EU-Verhandler einigen sich auf Klimaziel für 2040

EU-weit/Brüssel - Die EU-Klimaziele für die kommenden Jahre stehen fest. Vertreter aus dem Europaparlament und dem Rat der Mitgliedsländer einigten sich Dienstagabend darauf, den Treibhausgasausstoß bis 2040 grundsätzlich um 90 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken. Der Kompromiss räumt den 27 Staaten aber einigen Spielraum ein. Ein CO2-Preis für Heizen und Tanken soll verschoben werden. Ab 2050 soll nur noch so viel ausgestoßen werden, wie Natur und technische Methoden speichern können.

Kambodscha meldet Luftangriffe thailändischer F-16

Bangkok/Phnom Penh/Washington - Im neu aufgeflammten Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha hat es nach Medienberichten in der Früh Luftangriffe thailändischer Kampfflugzeuge im Nachbarland gegeben. F-16-Maschinen hätten unter anderem zwei Bomben auf Dörfer im Grenzgebiet in der Provinz Meanchey abgeworfen, berichtete die Zeitung "Khmer Times" unter Berufung auf eine Mitteilung des kambodschanischen Verteidigungsministeriums. Von Toten oder Verletzten war zunächst keine Rede.

Australien: Social-Media-Verbot für unter-16-Jährige startet

Sydney - Australien schreibt Geschichte im digitalen Kinderschutz: Ab sofort dürfen Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren keine eigenen Konten mehr auf vielen großen Social-Media-Plattformen besitzen. Dies betrifft zehn Dienste, darunter Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, YouTube, X, Reddit und Twitch. Das kontroverse Gesetz war bereits Ende 2024 verabschiedet worden und ist am Mittwoch (Ortszeit) trotz Kritik und einer Klage vor dem Obersten Gericht in Kraft getreten.

Nobelpreisträger werden ausgezeichnet

Oslo - In Skandinavien werden am Mittwoch die prestigeträchtigen Nobelpreise überreicht. Die venezolanische Friedensnobelpreisträgerin Mar�a Corina Machado soll in den Mittagsstunden (ab 13.00 Uhr) bei einer feierlichen Zeremonie im Rathaus von Oslo geehrt werden. Die an einem geheimen Ort lebende Oppositionsführerin wird jedoch nicht an der Verleihung teilnehmen, berichtete der norwegische Sender NRK unter Berufung auf das norwegische Nobelinstitut.

Nationalrat startet in dichtes Jahresfinale

Wien - Der Nationalrat startet am Mittwoch in eine äußerst dichte Plenarwoche, um noch zahlreiche Gesetze vor dem Jahreswechsel unter Dach und Fach zu bringen. Mehr als 50 Tagesordnungspunkte wollen die Abgeordneten an drei Sitzungstagen abarbeiten. Am Mittwoch stehen vor allem Beschlüsse aus dem Finanz- und Wirtschaftsbereich auf dem Programm, darunter ein Betrugsbekämpfungspaket, die Ausweitung des Tabakmonopols und Maßnahmen, die zur Bekämpfung der Inflation dienen sollen.

"Schamanin"-Angehörige wegen Millionenbetrugs vor Gericht

Wien/Maria Enzersdorf - Im Fall mutmaßlicher Okkult-Betrügereien rund um eine "Schamanin" namens "Amela" wird am Mittwoch am Wiener Landesgericht gegen den Ex-Mann, den Sohn und die Schwiegertochter der 45-Jährigen verhandelt. Die mutmaßliche Haupttäterin Mariana M., wie die "Schamanin" mit bürgerlichem Namen heißt, ist weiter flüchtig. Ihren Angehörigen wird gewerbsmäßiger schwerer Betrug, kriminelle Vereinigung und Geldwäscherei vorgeworfen. Inkriminierter Schaden: zumindest 1,77 Millionen Euro.

Zwölf Tote durch Feuer in Wohngebäude in China

Peking - Durch ein Feuer in einem Wohngebäude im Süden Chinas sind nach Angaben von Staatsmedien zwölf Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer in dem vierstöckigen Gebäude in Shantou in der Provinz Guangdong sei Dienstagabend ausgebrochen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Es sei kurz darauf gelöscht worden. Zur Brandursache seien Ermittlungen eingeleitet worden. Im vergangenen Monat waren durch einen Großbrand in Hongkong 160 Menschen ums Leben gekommen.

Hitzige ORF-Debatte um den ESC als politisches Event

Wien - Die in der Vorwoche gefallene Entscheidung, dass Israel am Eurovision Song Contest von Wien teilnehmen darf, hat Dienstagabend zu einer hitzigen Debatte im Rahmen des "ZIB Talk" auf ORF 2 geführt. Die Europäische Rundfunkunion (EBU) sei eigentlich nicht ausgelegt für die Klärung solcher Fragen, unterstrich ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: "Da ist die EBU wirklich auch an die Grenzen geraten." Die Geschwindigkeit der Debatte habe alle ein wenig überfordert.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red