämpfung der Inflation dienen sollen.

Trump hält Europäer für schwach

Washington - US-Präsident Donald Trump legt bei seiner massiven Europa-Kritik nach. In Hinblick auf Europas politisches Führungspersonal sagte er in einem am Dienstag veröffentlichten "Politico"-Interview: "Ich halte sie für schwach." Sie wollten politisch korrekt sein, wüssten aber nicht, was sie tun sollten. "Europa weiß nicht, was es tun soll."

